Elbilforeningen om regjeringens forslag til statsbudsjett: – Langt unna klima­målet for varebilene

OVERRASKET: – Det er overraskende at regjeringen ikke varsler en miljøsatsing for varebilene. Tvert imot gjør de enkelte grep som svekker satsingen, med begrunnelsen at salget går så godt, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

– Det er overraskende at regjeringen ikke varsler en miljøsatsing for varebilene, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

Stortinget har bestemt at alle nye lette varebiler skal være utslippsfrie i 2025.

Så langt i 2023 er bare 33 prosent av varebilsalget elektrisk.

– Vi er altså langt unna klimamålet for varebilene, fastslår Berge.

– Tyder på lave klimaambisjoner

Unni Berge og Elbilforeningen hadde håpet at regjeringen hadde tatt grep for å få elektrifisert varebilsegmentet i Norge raskere i sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

ETTERLYSER GREP I STATSBUDSJETT-FORSLAGET: Unni Berge i Elbilforeningen hadde håpet at regjeringen hadde tatt grep for å få elektrifisert varebilsegmentet i Norge raskere

– Det er overraskende at regjeringen ikke varsler en miljøsatsing for varebilene. Tvert imot gjør de enkelte grep som svekker satsingen, med begrunnelsen at salget går så godt. Det tyder på overraskende lave klimaambisjoner, sier Berge i Elbilforeningen.

Tidligere i år varslet myndighetene at Enova kuttet støtten til kjøp av elektriske varebiler.

Dette foreslår regjeringen for varebilene i forslaget til statsbudsjett:

Avskrivningsreglene for elektriske varebiler blir mindre lønnsomme.

Den årlige trafikkforsikringsavgiften for elektriske varebiler blir om lag 400 kroner dyrere enn for fossile varebiler.

Engangsavgiften for forurensende varebiler får fem prosent økt CO2-komponent, noe som vil øke avgiften med et par tusen kroner utover prisjustering.