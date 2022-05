Vil bli Sørlandets største ladestasjon: Her er det ofte ladekø – nå vil de øke kapasiteten

VIL RUSTE OPP: Både Tesla og Circle K ønsker nå å ruste opp ladetilbudet sitt på Brokelandsheia så fort som mulig. Foto: Petter Haugneland/elbil.no

Brokelandsheia har vært kjent for sine ladekøer. Nå vil både Tesla og Circle K utvide tilbudet. I dag avgjør kommunen om det blir noe av.

Brokelandsheia er et næringsområde ved E18 mellom Kragerø og Risør som de siste årene er blitt kjent for å være et av stedene i Norge som er mest utsatt for ladekø.

Men nå kan det bli en bedring på dette for alle som som reiser til og fra Sørlandet og trenger et ladestopp – helst uten kø.

Tesla-søknad avgjøres i dag

I løpet av kort tid kan det nemlig komme hele 17 nye ladestolper på Brokelandsheia.

Både Circle K og Tesla utvider, og søknaden fra Tesla skal opp til diskusjon når formannskapet i Gjerstad kommune møtes i dag, skriver lokalavisa Aust-Agder Blad i dag. (Saken krever abonnement.)

Tesla søker om å få bygge åtte nye ladestasjoner på kommunal grunn, og i bytte mot dette, åpner de samtlige hurtigladere for alle bilmerker.

Tesla har som kjent gradvis åpnet opp sine superladestasjoner for andre elbiler i det siste, med en solid andel som ble åpnet nå i mai – men Tesla-laderne på Brokelandsheia har til nå ikke vært blant disse.

Årsaken til det skal være den store pågangen fra Teslas egne biler på dette sørlandsknutepunktet.

Blir til sammen 36 ladestolper

Av sakspapirene Aust-Agder Blad refererer til, kommer det fram at det er Tesla som har henvendt seg til kommunen og spurt om å få etablere ytterligere åtte ladestolper på den delen av tomten som er sør for Teslas trafo-stasjon.

«Ved en slik utvidelse har USA (altså Tesla i USA, red. anm.) gitt tillatelse for at alle bilmerker kan lade ved alle stasjonene», skriver kommunedirektøren, ifølge avisa.

«Utvidelsen betyr at Brokelandsheia da vil ha 16 + 8 generasjon 2 lynladere og 12 generasjon 1 hurtigladere. Til sammen 36 ladestolper», heter det i sakspapirene, ifølge Aust-Agder Blad.

Dette vil i så fall gjøre Brokelandsheia til den desiderte største stasjonen i Telemark og Sørlandet – og det uten at det vil koste kommunen noe som helst.

Altså kan vi vel nesten regne med at politikerne gir grønt lys for søknadene under formannskapsmøtet i kveld.

– Vi lever av E18 og dem som stopper her

I tillegg til Tesla, er altså også Circle K godt i gang med å utvide ladetilbudet sitt på Brokelandsheia.

Circle K har søkt om å utvide stasjonsområdet sitt for å sette opp ni nye ladere.

– De får kjøpe tomt av kommunen, og har søknader inne hos vegvesenet og hos Agder Energi. Nye veier har gitt grønt lys, opplyser Ole Andreas Sandberg til Aust-Agder Avis.

Han er næringssjef i Gjerstad kommune, og legger ikke skjul på at ladetilbudet på Brokelandsheia er viktig, ikke bare for elbilister på gjennomreise, men også for næringslivet i kommunen.

– Dette er noe vi satser tungt på, og vi ser det som veldig viktig å ha denne infrastrukturen. Vi lever av E18 og av de som stopper her, og Brokelandsheia oppleves som positivt fordi du kan gjøre så mye annet mens du lader, sier Sandberg til Aust-Agder Blad.