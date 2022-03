Avis bilutleie henter 200 Polestar 2: Økende elbilutleie – men én kundegruppe bremser

FØRSTE LEVERANSE: Daglig leder David Hayes i Avis Budget Group inspiserer første last med Polestar 2, som ankom Drammen Havn i forrige uke. Sammen med ham går Jørgen Storm Oksum, Polestars salgssjef i Norge. Foto: Kyle Meyr

Leiebilselskapene trapper opp satsingen på elbiler, men sliter med lav etterspørsel fra utenlandske kunder. Avis har nylig inngått avtale om en stor levering av Polestar 2.

– Vi er glade for å kunne introdusere Polestar 2 til vår stadig voksende elbilflåte i Norge, sier daglig leder David Hayes i Avis Budget Group Norge.

I dag utgjør elektriske biler 25 prosent av selskapets totale norske bilflåte. Uten sammenligning forøvrig nærmer elbilandelen i nybilsalget seg 80 prosent.

Polestar-samarbeidet pynter litt på disse tallene og de første bilene ankom Drammen Havn forrige uke. Selskapet opplyser at Polestar 2-bilene skal leies ut over hele landet, med hovedvekt på stasjoner i områder sør for Trondheim.

– Polestar 2 er en fantastisk elbil, som er svært godt tilpasset norske veier og årstider. Med sine fantastiske kjøreegenskaper, lange rekkevidde og raske ladetid, er dette en svært attraktiv leiebil for alle våre segmenter, sier Hayes.

Stolt over å bli valgt

Daglig leder i Polestar Norge, Alexander Hørthe, er også tilfreds med signeringen.

– Jeg er overbevist om at dette bare er starten på et langt og spennende samarbeid. Bilutleiemarkedet er modent for å bli elektrisk, sier han, og legger til:

– Med så mange gode helelektriske alternativer, blir jeg ekstra stolt når en etablert aktør som Avis velger Polestar 2.

Avis Budget Group i Norge består, foruten Avis og Budget, av bilkollektivet Zipcar. I en pressemelding i oktober i fjor skrev selskapet at det trapper opp satsingen på elbiler.

Avtalen med Polestar viser at selskapet mener alvor.

– Andelen av elbiler i flåten vår fortsetter å vokse, noe som reflekterer økt etterspørsel fra kundene og et beredere utvalg av elektriske biler generelt i markedet, sier daglig leder David Hayes, og peker på en annen ny trend:

– Vi ser også at flere forbrukere leier en elbil for å teste før de for eksempel kjøper sin egen bil, sier han.

Avis Budget Group har også vært en ledende partner i +CityxChange-prosjektet i Trondheim, som fokuserer på å utvikle økosystemet for energi og ser nærmere på hvordan elbiler i fremtiden kan og vil være en del av det lokale energinettet.

Utenlandske kunder holder igjen

Hertz har landets største leiebilflåte. Totalt har selskapet 800 elbiler i Norge, det utgjør en andel på 15 prosent av den totale flåten.

Selskapet sier det har planer om å øke denne andelen til 25 prosent i løpet av 2022 og ser for seg 50-75 prosent elbiler i flåten innen 2025.

– Det viktigste for oss er likevel å gi kundene en trygg og god kjøreopplevelse, og det får de om vi har tilgjengelige biler med lignende kjøreegenskaper som kundenes egne, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Hallvard Nerbøvik i Hertz Norway.

– Per nå er de aller fleste vant til å kjøre bensin- og hybridbiler, og en overgang til elektrisk er ikke alltid optimalt når man leier kun for en kort periode. Dette gjelder spesielt for et flertall av kundene våre som kommer fra utlandet, der el-teknologien er langt mindre allmenngjort enn her hjemme, fortsetter han.

Daglig leder Geir L. Pedersen i Sixt Bilutleie, som er den tredje store aktøren i det norske markedet, peker på samme utfordring:

– Vi opplever at utenlandske kunder, som er en stor andel av kundene våre på flyplassene, ikke ønsker elbil. Vi er avhengig av at det blir mer vanlig med elbiler i Europa og USA før våre utenlandske kunder bestiller elbiler når de trenger leiebiler i Norge, sier han.

– Kommet for å bli

I motsetning til Avis Budget Group og Hertz vil ikke Sixt oppgi hvor mange biler de har i flåten, ei heller elbilandelen.

– Det jeg kan si er at andelen elektriske biler øker markant, sier Pedersen.

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge, mener det er på tide at utleieselskapene trapper opp elbilsatsingen, og minner om at også disse bilene er omfattet av Stortingets mål om at alle nye personbiler og lette varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

– Framover kommer forurensende biler til å tape konkurransen i innkjøp på grunn av avgiftspolitikken, noe vi ser klare tendenser til allerede. Så det like greit både for selskaper og kunder å bli kjent med den nye elektriske teknologien først som sist. Den er kommet for å bli, sier hun.

Lading en hovedutfordring

På spørsmål om hva kundene opplever som de største utfordringene rundt leie av elbil, er Avis Budget Group og Hertz samstemte:

– Lading ser fortsatt ut til å være hovedutfordringen, særlig for forbrukere som ikke har tidligere erfaring fra elektriske biler. Dette gjør seg spesielt gjeldende i de tilfellene hvor det kun er snakk om dagsleie, hvor forbrukeren har begrenset tid i bilen, sier Hayes i Avis Budget Group.

– Ladeutfordringer er en gjenganger fra våre kunder, for eksempel at det ikke er mulig å betale med kort på lader, i alle fall få steder tilgjengelig per nå, sier Nerbøvik i Hertz.

– Det er stort sett kun app-basert, og du må ha en profil. Da blir det straks litt vanskeligere kundereiser, spesielt for utenlandske kunder, fortsetter han.

Elbilforeningen har jobbet i flere år med å få på plass kortbetaling ved ladestasjonene uten å måtte registrere seg i en app. Senest denne uken ba vi om at kortbetaling ved tæpping lovreguleres i en innspillsrunde til regjeringens nye ladestrategi, som skal være klar i løpet av året.

Stusser over at strøm koster

Hertz sier selskapet vil fortsette å trappe opp fokuseringen på elbil og håper etterspørselen fra kundene vil ta seg opp fremover.

– Vi forbedrer i disse dager våre nettsider knyttet til elbiler, og mer info og innhold kommer til å publiseres fremover for å gjøre elbiler enda mer synlig, tilgjengelig og relevant for flere kunder, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Hallvard Nerbøvik.

Selskapet tilbyr elbiler til samme pris som fossil- og hybridbiler, til tross for at driftskostnaden historisk har vært høyere for elbil.

– Frem til nå kan det virke som om noen kunder nesten har en «forventning» om at de ikke skal betale for strøm. De tenker ofte at bilen bare kan lade over natten, og hvorfor skal man betale for dette? Det er ikke like naturlig for kundene å betale for strøm som for fossilt drivstoff, sier Nerbøvik.

Men selv om etterspørselen etter elbiler totalt sett er ganske lunken, er det i det minste sug fra én bestemt kundegruppe.

– Vi ser god etterspørsel etter elbiler i erstatningsbilmarkedet. De som leverer inn elbilen sin på verksted, ønsker elbil tilbake, sier Nerbøvik.