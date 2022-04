Bestiller 65.000 elbiler: Hertz velger Polestar

GÅR ELEKTRISK: Hertz skal akselerere den elektriske utviklingen med leie og delingsmodeller. Polestar blir en viktig del av satsningen.

Hertz planlegger kjøp av opptil 65.000 elektriske kjøretøy de kommende fem årene. Mange av disse blir en Polestar 2.

Polestar annonserer et nytt globalt samarbeid som i første omgang gjelder Polestar 2. Allerede denne våren kan du se slike biler med Hertz-logo i hele Europa. USA og Australia følger etter mot slutten av året.

– Vi glade for at Hertz har valgt Polestar som en strategisk partner på deres reise til elektrifisering. Partnerskapet med en global pionér som Hertz bringer med seg den fantastiske følelsen av elektrisk kjøreglede til et større publiku. For mange av disse kan det være aller første gang de kjører elbil, og det blir en Polestar, sier Thomas Ingenlath, administrerende direktør i Polestar, i en pressemelding.

FØRSTE MØTE: Thomas Ingenlath er glad for at Polestar blir første elbilopplevelse for mange.

For Hertz er samarbeidet del av selskapets pågående forpliktelse om å lede an innen elektrifisering, delingsmobilitet og digitale kundereiser. Samarbeidet med Polestar bygger på Hertz sin annonsering i oktober om å tilby den største elektriske leiebilflåten i Nord-Amerika og blant de største i verden.

I tillegg til å gjøre flåten tilgjengelig for forretningskunder og fritidsreisende, skal Hertz tilby elbiler i markedet for delingsmobilitet for å akselerere elektrifiseringen.

HAPPY: – Vi er glad for å bli partner med Polestar og ser frem til å introdusere Polestar 2 for kundene, sier administrerende direktør Stephen Scherr i Hertz.

– Dagens samarbeid med Polestar bygger videre på ambisjonen vår om å bli en ledende aktør i det moderne økosystemet innen mobilitet, og gjøre det som et samfunnsbevisst selskap, sier administrerende direktlr Stephen Scherr i Hertz.

– Ved å samarbeide med en ledende elbilprodusent som Polestar kan vi bidra til å akselerere innfasingen av elektriske kjøretøy og tilby privatkunder, forretningskunder og partnere innen delingsmobilitet elektriske premiumbiler, eksepsjonelle kjøreopplevelser og reduksjon av karbonavtrykk, fortsetter han

Nylig ble det kjent at Avis Budgtet Group i Norge også har inngått en avtale med Polestar. De første bilene ble levert på Drammen Havn for et par uker siden.

Nystartede Polestar rapporterte nylig at selskapet i 2021 tredoblet salgsvolumet og forventer mer enn en dobling i år. Polestar forventer årlig salgsvolum på 290.000 biler i 2025.