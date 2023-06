Klimaetaten i Oslo med undersøkelse blant fossilbileiere: Hva kan få «de siste fossilbilistene» til å velge elbil?

UTSLIPPENE FRA VEI MÅ NED: Veitrafikken står for om lag 18 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Men hvordan får man de mest hardbarka fossilbilistene over på elektrisitet? Klimaetaten i Oslo mener å ha funnet noen svar på dette. Foto: elbil.no

Det største hinderet for å få fossilbilistene til velge elbil handler om manglende lademuligheter, skal vi tro en ny rapport.

På vegne av Klimaetaten i Oslo kommune har analyseselskapet Norconsult gjennomført en spørreundersøkelse der 1.500 eiere av diesel- og bensinbiler i Oslo og tidligere Akershus har svart.

Det har resultert i rapporten med det spenstige navnet «De siste fossilbilistene», som nettopp er lansert.

Fossilbilistene svarer

Fossilbilistene ble blant annet spurt om hva som hindrer dem fra å bytte over til elbil – og den klart viktigste begrunnelsen for å fortsette å kjøre fossilbil, oppgis å være dårlige muligheter for hjemmelading.

Over 60 prosent angir at dette er et betydelig hinder.

– Elbilens egenskaper er ikke lenger en barriere for at oslofolk skal skifte fra fossilbil. Denne undersøkelsen viser at det er tilgangen på ladetilbud som er det største hinderet i hovedstaden, sier Isak Solomon i Klimaetaten i Oslo.

AVJØRENDE: – Et godt og forutsigbart ladetilbud er helt avgjørende for å kunne nå klimamålene i Oslo, sier klimarådgiver Isak Solomon i Klimaetaten i hovedstaden.

Manglende lademuligheter, ikke bare hjemme, men også offentlig, viser seg å være det største hinderet for å få flere av de spurte til å kjøre elbil.

I byer, ikke minst i Oslo, er det nemlig mange som bor i bygårder uten mulighet for å sette opp egen ladeboks.

– Et godt og forutsigbart ladetilbud er helt avgjørende for å kunne nå klimamålene i Oslo, sier Solomon i Klimaetaten.

Kommunen har dermed en jobb å gjøre. Oslos egne klimamål er nemlig at alle personbiler og varebiler som kjører i byen skal være utslippsfrie innen 2030.

Her kan du laste ned og lese rapporten «De siste fossilbilistene».

– Dette vil ikke gå av seg selv

Funnene i den nye rapporten stemmer overens med tidligere anslag som Transportøkonomisk institutt (TØI) og klimaforskningssenteret Cicero gjorde for Oslo kommune i 2022:

I rapporten «Referansebane for klimagassutslipp i Oslo fram til 2030» slås det fast at 30 prosent av dagens bilister fortsatt kommer til å kjøre fossilbil i Oslo i 2030, gitt dagens virkemiddelbruk.

– Hva tenker dere i Klimaetaten etter å ha fått to ulike rapporter som begge sier at 30 prosent av bilistene vil fortsette å kjøre fossilbil i 2030?

– Det viser at vi må forsterke dagens virkemidler for å nå Oslos mål om at alle lette kjøretøy skal være elektriske i 2030. Selv med et høyt elektrisk nybilsalg nå, vil ikke dette gå av seg selv, sier Solomon.

Nødvendig å forsterke virkemidlene

Men hva må til for å få alle bilistene i Oslo-området til velge elektrisk innen 2030? Og er det i det hele tatt mulig å få alle i hovedstaden til kvitte seg med fossilbilene?

Vi spør Isak Solomon i Klimaetaten i Oslo hvilke grep som må tas:

– Oslo kommune har utredet virkemidler som nullutslippssone innenfor ring 2. En nullutslippssone vil være et effektivt grep for å få flere fossilbilister til å bytte til elbil, begynner Solomon.

– Ellers har Oslo i dag støtteordninger gjennom Klima- og energifondet, bruksfordeler som billigere bomring og parkering for elbilister – og vi bygger ut offentlig tilgjengelig ladeinfrastruktur for å støtte opp om utrullingen frem mot 2030, påpeker klimarådgiveren.

– Samtidig viser funnene i undersøkelsen at det er nødvendig å forsterke eksisterende virkemidler for å gjøre det attraktivt nok å velge elbil for alle dagens bilister, understreker Solomon.

Lokalforeningsleder: – Gatelading er nøkkelen

Leder i Oslo og Akershus elbilforening, Per Maltun er ikke i tvil om at både miljørabatt i bomring og støtteordninger for lading i borettslag er viktige grunner til at stadig flere beboere i byen skifter ut fossilbilen.

Dette er virkemidler som varig må satses på i miljøpolitikken, mener han.

Men han minner stadig byens politikere om en ting:

– I Oslo er det en god del bileiere som ikke har tilgang til sin egen parkeringsplass. Dermed blir gatelading deres hjemmelading, sier Per Maltun.

GATELADING NØKKELEN FOR MANGE: – I Oslo er det en god del bileiere som ikke har tilgang til sin egen parkeringsplass. Dermed blir gatelading deres hjemmelading, sier Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening.

Tall fra spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023» viser at mens fem prosent av eksisterende elbilister nasjonalt aldri lader hjemme, er tallet for Oslos elbilister 16 prosent.

Og tilsvarende er trenden at i hovedstaden er det langt større bruk av offentlig normallading, ofte kalt gatelading, enn i resten av landet. I enkelte bydeler utgjør dette opp mot 30 prosent av bilistene:

Og det er liten grunn til å tro at fossilbilistene som skal lokkes over i årene som kommer, vil ha mindre behov for lading i gata.

Tross gode intensjoner har likevel utbyggingen av gateladingstilbudet i hovedstaden vært forsinket i flere år.

– Uten raskere utbygging av gatelading der folk faktisk bor, så har man ikke sjans til å nå målet om at alle bilene skal være utslippsfrie, sier Maltun.

Derfor gjennomførte lokalforeningen til Elbilforeningen ganske nylig en kampanje der de kartla hvor byens innbyggere ønsket seg gatelading.

Elbilist Gro Elin Hansen var en av mange som kom med sitt ladeønske. Hun ønsket seg mer og bedre gatelading på Torshov, i nærheten av der hun bodde.

Til sammen fikk Elbilforeningen inn 1800 ønsker i kampanjeperioden, som ble overlevert byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav og flere bystyrepolitikere.

PS: Mangler borettslaget eller sameiet ditt lademuligheter for elbil? Husk at dere kan søke om støtte til å oppgradere eller etablere ladeinfrastruktur via Oslos tilskuddsordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier.