Morten Helveg Petersen i Europaparlamentet: – Jeg er utrolig sjalu på Norge

IMPONERT, MEN BEKYMRET: Morten Helveg Petersen i EU-parlamentet er imponert og inspirert over hva Norge har fått til på elbilfronten, men er bekymret over klimautslipp og om utviklingen vil gå fort nok i riktig retning på globalt nivå. Foto: Helge Brekke

Ja, han snakker om den norske elbilrevolusjonen. Men selv om EU-parlamentarikeren er «profesjonell optimist», er han bekymret for at elektrifiseringen ikke går fort nok.

Elbil.no møtte for en drøy uke siden den danske EU-politikeren under Nordic EV Summit på Lillestrøm etter at han hadde deltatt i paneldebatt om hvordan få transportsektoren i Europa over mot nullutslipp.

Vi møter ham messelokalene til Norges Varemesse, som under konferansen renner over av flunkende nye elbiler, stands for ulike deler av ladeindustrien og ellers alt som kan krype og gå av selskaper som nå vokser frem i kjølvannet av elbilrevolusjonen som pågår for fullt her i landet – og som i økende grad kommer etter i Europa og store deler av verden.

– Som en danske som også er sterkt engasjert i klimapolitikk, kan jeg ikke annet enn å bli utrolig sjalu på det jeg ser rundt elbilsatsingen her i landet, og ikke minst på denne konferansen, sier Petersen.

Danmark hadde hatt ideelle forhold for å være en «test bed» for hele denne industrien morten helveg petersen

– Danmark misset toget

– Men det er heldigvis også minst like inspirerende som sjalusidrivende å se hele dette gedigne økosystemet av bilprodusenter, ladeindustri og batteriteknologi og så videre, som viser frem alle løsningene som finnes der ute, fortsetter han.

Petersen har vært valgt inn i Europaparlamentet siden 2014, og sitter som nestleder i Europaparlementets utvalg for industri, forskning og energi. Han har også sittet elleve år i det danske Folketinget før dette.

Og nå sitter han altså her i Norge og føler seg både inspirert og misunnelig:

– Jeg mener Danmark har misset toget her.

Han snakker om muligheten til å ha vært tidlig ute i elbilrevolusjonen.

– Med tanke på at vi er et lite land, geografisk sett, uten fjell og store høydeforskjeller, og med god tilgang til grønn og fornybar elektrisitet.

Han mener Danmark hadde egnet seg ypperlig som pionérland i elbilutviklingen.

– Danmark hadde hatt ideelle forhold for å være en «test bed» for hele denne industrien.

– Norge leder flokken

– I stedet er det dere i Norge som leder flokken globalt sett. Det ser man både når man går rundt her på Nordic EV Summit, og ikke minst når man på norske veier er vitne til hvordan den norske befolkningen har tatt til seg elbilene med åpne armer. Så det er ikke rart jeg er misunnelig.

– Hvordan skal Europa, som du representerer i denne sammenheng, kunne ta igjen Norges forsprang?

– Det er det store spørsmålet. Jeg trøster meg med at vi ser så mange fantastiske teknologiske nyvinninger som gjør det langt mer behagelig for folk å ta riktigere klimavalg. Og det vil gjøre jobben enklere.

UTÅLMODIG: – Denne elektriske overgangen må vi faktisk få hvis vi skal ha håp om å takle klimakrisen, sier EU-parlamentariker Morten Helveg Petersen. Foto: Helge Brekke

Han sikter særlig til at elbiler stiller stadig sterkere i konkurransen med fossile biler, ikke minst når det gjelder pris.

– Det gir et visst rom for optimisme. I tillegg ser vi at EU-landene ruller ut progressive økonomiske tiltak for å stimulere elbilutviklingen, så jeg har godt håp om Europa vil kunne hente inn forspranget dere har og rulle ut hele denne transformasjonen av transportsektoren og få den over på elektrisitet, sier EU-parlamentarikeren.

Og legger til med stort alvor:

– Og denne elektriske overgangen må vi faktisk få til hvis vi skal ha håp om å takle klimakrisen.

EU: Fossil utfasing et ømtålig tema

– Gode ting skjer over hele fjøla, men problemet er at utviklingen går for sakte. Derfor er det her vi må pushe på politisk, for å sørge for at vi ikke mister tempo og fremdrift, sier Petersen.

– Hvor hardt akter dere å dytte bilindustrien i tiden fremover?

– Vi har for tiden veldig tøffe diskusjoner i Europaparlamentet mellom medlemslandene rundt temaer som spesifikke deadlines for å fase ut fossile forbrenningsmotorer.

Men dette er et ømtålig tema i mange av EU-landene.

– I mange medlemsland er bilindustrien en viktig bidragsyter med tanke på arbeidsplasser og avgifter til staten etc. Så dette er et vanskelig farvann å manøvrere i, med svært ulike meninger om hvor progressive vi skal være og hvor kjapt vi kan fase ut fossile energikilder.

Det Norge har gjort på elbilfronten er en enorm inspirasjon. Morten helveg petersen

Må ha folket med seg

Personlig er Petersen en ivrig forkjemper for å gå så fort frem som mulig.

– Men det er viktig å finne den riktige balansen for å få dette til å gå gjennom. Det er viktig at for eksempel ansatte i bilindustrien ser at det er en fremtid også for dem ved å gå i en grønnere retning. At vi kan bruke kompetansen deres også når vi blir fossilfrie.

Det er spesielt én grunn til at å finne dette balansepunktet er viktig, mener Petersen.

– Hvis ikke, risikerer vi en situasjon der store deler av folket i Europa blir fiendtlig innstilt til det grønne skiftet. Og vi får ikke gjennom en så stor endring uten at vi har folket med oss.

Ikke bare enkelt «å gjøre det rette»

Midt oppi transformasjonen EU står overfor nå, spiller også energikrisen og de akselererende strømprisene som herjer i Europa inn. Altså med tanke på det politiske handlingsrommet politikerne føler de har.

– For dette gjør folk nervøse, de engster seg for om de vil fryse i sine egne hjem i vinter. Som politikere må vi altså ha en holistisk tilnærming til denne store overgangen, vi må sikre at vi har folket med oss.

Petersen påpeker at det ikke nødvendigvis er enkelt «å gjøre det rette», selv i en situasjon med global klimakrise.

– Ja, vi vil gjøre det rette med tanke på klimakrisen. Men da må vi bruke insentiver, vi må gjøre det enkelt og behagelig for folk, og vi må vise at vi forstår folks bekymringer, også blant dem som for eksempel er engstelige for jobbene sine i forurensende industrier. Derfor er det ikke bare å knipse med fingeren når vi skal sørge for disse store endringene.

– Tror du Norges ledende rolle som elbilland kan være til hjelp for å overbevise vanlige folk i Europa rundt denne overgangen?

– Absolutt, og veldig mange har fått det med seg allerede. Det Norge har gjort på elbilfronten er en enorm inspirasjon. Ikke minst fordi dere viser at det er mulig, på tross av at dere på mange måter ikke har ideelle forutsetninger for elbil.

Han sikter til at vi er et geografisk langstrakt land med masse fjell og, ikke minst, vårt kalde klima halve året som er langt fra optimalt for elbilenes rekkevidde.

– Så når dere nå er i ferd med å få til dette elbilskiftet, på tross av disse omstendighetene, utgjør det en voldsom inspirasjon for oss alle.

– Dypt bekymret

Inspirert eller ei, hvor bekymret mener den danske EU-parlamentarikeren at den allmenne europeer bør være for klimakrisen mange av oss allerede begynner å merke i det daglige.

– Dessverre må jeg si at tempoet i det grønne skiftet ikke er høyt nok foreløpig, for at vi skal nå målene våre. Jeg er dypt bekymret for at vi ikke skal nå målene våre for 2030, og deretter for veien frem til 2050.

Derfor mener han særlig de to neste årene vil være svært viktige med tanke på hva man klarer å bli enige om i EU.

– Det blir to virkelig dramatiske og viktige år med tanke på å legge rammene for disse endringene vi må gjennomføre innen 2030. Jeg er en profesjonell optimist, og jeg ønsker å beholde optimismen min, men jeg ser virkelig mange problemer i horisonten.

Sier Pettersen alvorlig, og legger til:

– Og vi må adressere dem alle hvis vi skal nå klimamålene våre.