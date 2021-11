Volkswagen lanserer sin første SUV-coupé: Her er nye VW ID.5

NY SUV-COUPÉ: Her er det nye ID-medlemmene, ID.5 og ID.5 GTX. Det betyr i praksis en ID.4 i coupé-fasong, men de bringer en del ny teknologi til torgs, også.

I dag presenterte Volkswagen to nye og mer sporty medlemmer i den helelektriske ID.–familien. Si hei til ID.5 og ID.5 GTX!

Lang rekkevidde og sporty design skal gjøre at Volkswagen skal kapre flere elbil-entusiaster med sin nye ID.5 SUV-coupé og ID.5 GTX.

– Med enda flere elbil-modeller på plass, kan vi i Volkswagen tilby nullutslippsbiler til flere, sier direktør for Volkswagen Norge, Harald Edvardsen-Eibak.

Fakta om de nye ID.5-modellene

Toppmodell basert på den modulære MEB-plattformen.

Coupé-design kombinert med god aerodynamikk og lav luftmotstand gir lang rekkevidde: Inntil 520 km (WLTP).

Programvareversjon 3.0, og ny maskinvare muliggjør «over-the-air»-oppdateringer og oppgraderinger.

ID.5 og ID.5 GTX produseres og overleveres kunden med karbonnøytralt avtrykk.

ID.5 kommer med bakhjulsdrift og har en effekt på 150 kW (204 hk), mens ID.5 GTX er en sprekere firehjulstrekker med 220 kW (299 hk).

– ID.5 blir spydspissen vår på den innovative MEB-plattformen. SUV-coupéen representerer en helt ny elbilgenerasjon som kombinerer elektrisk effektivitet med sporty eleganse, forteller Edvardsen-Eibak.

Unikt design

Volkswagen har utstyrt begge modellene med det de kaller flytende, organisk design, som skal gi bilen et mer moderne og kraftfullt uttrykk.

Taklinjen strekker seg over den forlengede D-stolpen og avrundes ned mot spoiler.

Lav Cw-verdi bidrar til at energien som er lagret i det 77 kWh (netto kapasitet) store batteriet, utnyttes effektivt og gir lang rekkevidde.

ID.5 har en oppgitt rekkevidde på inntil 520 km, mens ID.5 GTX med firehjulstrekk kommer med en estimert rekkevidde på inntil 480 km (WLTP).

COUPÉ-FORM: ID.5 blir vår nye spydspiss, sier direktør for Volkswagen Norge, Harald Edvardsen-Eibak.

LED Matrix lys

De nye familiemedlemmene i ID-serien byr på ny lysteknologi, både utvendig og inne i bilen. Når føreren nærmer seg bilen med nøkkelen i lomma, svarer bilen med en velkomsthilsen fra frontlykter, baklys og lyset under speilene.

Både frontlykter og baklys har den nyeste LED-teknologien. Volkswagen tilbyr også dynamiske LED Matrix frontlykter som gjør at du kan kjøre med fjernlys uten å blende andre trafikanter.

Innvendig spiller lyssettingen også en viktig rolle. Ambientebelysning i taket, i dashbordet, i dørpanelene og i fotrommene kan enkelt byttes til ulike farger ut i fra hva eierne selv foretrekker.

ID.Light er et nytt element i lyskonseptet. LED lysstripen under frontruta gir førerstøtte ved bruk av animasjon. Som for eksempel tilleggsinformasjon til navigasjon, tips om når det lønner seg å lette foten fra gasspedalen og ladestatus.

Oppdateringer forlenger bilens levetid

Volkswagen har lenge lovet at de skal lede an i det grønne skiftet i bilbransjen. I Norge har Volkswagen og importøren Harald. A Møller vært tydelig på at de jobber for å nå nullutslippsmålet i 2025.

– Som et viktig element i vår Way To Zero-strategi, produseres og leveres alle våre ID-modeller som karbonnøytral bil til sluttkunde.

– ID.5 og ID.5 GTX er koblet til internett og er klargjort for «over-the-air» oppdateringer og oppgraderinger (OTA). Det vil si at bilene kan oppdateres og fornyes over nettet, og dermed oppleves som mer moderne over tid, forteller Edvardsen-Eibak, som håper å nå nye kunder med ID.5 og ID.5 GTX.

– ID.5-modellene er romslige og fleksible biler som passer godt for de som er ute etter en sprek bil, men også barnefamilier som har behov for godt med bagasjeplass. Bagasjerommet er på hele 549 liter, som enkelt kan økes til 1.561 liter når bakseteryggen legges ned.

– Elektrisk betjent bakluke og elektrisk svingbart tilhengerfeste er tilgjengelig som tilvalg. ID.5 med bakhjulsdrift kan trekke 1.000 kg, mens ID.5 GTX har en tillatt tilhengervekt på 1.200 kg, forteller Edvardsen-Eibak.

Ny førerassistent for vei uten midtstripe

Bilene er også utstyrt med en videreutviklet Travel Assist (ekstrautstyr) som tilpasser seg kjørestilen din ut fra hvordan du normalt plasserer deg i kjørebanen. Med Travel Assist kan man samle inn anonymisert data, det vil si deling av kjøredata fra flere kjøretøy.

Da trenger systemet bare å registrere kjørefeltoppmerkingen på den ene siden av veien for å holde bilen i kjørefeltet, for eksempel på landevei uten midtstripe.

ID.5 og ID.5 GTX blir tilgjengelig for bestilling i Norge i løpet av november. De første bilene forventes til Norge i løpet av våren.