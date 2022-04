Evo Elsykler med kampanje: Her kan du veksle parkeringsboten i elsykkel

HÅNDSUTREKNING: Christian Eide Larsen i Evo Elsykler tar parkeringsboten din på strak arm.

Denne sykkelbutikken sørger for at en gul lapp på frontruta kan lede til mer enn frustrasjon og sinne.

De fleste som kjører bil har opplevd det en gang eller tre: Komme tilbake til det parkerte kjøretøyet og finne en gul lapp festet under vindusviskeren på frontruta.

Dette vekker frustrasjonen hos de fleste, spesielt hvis man ikke helt forstår hva man har gjort feil.

Nå er Evo Elsykler på banen med en kampanje som kan fungere som et lite plaster på såret hvis du har pådratt deg parkeringsbot. Her kan du nemlig veksle inn den gule lappen i en ny elsykkel.

Inntil 2000 kroner i avslag

– Vi vet at elsykkel er vanedannende, derfor vil vi at enda flere skal prøve. Og hva er vel bedre enn å tenke på et annet transportmiddel når du står der og er forbanna over en parkeringsbot, spør Christian Eide Larsen i Evo Elsykler.

Derfor lanserer Evo kampanjen «Vi tar bota di»!

Men ikke sånn at du kan rusle inn med en bot i hånda, og trille ut på en spitter ny elsykkel het uten videre.

– Nei, du kan ikke bytte parkeringsbota med en ny elsykkel til vekslingskursen én til én. Men du kan få avslag på elsykkelen tilsvarende bota, sier Eide Larsen.

Og har du vært blant de «uheldige» bilistene som har fått flere av de gule lappene, blir «avslaget» desto større.

– Ja, har du flere bøter, så kom med dem. Men vi begrenser avslaget til 2000 kroner og kun til parkeringsbøter, understreker Eide Larsen.

Elsykkel gir mindre bilkjøring

Elbilforeningens årlige undersøkelse Elsyklisten viser at svært mange som kjøper elsykkel, reduserer bilkjøringen.

Fjorårets undersøkelse ble nylig presentert, og der går det frem at 80 prosent av dem som kjøper elsykkel opplyser at de kjører mindre bil.

60 prosent sier at de ville valgt bil om de ikke hadde hatt elsykkel.

Over 1500 norske elsyklister har svart på undersøkelsen, som ble presentert for bransjen og andre interesserte på Mesh i Oslo i slutten av mars.