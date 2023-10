Kommer i mars 2024 – sjekk norske priser og bilder av den nye kompakt-SUV-en: Her er førpremieren på BMWs iX2

KOMPAKT-SUV: Her ser du BMWs iX2, som starter på 520.000 kroner og kommer på norske veier i mars til neste år.

Startprisen på 520.000 kroner er litt høyere enn tilsvarende iX1. Og sammenlignet med forrige generasjon BMW X2, har elektriske iX2 vokst i lengde, bredde og høyde.

BMW-nykommeren iX2 xDrive30 får sin verdenspremiere på Japan Mobility Show nå i oktober – og lanseres i mars 2024, melder BMW Norge i dag.

Dette er «coupe»-versjonen, altså en litt sportsligere versjon av iX1, og den vil dermed også ha samme motorer og understell som iX1 og Mini Countryman, som kommer om ikke så lenge.

Tradisjonelt har dette vært en modell for de få, og det ruller ikke mange av dagens X2 i Norge.

Mer kritiske tunger vil omtale denne BMW-nyheten som en meningsløs coupe-utgave av iX1 som gjør bilen mindre praktisk for noen få særinger som synes SUV-coupe er kult – men smaken er som kjent fortsatt mer eller mindre som baken.

Starter på 520.000 kroner

Uansett, norske forhandlere vil åpne for bestilling av bilen om kort tid.

Den vil bli produsert i Regensburg i Tysland, hvor modellen blant annet deler samme produksjonslinje som BMW iX1. Denne fabrikken produserer opptil 1000 nye biler hver dag.

Basert på dagens gjeldende avgiftssystem, får BMW iX2 xDrive30 en startpris på 520.000 kroner, uten leveringskostnader iberegnet.

Som for en rekke av BMWs elektriske modeller tilbys også ulike utstyrsnivåer, med mulighet for ytterligere individuelle tilvalg.

Dette er prisene på disse, denne gangen inkludert leveringskostnader:

BMW iX2 xDrive30 «Charged», fra kr. 544.900 inkl. levering

BMW iX2 xDrive30 «Charged Plus», fra kr. 579.900 inkl. levering

BMW iX2 xDrive30 «Fully Charged», fra kr. 619.900 inkl. levering

Kort oppsummert kan vi konkludere med at dette er helt i tråd med konkurrentene i premium-klassen, men generelt blir dette en litt dyr bil i forhold til størrelsen.

Startprisen på 520.000 er litt høyere enn tilsvarende iX1, som starter på 506.000 kroner.

Vokser fra fossil-broren størrelsesmessig

Innen utgangen av 2025 er målet for BMW å ha mer enn to millioner elektriske biler rullende rundt på verdens veier.

Og de er på god vei, fjoråret var bra for BMW, som vi skrev i denne saken der vi også omtalte iX2.

I 2008 var BMW X6 den første premium-SUV-en på markedet med en coupe-lignende silhuett.

Den samme silhuetten ligger til grunn for det yngste medlemmet i X-familien, som altså kommer til Norge i elektrisk drakt neste år.

Sammenlignet med forrige generasjon BMW X2, har iX2 vokst i lengde, bredde og høyde.

Den har blant annet blitt over 19 cm lengre og måler nå 455,4 cm, mens bredden måler 184,5 cm og høyden 159 cm.

Bagasjeromsvolumet er 525/1400 liter. For BMW iX1 er volumet henholdsvis 490/1600 liter.

Godkjent tilhengervekt er 1200 kilo.

HALLO I LUKA: Bagasjeromsvolumet er 525/1400 liter.

Rekkevidde, ladehastighet og motorkraft

BMW iX2 xDrive30 er det fulle navnet på modellen, som har en elektrisk motor på forakselen og en elektrisk motor på bakakselen, koblet sammen som xDrive-firehjulsdrift.

Samlet effekt er 230 kW/313 hk, med et dreiemoment på 494 Nm.

Akselerasjonen fra stillestående til 100 km/t gjøres unna på 5,6 sekunder, mens toppfarten nås ved 180 km/t.

Det kombinerte elektriske forbruket oppgis fra 16,3 til 17,7 kWt per100 km, avhengig av utstyr og vekt.

Det gir en WLTP-rekkevidde fra 417 til 449 km.

Med den nye MAX RANGE-funksjonen skal rekkevidden ved behov kunne økes med opptil 25 prosent ved å begrense kraft og hastighet og deaktivere utvalgte komfortfunksjoner.

Nettokapasiteten på batteriet er 64,7 kWt.

Bilen har en ombordlader på 11 kW som standard, men om ønskelig kan bilen også leveres med en ombordlader på 22 kW, noe som kan være gunstig for dem med behov for ekstra rask hjemmelading.

Hurtigladehastigheten er på inntil 130 kW.

I så fall kan batteriet under optimale forhold lades fra 10 til 80 prosent på 29 minutter. En hurtigladeøkt på 10 minutter kan gi 120 km rekkevidde, melder BMW.

Forvarming og Plug&Charge

Bilen har også forvarmingsmulighet for batteriet som er aktiveres automatisk når du plotter inn et bestemt ladestopp i ruteveiledningen i bilens navigasjonssystem. Forvarmingen kan også startes manuelt når ruteveiledningen ikke er aktivert.

Sammen med BMW i5, er også BMW iX2 blant de første modellene i BMWs elektriske modellserie som kan ta i bruk Plug&Charge-teknologi.

Alt man da trenger å gjøre er å koble ladekabelen til ladeporten på bilen – og nødvendige data vil automatisk flyte via ladekabelen i tillegg til selve strømmen slik at bilen autentiserer seg selv.

Nytt infotainment-system og nytt interiør

Modellen leveres med det nye infotainment-systemet BMW Operating System 9, som tilrettelegger for et bredere spekter av digitalt innhold for informasjon og underholdning, raskere oppdateringssykluser for over-the-air-funksjoner, samt optimert tilgang til flere spesifikke nettjenester og ytterligere muligheter for personalisering.

Gøy for ungene er også muligheten for såkalt «in-car-gaming», hvor passasjerene bruker smarttelefoner som spillkonsoller og spiller mot hverandre på bilens sentrale skjerm.

NYTT PÅ SITTEFRONTEN: Setene er også nyutviklede.

Ønsker man å kaste ekstra lys over den innvendige atmosfæren, kan BMW iX2 leveres med et panoramasoltak som strekker seg over 70 cm i både lengde og bredde og elegant smelter inn i takdesignen.