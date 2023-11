Parkering for elbil

Utleieselskapet Avis fikk uttelling for grønn investering: Høy elbilandel sikret storavtale

FORTSATT EN VEI Å GÅ: Rundt 90 prosent av Avis bilutleies bilflåte er hybrid – eller elbiler. Men fortsatt er bare 30 prosent av utleiebilene til selskapet rene elbiler. Foto: Avis



Bilutleieselskapene er generelt mer bakpå enn befolkningen når det gjelder elbilkjøp. Nå har staten tildelt et av selskapene som er lenger fremme i skoa en flerårig avtale.

Tidligere i høst publiserte elbil.no denne saken, som peker på at hver tredje nye fossilbil kjøpt i Norge ble kjøpt inn av et utleieselskap:

For Avis, Hertz, Europcar og andre bilutleieselskaper er det økonomisk fordelaktig å kjøpe inn og leie ut bensin-, diesel- og hybridbiler.

– Dette kan bli ødeleggende for klimamålet som skal nås i 2025, kommenterte Christina Bu i Elbilforeningen den gang.

Bærekraft avgjørende

Men heldigvis for 2025-målet, som tilsier at alle nye personbiler og lette varebiler som kjøpes, skal være nullutslippsbiler, har myndighetene retningslinjer og miljøkrav som skal stimulere bransjen i grønnere retning når staten gjør forretningsavtaler med næringslivet.

Og nå kan Avis i en pressemelding fortelle at selskapet er valgt som førsteleverandør i en ny statlig fellesavtale for leiebiltjenester:

Selskapets bærekraftarbeid og store investeringer i miljøvennlige biler, kvalitet og totalkostnad, var avgjørende for at Avis ble valgt til foretrukket leverandør i alle de åtte delkontraktene som var utlyst.

Den flerårige avtalen trådte i kraft i oktober, og omfatter leiebiltjenester for alle virksomheter i statlig forvaltning over hele Norge, og inkluderer både personbiler og nyttekjøretøy.

Det er første gang det inngås en statlig fellesavtale for leiebiltjenester.

DFØ – Direktoratet for forvaltning og økonomistyring – har allerede inngått tilsvarende rammeavtaler for flyreiser, hotell, og reisebyråtjenester.

Anskaffelsen skal bidra til økt klimafokus og bærekraft i statlige virksomheter.

Har investert i å elektrifisere bilflåten

Avis hevder i pressemeldingen at selskapet i flere år har vært den ledende aktøren på bærekraftig bilutleie i Norge.

– Avis har de siste årene gjort solide investeringer for å elektrifisere bilflåten. Vi jobber aktivt for å få flere til å velge miljøvennlige transportmidler, og er stolte av å lede an i utviklingen mot å flytte leiebilsektoren i retning av å bli utslippsfri, sier Donald Hayes, daglig leder i Avis bilutleie i Norge, Sverige og Danmark.

HANKET INN AVTALE: Donald Hayes, daglig leder i Avis Budget Group – Norge, Sverige og Danmark.

– Denne avtalen bekrefter både viktigheten av dette arbeidet og vårt bidrag, fortsetter Hayes.

I dag er 89 prosent av Avis sin leiebilflåte i Norge enten el- eller hybridbiler – hvorav elbiler foreløpig utgjør 30 prosent.