Hertz bestiller 100.000 Teslaer: Nå øker Tesla prisene – men foreløpig ikke i Norge

PRISHOPP: Tesla har satt opp prisen på samtlige modeller i USA. Vil det samme skje her hjemme?

Prisene og ventetiden på nye Teslaer øker i USA – muligens på grunn av en ny og gigantisk ordre fra utleieselskapet Hertz. Men foreløpig vet ikke den norske importøren om det smitter til Norge.

Hjemme i USA har Tesla økt nå prisene på Model S og Model X med 5.000 dollar. Samtidig krever de 2.000 dollar ekstra for Model 3 og Model Y.

Om det samme prishoppet skjer i Norge, vites ikke. Foreløpig er det ingen prisendringer i Norge. Men tidligere har prisene vært svært valutastyrt hos Tesla.

Prisen på Model S har nå økt fra 89.990 til 94.990 dollar for den billigste versjonen i USA. Plaid koster det samme som før, 129.990 dollar.

På Model X økte prisene fra 99.990 til 104.990 dollar. Også her står prisen stille for den lynraske Plaid-utgaven, 119.990 dollar.

Opptil to års ventetid

Dette skjer samtidig som man må regne med å vente lenge på å få bil. Model S har hatt et opphold i produksjonen på seks måneder, mens Model X har hatt et kortere opphold på grunn av diverse oppgraderinger.

Det opplyses nå om ventetid på opp mot to år på nye Model X.

Dette er i sterk kontrast til hva vi opplever her hjemme.

De to bestselgerne Model 3 og Model Y kommer i større antall enn hva konkurrentene klarer å levere.

Disse modellene er altså offer for en prisoppgang på 2.000 dollar i USA. Det vil i så fall bety en prisøkning på 16.600 kroner for disse modellene – om den norske importøren skulle følge samme pris-strategi.

Senior Manager Even Sandvold Roland i Tesla Norge, sier han ikke kan kommentere bakgrunnen for prisendringer som er gjort i andre markeder.

Men han presiserer at det ikke er gjort endringer i de norske prisene for noen av modellene.

Hertz kjøper 100.000 biler

Det er mulig at leveringsproblemene kan skyldes en enorm ordre. For i dag ble det kjent at bilutleieselskapet Hertz har lagt inn en bestilling på 100.000 Tesla-biler.

Giga-kjøpet betyr 4,2 milliarder dollar, drøyt 35 milliarder norske kroner til Tesla og Elon Musks lommebok, opplyser kilder til Bloomberg.

Dette er det største elbil-kjøpet noensinne. Vanligvis får bilutleieselskaper store rabatter ved slike store ordrer, men størrelsen kan tyde på at Hertz betaler nær listepris, skriver Bloomberg.

Årsaken til det enorme kjøpet skyldes at Hertz har store ambisjoner om å elektrifisere flåten av utleiebiler.

Bilene skal leveres de neste 14 månedene, og selskapet satser på at det vil være mulig å leie Tesla Model 3 i de største byene i USA og i store deler av Europa allerede fra november.