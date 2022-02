Ladeoperatørene er klare til kamp: Hilser konkurransen fra Tesla velkommen

OMPROFILERER: Elise Thorvaldsen i Recharge har ikke noe imot at konkurransen om kundene blir hardere. – Sunn konkurranse er bra, og vi kan sikkert lære en ting eller to av Tesla, sier hun.

De største ladeoperatørene skjelver ikke akkurat i buksene fordi Tesla åpner superladerne sine for andre bilmerker.

Forrige uke ble det kjent at Tesla åpner 15 ladestasjoner i et pilotprosjekt. Målet er å samle erfaringer også under perioder med høy trafikk, og det er derfor ikke tilfeldig at de startet opp et par uker før vinterferien.

Selskapet vil nøye overvåke bruken av hvert ladested og lytte til kundenes tilbakemeldinger, før de eventuelt åpner samtlige av sine 88 ladestasjoner i Norge.

En runde blant noen av de største ladeoperatørene avdekker at de fleste hilser den nye konkurrenten velkommen.

– Skal vi nå klimamålene så trengs det mange nye ladestasjoner i årene fremover, og det er positivt at det er flere aktører som ønsker å bidra til det, sier kommunikasjonssjef Elise Thorvaldsen i Recharge.

– Sunn konkurranse er bra, og vi kan sikkert lære en ting eller to av Tesla, legger hun til.

STREKKER SEG. Ladesjef Malene Brøvig sier konkurransen virker skjerpende.

Roser Tesla for å ha gått foran

Heller ikke ladesjef Malene Brøvig i Mer er nevneverdig bekymret:

– Økt konkurranse gir oss nok en god grunn til å hele tiden strekke oss etter å levere de beste løsningene – noe vi liker. Det betyr at vi kommer til å fortsette å jakte på de beste lokasjonene sammen med våre partnere, sier hun, og får følge fra leder for ofentlig lading i Cirkle K, Maria Estenstad Friis:

– Vi hilser konkurranse velkommen, og vi er opptatte av at vi som konkurrerer må ta et felles ansvar for å gjøre det enkelt for kundene. Der har Tesla på mange områder gått foran, for eksempel med «plug & charge», sier Friis.

«Plug & charge» innebærer at laderen kjenner igjen kjøretøyet idet kontakten plugges inn. Eieren belastes direkte uten bruk av app, ladebrikke eller annet. De fleste peker på dette som fremtidsløsningen for betaling av ladetjenester.

POSITIV: Maria Estenstad Friis i Cirkle K hilser konkurransen om ladekundene velkommen.

Lange kabler og universell utforming

Kople-sjef Joar Taraldsten Brunes sier gode ladesteder på gode lokasjoner skal være deres fortrinn i konkurransen.

– Kundene ønsker et helhetlig tilbud, derfor er nær kontakt og god dialog med lokasjonseier en av våre viktigste suksessfaktorer. Vi fokuserer også på destinasjonslading fremover, slik at det blir enklere å lade der man er og mens man opplever, som et alternativ eller tilskudd til å stoppe for å lade, sier han.

Brunes trekker også frem satsingen på universell utforming.

– Vi vil fortsette å fokusere på å bygge ladesteder som er enkle å bruke for alle våre brukere fremover. På våre ladestasjoner har vi tilpasset ladekablene slik at disse er ekstra lange. Dette gjør at de rekker frem til bilens ladeuttak på alle biltyper, og gir mulighet for plassering av bilen et lengre stykke unna lader, slik at det blir plass til for eksempel rullestol mellom bil og lader.

PILOT: Tesla har åpnet 15 av sine superladestasjoner for alle i et pilotprosjekt. Foto: Jamieson Pothecary

– Bare bra med flere aktører

Jan Haugen Ihle, regionsjef for nordvest-Europa i Ionity, gleder seg til å gi Tesla kamp om kundene.

– Vi har god dekning og kvalitet, og er ikke redd for konkurranse. Behovet i markedet er så stort at det bare er bra med flere aktører, sier han.

– Prisene våre er relativt like, så det blir opptil hver enkelt hvem de vil bruke, legger han til.

Leder for hurtiglading i Eviny (tidligere BKK), divisjonssjef Odd Olaf Askeland peker på at konkurransen i hurtiglademarkedet allerede er tøff.

– Så det er ikke noe nytt.

– Hvordan skal dere hevde dere?

– Ladestasjoner med mange og raske ladere, plassert på steder der kundene våre kan gjøre andre ærend, er en viktig del av vårt tilbud. Så kombinerer vi det med en app som gir kunder god informasjon, sier Askeland.

