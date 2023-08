Storbilen Maxus Mifa9 har kommet til Norge – dette koster den: Her er det ingen grunn til å rope «shotgun!»

KARDASHIAN-LUKSUS: Superstjernene kjøres rundt i svære SUV-er og MPV-er. Nå skal det bli vanlige folks tur.

De første Mifa9-eksemplarene har kommet til Norge. Nå offentliggjør Maxus Norge prisene for den luksuriøse elektriske kassebilen.

Maxus har tidligere bekreftet at modellen MIFA9 kommer til Norge.

Det vi snakker om er en stor og luksuriøs elektrisk MPV (multi-purpose vehicle). Nå har modellen ankommet Norge.

MIFA9 får en startpris på kr. 749.900. Til denne prisen «spanderer» Maxus-importøren RSA en utstyrspakke til en verdi av 79.900 kroner.

ENKEL LINJEFØRING: Den blir seende ekstra stor ut når man ikke følger opp med store dimensjoner på hjula. Fronten er ganske moderat i forhold til enkelte kinesiske konkurrenter.

Bokstavelig talt stor trend i Kina

MPV-segmentet er kjempestort i Kina og er visst biltypen du skal ha for å vise at du er vellykket der.

Og konseptet er kanskje ikke så håpløst når du se hvordan det enorme landet har blitt bygget ut de 5-10 siste årene, en utvikling som fortsatt foregår i en galopperende fart.

Der bygges det ikke firefelts veier. Vi snakker minst åtte, gjerne flere, og man kvier seg ikke for å kaste seg i bilen og kjøre både 50, 100 og 150 mil, da gjerne i hybridbiler.

Dimensjonene er drøye. 5,27 meter lang, 2 meter bred og 1,84 meter høy.

At Maxus her la opp til en komfortabel og ikke spesielt klastrofobisk kjøretur, kunne vi slå fast da vi skrev om bilen allerede for et år tid siden:

Bilen får nærmest ID.Buzz til å se ut som en liten kosebamse.

Men Maxus har moderert seg i forhold til konkurrentene. De fleste velger en enorm grill i krom, for kineserne elsker store griller såpass mye at BMW med flere har sett seg nødt til å forstørre sine til komiske størrelser.

SVÆRING: 4,27 x 2 x 1,84 meter. Større enn de fleste, med andre ord.

Romslig

Mifa9 har naturligvis god plass.

Importøren RSA tar den inn som sjuseter, og da tenker du kanskje automatisk to foran, tre i midten og to bak.

Men ikke her.

Her har du fire kapteinstoler og en treseter bakerst.

Ulempen med denne løsningen er først og fremst to svære seter i midten du aldri får slått ned eller tatt ut, så glem å bruke denne som varebil under dugnaden.

GOD PLASS: De har droppet 8-seter, men går for fire kapteinstoler med alle rettigheter. Du kommer enklest til benken bak mellom setene.

Du kan riktignok skyve de to bakre radene langt frem for å sikre plass, i tillegg til at du kan ned seteryggene på tredje rad.

Men de går ikke ned i gulvet og lager et flatt bagasjeromsgulv, så du blir nødt til å lete etter kaviartuba dersom matposen velter.

Du kan få et hengerfeste som trekker 1.000 kilo. Ikke all verden, men du får hageavfallet ditt på gjenvinningsstasjonen.

TRE BAKERST: Løsningen ligner på Trumpchi som vi testet i sommer. Setene kan trolig ikke tas ut, men de to bakerste radene går på skinner, for å kunne maksimere bagasjerommet. Og du kan slå ned seteryggen bakerst.

– Dette er en perfekt familiebil for de som ønsker god plass og “luksusfølelse” på kjøreturen. I tillegg er det en utmerket bil for persontransport som taxi- og shuttle-service, sier salgssjef i Maxus Norge, Mathias Ottesen, i pressemeldinga som kom på e-post i dag.

MINIMALISTISK: Bare en liten haptisk knapperad på listen under skjermen, ellers ser det nesten spartansk ut der fremme. Alt, og det er trolig mye, styres med skjermen.

Ingen grunn til å rope «shotgun»

Her er det altså ingen grunn til å rope «shotgun» for å sitte i forsetet – for her har alle fire kapteinstolene el-justering, ventilasjon, oppvarming og massasje.

Andre seterad har liggeseter med fotskamler og individuelle skjermer for justering av setenes funksjoner, samt justere stemningslysene og klimaet for de to bakerste radene.

SKJERMSTYRT: Gud forby knapper. Alt kan styres fra armlenets skjermer.

43 mil rekkevidde

Mifa9 er den første som bygges på Maxus nye fleksible plattform.

Den har en batteripakke på 90 kWt og kan lades med 11 kW på hjemmeladere.

Oppgitt rekkevidde er på opp mot 430 kilometer etter WLTP-målestokken, og varmepumpe er standard, noe som skal minske forskjellen mellom sommer- og vinter-rekkevidde.