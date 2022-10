Familiedag i Sandnes 30. oktober Inviterer til elbildag for hele familien

De elektriske familiebilene har kommet på markedet for fullt, og nå vil Rogaland elbilforening vise de fram for hele familien. Søndag 30. oktober blir det elbildag for store og små.

Vurderer du å kjøpe elbil er dette absolutt stedet å være.

Hvor: Gravarsveien 18 i Sandnes.

Når: søndag 30. oktober fra 12.00 til 17.00.



Ni lokale bilforhandlere har allerede bekreftet at de stiller med noen av sine mest populære elektriske familiebiler til utstilling og prøvekjøring.

ID.Buzz kommer

Volkswagens nyeste elbil ID.Buzz er en av bilene som tar turen. Det er mange som har ventet på den familievennlige 5-seteren med et bagasjerom på 1.121 liter.

Du kan se listen over hvilke bilforhandlere som stiller ut sine biler nederst i saken.

Aktiviteter for barna

For barna blir det aktiviteter som bilspill, hoppeslott, radiostyrte biler, klatrevegg, shuffleboard og lekehjørne for de minste.

Det blir enkel servering fra kiosk.

Glem endeløse lørdager fra bilbutikk til bilbutikk med frustrerte unger i baksete. På denne søndagen kan barna kose seg med lek og moro, mens foreldrene ser på, prøvekjører og får vite mer om elektriske familiebiler.

Hver forhandler vil ha kunderådgivere tilstede som kan svare på spørsmål om de ulike bilmodellene som stilles ut.

Samarbeider med På hjul mot mobbing

Familiedagen arrangeres av Rogaland elbilforening i samarbeid med På hjul mot mobbing. På hjul mot mobbing gjør en viktig jobb for ungdom som er utsatt for mobbing. Overskuddet fra arrangementet går til dem.

Du kan lese mer om På hjul mot mobbing her.

Ni bilforhandlere stiller ut biler

Ni bilforhandlere har bekreftet at de vil være tilstede med biler for utstilling og prøvekjøring.

Møller bil Ganddal

Ålgårds Auto

Bavaria Nordic

RSA Bil

Tesla

Møller bil Jærhagen

Kverneland Bil

Hellestø Bilpaviljongen

Sven Kvia