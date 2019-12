Her er Fords første dedikerte elbil – Mustang Mach-E – i Norge

Så langt tyder det på at den største batteripakken har 93 kWh utnyttbart til kjøring, mens det samme anslaget foreløpig ikke foreligger for den minste.

At det faktisk er litt volum foran, minner mest om Teslas ulike modeller i dagens marked. Det gjør forresten også valg av størrelse og betegnelse på de to batteripakkene.

Men Mustang Mach-E blir en god del billigere, og den har ikke minst en skikkelig frunk (se bildet over) – altså bagasjerommet under panseret.

Han la til at Fords norske team har vært dypt involvert i utviklingen av modellen – sammen med Ford Team Edison. Årsaken er naturligvis at vi har verdens beste og mest avanserte elbilmarked.

– Dette er en bil for de mange, ikke for de få privilegerte.

– Så mange har jobbet så hardt de siste årene for å redefinere hvem vi er som selskap, for å takle ubestridte fakta om klimaendringer, sa Berg.

Da seansen åpnet, sa Ford Motor Norges administrerende direktør Per Morten Berg at det er viktig for Ford å ta hensyn til planeten.

NYHETSKOMMENTAR: Neida, vi glemmer ikke at Ford har tilbudt helelektriske utgaver av sin Focus siden 2013, den siste av dem faktisk et veldig ålreit alternativ . Men vi har ventet lenge på detaljer om nykommeren, og Ford har lykkes bra med å legge lokk på hva som har skjedd underveis.

