Tronskifte på elbiltoppen: VW har nå flest elbiler i Norge

I årevis har Nissan vært bilmerket som har flest registrerte elbiler her i landet. Men nå i mai har Volkswagen sneket seg forbi.

Nissan har, først og fremst med sin LEAF, vært elbilmerket med flest registreringer i Norge. Selv om den elektriske varebilen fra Nissan også har solgt en god del, er det registrert mer enn 60.000 Nissan Leaf bare i Norge, og godt over 500.000 på verdensbasis. Så sent som i 2018 var den Norges mest solgte bilmodell.

Men da vi nå gjorde et søk i databasen til Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV), oppdaget vi at Volkswagen nå i mai har gått forbi Nissan i den heldigvis stadig mer konkurranseutsatte øvelsen «bilmerket som har flest elbiler i Norge».

68.691 elektriske VW på norske skilt

Volkswagen har per 23. mai 68.691 elbiler i Norge, mens Nissan «bare» har 68.254.

Tesla puster de to lett i nakken på tredjeplass, med 58.994 registrerte eksemplarer.

Hoppet ned til nummer fire er relativt stort: Der befinner BMW seg, med 27.796 elbiler.

– Vi er svært stolte av at så mange norske kunder har valgt en elbil fra Volkswagen, og at vi med våre elbiler har bidratt sterkt til det grønne skiftet, sier Harald Edvardsen-Eibak, direktør for Volkswagen Personbil i Norge.

Han er svært fornøyd med å nå ha gått forbi erkekonkurrenten Nissan i elbillandet Norge.

VW: – Har nådd målsetningen

– Før introduksjonen av e-up! i 2013 og e-Golf i 2014, satte vi oss som mål å bli ledende på elektriske biler i Norge. Den målsetningen har vi nådd, sier Volkswagen-direktøren til elbil.no.

Det er ikke rart VW-direktøren er fornøyd, men hva tenker han om fremtiden?

– Med den offensive elbilsatsningen og bredden vi har og får fremover med ID.-familien, er vi er optimistiske med tanke på å nå myndighetenes nullutslippsmål for 2025.

– Vi nærmer oss allerede en situasjon hvor nær sagt alle kundebehov kan dekkes av vårt brede elbilutvalg, og med vår ambisjon om å klatre opp til 90 prosent elbilsalg i tiden fremover, så blir det spennende å se hvor raskt vi når milepælen 100.000 solgte elbiler i Norge, sier Edvardsen-Eibak.

– Når vil dere bikke 100.000, tror du?

– Et eksakt tidspunkt kan jeg nok ikke avsløre, men vi kommer til å ta et stort steg nærmere med den sterke porteføljen vi kan tilby våre kunder allerede i dag.

Hva når Nissan Ariya og Tesla Model Y kommer?

Så spørs det da, hvordan det vil gå når Nissan – som kanskje har hvilt for lenge på sine laurbær under LEAF-suksessen – til neste år kommer med sin elektriske SUV Nissan Ariya.

Og ikke minst, om Tesla kan kravle seg helt til topp i Norge når de endelig kommer med sin svært etterlengtede og nokså gunstig prisede Model Y, samtidig som storselgeren Model 3 blir stadig rimeligere.

– Det kan bare fremtiden vise. Uansett er det bare å gratulere Volkswagen som har vært i fint elbildriv de siste årene, både i Norge og i utlandet, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Men jeg vil likevel legge til at jeg håper de får hard konkurranse fremover. Både for klimaets, forbrukernes og elbilmarkedets skyld. Og det vil de jo heldigvis garantert også få.

– Flott med konkurranse

Volkswagen-direktør Harald Edvardsen-Eibak er faktisk ikke helt uenig med generalsekretæren i Elbilforeningen, hvis vi da skal tror ham på hans ord på direkte spørsmål fra oss:

– Hvordan føles det å endelig gå forbi Nissan i Norge?

– Vi synes det er flott med konkurranse og at det nå finnes et stort utvalg elektriske modeller tilgjengelig i Norge fra ulike leverandører. Det skaper større valgmuligheter for norske kunder, og flere tar steget over til en elektrisk bil. Men det er klart vi er takknemlige for at vi nå har solgt flest elbiler i Norge.

– Vil dere kunne klare å være i tet lenge fremover, tror du?

– Med både Volkswagen e-up!, ID. 3, ID. 4 og ID. 4 GTX med firehjulstrekk på plass, har vi allerede en bred portefølje skreddersydd for den norske forbruker. Senere i år vil enda en elektrisk modell fra Volkswagen få sin verdenspremiere, og vårt mål i 2021 er å bli Norges mest solgte bilmerke for 12. året på rad i Norge. Ambisjonen vår er å vise retning og ligge i tet også i årene fremover.

