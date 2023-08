Parkering for elbil

Ny, stor bil­fabrikant i Kina snuser på Norge: Ville en doning som dette ha slått an her?

MINIVAN: Biler som Trumpchi E9 er svært populære i Kina. Der oser denne sjuseteren av luksus og penger. Nylig var den i Norge. Vi fikk prøvekjørt den og viser deg hvordan den er. Video: Rune Nesheim / elbil.no

En hel delegasjon kom til Elbilforeningen for lære mer om elbil-markedet. Med seg hadde de en ladbar hybrid! Feil drivlinje, men vi prøvekjørte den for å oppleve hvordan kinesernes favorittbiler føles.

GAC Group (Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.) ble grunnlagt i 1997, der GAC Motor er den internasjonale delen av selskapet. De produserer i dag bilmerkene Aion og Trumpchi, men har hatt flere bilmerker på samvittigheten.

Verdens to største elektriske bilprodusenter er BYD (Build Your Dreams) og Tesla, ifølge en dagsfersk pressemelding.

Men GAC er også en av de store bilfabrikantene i Kina innenfor det segmentet de kaller «new energy-biler». GAC bygger også kjøretøy for Toyota, Honda og Mitsubishi.

HELT E9: Kineserne elsker store MPV-er. Denne fjøyer seg i rekken av mange. En 5,2 meter lang gigantisk eske, fylt med luksus. Ser vi en ny vår for MPV-er?

Svær MPV til Norge?

Aller siste skudd på stammen er Trumpchi E9, en svær MPV (multi-purpose vehicle) som måler 5,19 meter i lengde, 1,89 i bredde og 1,82 i høyde.

Akselavstanden er nærmere 3,1 meter og bidrar til overdådig plass innvendig.

Designen er ganske typisk for hva det kinesiske markedet liker for tiden: En relativt firkantet kloss med enorm krommet front og høy fokus på luksuselementer og bling.

LADBAR: Det skal mye til om vi ser Trumpchi i Norge. Foreløpig bygger de bare ladbare hybrider. Men GAC har også et elektrisk bilmerke.

Feil motor

Representantene var veldig stolte av sin ferskeste nyhet som de attpåtil hadde tatt med seg to stykker av til Norge. Ladbare hybrider med en to-liters bensinmotor under panseret som leverer sparsomme 140 kW (190 hk) og 330 Nm til forhjulene.

TOMMEL OPP: GAC har vært på tur i Norge en gang før også. De undersøker det europeiske markedet grundig.

Den er paret opp med en elektrisk motor som har en batteripakke med 25 kWt til rådighet. Samlet effekt er på 274 kW (373 hk) og 630 Nm.

Totalpakka føles ikke superkvikk, men skal klare 0-100 på 8,8 sekunder. CLTP forbruk skal visstnok være 0,6 liter på mila.

STOR, MEN ER DEN PRAKTISK? Her har man potensielt en svær varebil, men når man ikke kan ta ut seter hverken fra rad to eller tre, blir bagasjerommet ganske begrenset.

Den elektriske rekkevidden er faktisk blant de bedre, rundt 13,5 mil. Men alt dette er selvfølgelig helt uinteressant for oss i Elbilforeningen.

Vi venter selvfølgelig på en helelektrisk drivlinje, gjerne med dobbelt så høy effekt og i hvert fall fem ganger så lang elektrisk rekkevidde.

SJU SKJERMER: Interiørdesign og kvalitetsfølelse er omtrent som vi er vant med. Det er lite direkte innovativt, men skjermer og betjening later til å fungere bra og ha enkel og logisk oppbygning. Du kan i stor grad velge hva du vil ha opp på hjem-skjermen selv.

Sju seter

Du ser på en sjuseter, men kanskje ikke i konfigurasjonen du tenker er naturlig. Her er det to seter i første og andre seterad og tre i den bakerste.

Jeg sitter helt OK i 12-veis elektrisk justerbar førerstol. Enkelte ønsker nok uttrekk på sitteputa. Setene har både massasje, kjøling og varme.

LETTLEST: Du har valg mellom flere design og faktisk normal kjørecomputer.

Kjørestillingen er litt buss-aktig og det forsterkes med en utveksling som gir deg tre fulle runder på rattet. Firehjulsstyring hadde vært naturlig i luksusbiler på denne størrelsen.

Midtkonsollen er tradisjonell, med unntak av stressballen på girstanga, en krystallkule du kan snurre på, uten noen funksjon ut over det.

Det er totalt sju skjermer i bilen dersom du teller med de tre i dashbordet, kameraspeilet, de to fem-tommerne i hvert baksete og 15-tommeren i taket bak.

FYSISKE KNAPPER: Adaptiv fartsholder til venstre og multimedia til høyre.

Alt er naturligvis på kinesisk, men virker logisk oppbygget og enkelt og raskt i praktisk bruk. Du kan stille på det aller meste.

Det lille vi får testet adaptiv fartsholder rekker til å konkludere med at det ligger på kjent kinesisk nivå. Med andre ord mye pling og plong og usikker på egne ferdigheter.

REN LUKSUS: Dette er blant de mest påkostede bordene jeg har sett i denne prisklassen. Litt bling er det på bakseteryggen også.

Deiligst i midten

Det er i midtrekka, mellom de elektrisk betjente skyvedørene, man ønsker å være. To stresslesser med alle rettigheter og en 15-tommer perfekt plassert i taket og all betjening med skjermene på indre armlene.

STYRER ALT: Hver kapteinstol har hver sin femtommers skjem der man styrer det meste i bilen.

Skinnet mykere, nakkeputene har høyttalere og justeringsmulighetene mye bedre. Her har du to sett liggeseter.

EGEN SONE: Bak den nedfellbare TV-en finner vi klimakontroll, låsing av dører og betjening av solgardiner.

Skal man fylle bakerste rad, må derimot alle være litt snille med hverandre, men selv bakerste rad med plass til tre, har justerbare seterygger, midtarmlene, koppeholdere, ladere og ventilasjon.

Og de får også litt av denne spaopplevelsen i form av godlukt gjennom ventilasjonsanlegget.

BILLIG: Litt lavere i bilen, finner man kjempebillige plastvarianter.

Ikke helt ideelt

Selv som sjuseter har man faktisk litt plass i bagasjerommet, men man blir litt overrasket når man vipper frem bakerste seterad. Da kommer det til syne en masse profiler til setemekanismen, noe som gjør det vanskelig å laste esker, kofferter etc.

OISANN: Men dette er hva du må nøye deg med når den brukes som femseter. Det hadde vært bedre om man kunne tatt stolene enkelt ut. Og husk, du kan ikke legge ned kapteinstolene heller.

Det hadde nok vært bedre å få lagt setene ned i gulvet, eller at en kunne tatt de helt ut om man ikke trengte dem.

Middels bak rattet

Tolken snakker om et motorveinett i Kina som aldri har mindre enn fire felt i hver retning, som oftest mer. Og avstander mellom byene på både 50-, 100 og 150 mil.

På slike turer vil man jo sitte så deilig som mulig.

Da er ikke kjøreegenskapene veldig viktige heller. På slike veier fungerer nok stålfjærene med tenkende dempere bra.

TRE BAKERST: Det er helt ok plass til to i bakerste rad, der også ryggen kan vippes bakover. Men til tre? Det ene setet har Isofix-fester. Det samme har kapeinstolene på rad to. Bilen har dermed plass til tre barneseter.

Men på norske veier, med alle ujevnheter i bygater og fartsdumper over alt, må vi innrømme at det ikke er vanskelig å lage bedre understell enn det denne har.

Det største problemet er at fronten er utrolig lav og skraper nedi på alle skarpe fartsdempere. Men fjæringen er også veldig myk, spesielt bak. Nok en grunn til å flytte seg til tilbake til business class på rad to.

OK BAGASJEROM: Man får plass til en del myke bager selv når sju seter er i bruk.

Trumpchi E9 er ikke overpriset. Den fås i tre utstyrsversjoner på det kinesiske markedet hvor startprisen er hyggelige 473.890 kroner. Da vet vi ikke hvor mye moms og avgifter kineserne betaler.

Toppmodellen koster 560.100 kroner. Da har du alt bilen kan tilby.

Får vi se bilene?

Om GAC Motor vil etablere seg i Norge, vil tiden vise. Slik det ser ut nå, burde de i hvert fall ikke satse på bilmerket Trumpchi som kun har ladbare hybrider i sortimentet.

Deres andre merke, Aion, dukket opp som sub-brand i 2018. Nå er det et eget bilmerke. Det består av to sedaner og to SUV-er som ville passet Norge bra. I tillegg har de en kompakt MPV.