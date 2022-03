Spørreundersøkelsen "Elsyklisten 2021": Seks av ti sier elsykkelen erstatter bil

ELSYKKEL-ENTUSIAST: Hulda Tronstad, seniorrådgiver for elektrisk mobilitet i Elbilforeningen presenterer funnene fra Elsyklisten 2021 på Mesh i Oslo.

Og hele åtte av ti forteller at de bruker bilen mindre etter at de kjøpte elsykkel.

Årlig selges rundt 70.000–80.000 elsykler i Norge.

De siste årene har Norsk elbilforening foretatt spørreundersøkelsen «Elsyklisten» for å kartlegge bruk og utfordringer – og nå er resultatene fra fjorårets undersøkelse klare.

Over 1500 norske elsyklister har svart på undersøkelsen, som ble presentert for bransjen og andre interesserte i Oslo i onsdag:

Kan erstatte kork og overfylte busser

Undersøkelsen viser at elsykkel fører til mindre bilkjøring, men også til mindre bruk av kollektivtransport.

56 prosent av elsyklistene forteller at de har erstattet bilkjøring med elsykkel og 28 prosent har erstattet kollektivreiser til jobb. Videre oppgir 60 prosent at de hadde tatt bil til jobb og andre aktiviteter dersom elsykkelen måtte stå.

– Elsykkel kan derfor bli løsningen på både trafikkork og fulle busser. Hele åtte av ti elsyklister sier de bruker bilen mindre etter at de kjøpte elsykler, sier Hulda Tronstad, seniorrådgiver for elektrisk mobilitet i Elbilforeningen.

Likevel tror Tronstad at det er et stort framtidig potensial for økt bruk av elsykkel og mindre bruk av bil, og at elsykkel har stor betydning for å få ned biltrafikken i byene i årene som kommer.

– For mange er det ikke aktuelt å bytte elsykkel med tradisjonell sykkel. Seks av ti sier nemlig at de ville valgt bil om de ikke kunne bruke elsykkel.

– Elsykkelen ble vendepunktet

En av dem som har sluttet å bruke fossilbilen sin til og fra jobb, er 48 år gamle Torill Skudal fra Østerås i Bærum.

– Jeg brukte bilen hver dag før jeg fikk elsykkel. Jeg er ikke i superform, så jeg hadde ikke gjort dette med vanlig sykkel, sier Skudal, som forteller at hun prøvde noen ganger, men det ble aldri noen vane.

DROPPET BIL TIL JOBBEN: Torill Skudal fra Østerås kjørte fossilbilen sin til og fra jobb hver dag i tjue år. Det sluttet hun brått med for halvannet år siden da hun fikk seg elsykkel.

Hver morgen sykler hun de ni kilometerne til jobb før hun hiver seg på elsykkelen hjem igjen.

– Nå bruker jeg elsykkelen daglig, også om vinteren. Jeg pleier å si at jeg begynte sykkelsesongen i november, fordi jeg fikk meg elsykkel i november 2020. Det ble det store vendepunktet for meg.

VINTERSYKLIST: Torill Skudal er en av stadig flere norske vinter-elsyklister. Foto: Torill Skudal.

Vintersykling blant norske elsyklister er slett ikke uvanlig, ifølge Hulda Tronstad i Elbilforeningen.

– Undersøkelsen viser at mange elsyklister er utpregede vintersyklister og i stor grad bruker elsykkelen året rundt, påpeker hun.

Slipper å komme svett på jobb

Det å få hjelp fra elmotoren når det trengtes, utgjorde hele forskjellen for Torill Skudal.

– Jeg er ikke så glad i bakker, og merket at jeg ble god og svett når jeg prøvde meg på vanlig sykkel til jobb tidligere. Men det er ikke optimalt for meg å komme svett på jobb, for da måtte jeg lagt inn tid til dusjing også.

– Med elsykkelen klarer jeg også å holde høy nok hastighet til at det ikke blir stress å svippe sjuåringen på skolen. Han er kjempeglad for at jeg sykler, og koser seg på bagasjebrettet.

Kan konkurrere med bil og buss på tidsbruk

Torill Skurdal forteller at hun bruker nøyaktig 23 minutter til jobb på elsykkelen sin.

– Det er fem minutter mer enn det tok med bil, men parkeringen går raskere nå. Og det er uansett dobbelt så kjapt som da jeg noen ganger tidligere prøvde meg med vanlig sykkel. Elsykkelen har et kjempepotensial jeg tror mange nordmenn har til gode å oppdage.

«Elsyklisten» viser da også at elsykkelen allerede bidrar til å redusere biltrafikken i Norge.

VENDEPUNKT: Denne doningen ble vendepunktet for Torill Skudal.

Generalsekretær Christina Bu i Nors elbilforening er helt enig i at elsykkelen har et potensial vi langt fra har tatt ut i Norge ennå.

– Elsykkelen blir sett på som et godt alternativ til bil og buss fordi den kan konkurrere på tidsbruk. Særlig i områder med mye trafikk og kø, så kan du med elsykkel sykle forbi køen av biler og busser og bruke mindre tid, sier Bu.

Undersøkelsen indikerer at den mest vanlige pendlerstrekningen med elsykkel er på mellom fem og femten kilometer.

– Det sier seg selv at det er bil og buss elsykkelen konkurrerer med.

– Hva kan funnene i denne rapporten brukes til?

– Norsk elbilforening har jobbet med elsykler i ti år og har store ambisjoner for elsykkelen som transportmiddel. Det er viktig å sette søkelyset på hva som kan bli bedre.

Større behov for trygg parkering enn andre syklister

Bu poengterer at Elbilforeningen ønsker å jobbe med miljøvennlig og utslippsfri transport enten det er elsykkel, elbil eller andre elektriske transportløsninger.

– Vi ønsker å finne ut hva som kan bedre forholdene og få enda flere til å velge elsykkel. Da er det viktig å spørre dem som faktisk bruker elsykkel og hva som skal til for at forholdene skal bli bedre. Dette vil vi fortsette med.

Blant hovedfunnene i undersøkelsen kommer det frem at elsyklistene antakelig har større behov for sykkelparkering enn andre

syklister.

– Dette er dyre sykler og mange lar være å bruke elsykkelen hvis det ikke er god nok parkering der de skal sette fra seg sykkelen. Bedre sykkelparkering et viktig område å jobbe med i byer og tettsteder over hele Norge, understreker Bu.

TRYGG PARKERING KAN SIKRE MER BRUK: – Dette er dyre sykler og mange lar være å bruke elsykkelen hvis det ikke er god nok parkering der de skal sette fra seg sykkelen, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

Elsyklist Torill Skudal er glad for at arbeidsgiveren hennes stiller med låsbar sykkelbod som de ansatte har adgang til med nøkkelkortet.

– Det føles trygt. Jeg kvier meg jo nesten litt for å sykle til butikken, jeg vil ikke risikere at den blir stjålet når jeg har investert 40.000 kroner i den. Derfor parkerer jeg den også alltid inne i garasjen hjemme.

– Bedre form og humør

Et ønske om bedre sykkelveier kommer også klart frem i undersøkelsen, selv om dette naturligvis ikke er spesielt for elsyklistene.

– Elsyklister setter også stor pris på tilrettelegging ved gjennomgående sykkeltraseer og ønsker seg bedre vintervedlikehold, påpeker Tronstad i Elbilforeningen.

Elsyklist-minipendler Skudal forteller at hun i alle år kjørte bil til jobben frem til hun i november for halvannet år siden fikk seg elsykkel.

– Tjue år med bil til jobb, tror jeg det ble. Men nå har jeg tatt meg sjøl i å merke at jeg blir i bedre humør av å sykle. Jeg får masse frisk luft og kommer jo faktisk også i litt bedre form.

Nyttetransport for kvinner, trening for menn

«Elsyklisten 2021» bekrefter tendensen om at flere kvinner enn menn

bruker elsykkel til jobb og «nyttetransport».

Menn, derimot, bruker i større grad enn kvinner elsykkelen til trening.

– Men stadig flere oppdager elsykkelen som kilde til tur og trening. Så i tillegg til transport i hverdagen og en mer aktiv reisevei til jobb, får elsykkelen også folk ut på tur, konstaterer Christina Bu.

Hulda Tronstad, som selv er ihuga elsyklist, bekrefter tendensen, men vil understreke at dette kan ha en sammenheng med pandemien de siste par årene.

– Årets undersøkelse viser at elsykkel stadig oftere blir brukt til trening, men at dette kan være en virkning av covid-19 og at økt bruk av elsykkel til trening kan ha en sammenheng med at jobbreisen falt bort på grunn av hjemmekontor.

– Senere undersøkelser vil vise om dette er en trend som fortsetter, om covid-19 har ført til varige endringer innen bruk av elsykkel som transportmiddel og treningsverktøy, understreker Tronstad.