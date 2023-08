Parkering for elbil

Unntak i lovverket fører til at utrullingen går saktere: Hvor blir det av kort-terminalene?

SNART: Hvor mange har så langt montert kortterminaler? Sjekk oversikten nederst i saken. Foto: Erik Lorentzen / elbil.no

1. juli ble det påbudt at det skal være mulig å betale med kort på alle nye hurtigladestasjoner. Men hvor mange har installert kortterminaler på ladestasjonene som har kommet siden den tid? Vi har sjekket.

Samferdselsdepartementet innførte 30. juni en ny forskrift som påbyr mulighet for kortbetaling og/eller kontaktløs betaling/tæpping på nye hurtigladere.

Det betyr at ladeselskapene plikter å tilby kortbetaling når de bygger nye hurtigladere etter 1. juli i år.

Eksisterende betalingsløsninger som Vipps, app og ladebrikke gjennom Ladeklubben vil selvsagt fortsatt kunne brukes.

Så mye som 87 prosent av norske elbilister mener at man burde kunne betale med kort når man hurtiglader.

Det er en økning på sju prosentpoeng fra i fjor, viser tall fra spørreundersøkelsen «Elbilisten 2023», med hele 16.500 respondenter

– Hadde ikke vi stått på og kjempet forbrukernes sak, hadde ikke dette blitt noe av, sier Bu.

Når kommer de?

Elbilister som har ladet etter 1. juli har nok ikke sett så mange ladere med kortbetaling ennå. Det er det flere grunner til.

For det første gjelder ikke kravet allerede utbygde hurtigladere. Og det er jo dem det er flest av.

For det andre har ladeselskapene også fått lov til å montere nye hurtigladere uten kortbetalingssystem dersom disse ble bestilt før kravet kom 1. juli.

Noen hurtigladere som blir satt opp i løpet av høsten, kan dermed komme uten mulighet for kortbetaling fordi det finnes et lager med «gamle» ladere som skal settes opp.

Stortinget har videre bestemt at kravet for eksisterende hurtigladere først skal tre i kraft innen utgangen av 2025. Forskriften for dette er ikke lagt fram ennå.

Det vil i praksis si at det enn så lenge er opp til ladeselskapene når de vil ettermontere kortbetalingsmulighet på hurtigladere som allerede er satt opp.

For i underkant av eksisterende 7.000 hurtigladere kan det derfor gå over to år før dette er på plass.

Alle nye ladere som bestilles etter 1. juli skal derimot ha kortterminaler.

Vi har derfor tatt en ringerunde til ladeselskapene der vi spør hvor mange «gamle» ladere de fortsatt har på lager – og hvor mange stasjoner MED kortterminaler de har satt opp:

Circle K: Ingen kortterminaler

– Circle K har per nå ingen ladere med kortleser. Vi er positive til kortbetaling, men kan per nå ikke gi noe tidsperspektiv på når alt er på plass, sier kommunikasjonssjef i Circle K, Knut Hilmar Hansen.

– Vi har lansert Vipps som betalingsalternativ slik at det går raskere å starte lading. Dette har vært og er et viktig tiltak for å redusere kø på våre ladestasjoner i sommer.

Kople: – Ingen kortterminaler

– Fremover vil flere av våre nye ladere komme med kortterminal montert på laderen. Vi jobber for at disse kortterminalene skal være operative fra begynnelsen av 2024, sier leder for marked og kommunikasjon i Kople, Tine Holm-Hansen.

– Vi har fortsatt ingen ladere med operative kortterminaler, men fortsetter å tilby nettbasert drop-in-betaling med Google Pay/Apple Pay, samt roaming som mulighet for dem som ikke vil laste ned vår app.

MER: Ingen kortterminaler

– Vi har per dags dato ladere på lager uten kortterminal som vil bli satt i drift fortløpende. Disse vil vi dog etterstrebe å ettermontere terminaler på etter hvert som vi får tak i retrofit-kit fra leverandørene, sier leder for offentlig lading i Mer, Malene Brøvig.

– Våre første ladestasjoner med kortterminaler settes i drift i høst. Først ut blir vår nye ladestasjon på Grenlandsporten.

Tesla: Ingen kortterminaler

– Tesla kan ikke gi noen kommentar på når det kommer, sier kommunikasjonssjef Nora Wisløff Egenæs i Tesla Norge.

Ionity: Ingen kortterminaler, men …

– Alle nye ladestolper blir levert med betalingsterminaler nå, men ingen betalingsterminaler er i drift ennå. Nå har vi 31 ladestolper med kortterminal installert og 208 ladestasjoner uten, sier Andrè Schau, leder for Ionity Skandinavia.

Recharge: Seks ladestasjoner så langt

– Nesten hele vårt ladenettverk som er blitt bygget det siste tiåret vil bli utstyrt med kortterminaler i tiden fremover. Der det er mulig gjøres dette samtidig som ladestasjonene moderniseres, sier Maria Brant i Recharge.

– Vi har per nå kortlesere på seks ladestasjoner med til sammen ni ladepunkter. Disse finnes på Esso på Vestby og Grålum.

Ragde Charge: Nesten halvparten

– På alle installasjoner siden mars har vi installert ladere med kortterminal tilgjengelig. Disse er imidlertid ikke driftssatt enda, da det pågår tester for å sikre at informasjonsflyten går som den skal mellom laderne, kortterminalen og baksystemet, sier Christoffer Pihl i Ragde Charge.

– Av totalt 27 ladere med har vi 14 ladere med kortterminal. Vi er live med kortbetaling på McDonald’s Ullevål. Om dette går sømløst de neste ukene, så kommer vi også til å aktivere kortbetaling på laderne på Innlandsporten. Så fort vi vet at kortterminalen er driftssikker, vil vi rulle ut kortterminal på de resterende 13 laderne.

Uno-X: Kort på alle ladere

– I Uno-X har vi kortterminal på alle våre 54 ladepunkter, sier daglig leder i Uno-X, Ole Johan Tønnesen.