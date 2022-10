Arne (80) syklet alene på elsykkel i tre uker: – Jeg fikk litt vondt i rumpa

SYKKELEVENTYR: Som 77-åring la Arne Sauar ut på langtur med elsykkel. I dag er han 80, og fortsatt ivrig elsyklist.

Da Arne var 77 år ville han se hva en godt voksen pensjonist kunne klare. Med telt, primus og tilhenger la han ut på en 1300 kilometer lang sykkeltur.

Den pensjonerte samfunnsøkonomen og tidligere Vasalopp- og Birken-skiløperen Arne Sauar hadde begynt å kjenne på at kroppen ikke lenger orket de helt store fysiske anstrengelsene.

Det var et trist faktum for pensjonisten.

– Som 77 åring har du mistet halvparten av muskelmassen du hadde som ung, det må du bare innse sier Arne.

Butikkbesøket som skulle endre Arnes liv

Men Arne Sauar ville ikke la alder og tapt muskelmasse stoppe ham fra å utfordre seg selv både fysisk og mentalt.

Men at han skulle bli oppslukt av en ny hobby, visste han ikke da han for fire år siden gikk inn i den lokale sykkelforretningen.

– Jeg var i sykkelbutikken og skulle egentlig kjøpe en vanlig sykkel, men så var det en elsykkel som var satt ned fra 25.000 til 15.000 kroner.

– Det var jo et veldig godt tilbud, så jeg slo til.

EFFEKTIV OPPPAKNING: Å dra på tur i Norge krever pakking for all slags vær.

Siden den gang har mye i livet til Arne, som nå har rukket å bli 80 år, handlet om elsykkel.

Han har startet foreningen El-sykkel Glede, og han har sågar utgitt bok: Godt voksen på langtur med elsykkel.

21 dager på sykkelsetet

Boka handler om da Arne en sommerdag i 2018 satte seg på sykkelsetet og gjorde noe han aldri hadde gjort før.

Han ville teste hva en 77 år gammel pensjonist og en elsykkel kunne få til sammen, og bestemte seg for å sykle fra Arendal der han bor, til Snåsa.

Det ble en tur på 1300 kilometer som skulle ta 21 dager.

HENGER GODT: Først henger Arne Sauar i stroppen på elsykkelen, så henger han kanskje en stund i hengekøya.

– Det var en fantastisk opplevelse, sier Arne, som kom seg skadefri og helskinnet fra start til mål.

– Jeg hadde jo litt vondt i rumpa, men ingen smerter utover det.

Hadde ikke planlagt så mye

I boka skildrer han sykkelturen, med både praktiske tips og beskrivelser av det han så og opplevde på hjul oppover fra Sørlandet.

Arne forteller at han egentlig ikke hadde planlagt så mye, annet enn at han visste hvor han skulle starte og hvor han skulle ende opp.

– Jeg hadde med meg telt, så da er du ganske fleksibel.

– Hva med lading underveis?

– Ja, det var det, da …

Arne humrer litt, og innrømmer at det med lading var en liten utfordring.

DÅRLIG MED LADING HER: Arne Sauar erfarte at selv om kroppen fikk ladet opp om natten, var overnatting i naturen lite effektivt for sykkelbatteriet.

Anbefaler ekstra batteri

– Når du ligger i telt med primus, er ikke lading om natten så lett. Du er ganske avhengig av campingplasser, eller å ha med et batteri nummer to.

Det hadde ikke Arne i begynnelsen, men det han skaffet han seg etter hvert.

– Når du har tilhenger, blir ikke den ekstra vekten så farlig, så det er absolutt å anbefale, sier Arne.

Arne lærte seg at batterikapasiteten varte lenger når han kjørte på flate områder, som Hardangervidda, og at det i kristetilfeller gikk an å spørre folk på hytter underveis om å få lade batteriet.

LYKKEN ER EN HENGEKØYE: Den veier lite og er god å ha når du venter på å få ladet batteriet.

Samfunnsgevinst

– Som samfunnsøkonom er jeg opptatt av et det er samfunnsøkonomisk gunstig at vi pensjonister holder oss friske så lenge som mulig. Det er millioner å spare på det. Vi blir jo stadig flere, og det vil bli dyrt med omsorgstjenester. Her tror jeg elsykkelen kan være bra for folkehelsen.

– Er sykling på elsykkel noe for alle godt voksne?

– Alle kan nok ikke dra på langtur. Men de fleste kan sykle kortere distanser. Utfordringen er at en elsykkel er litt tung, så det krever en viss balanse.

BÅTTUR PÅ SYKKELTUR: Underveis på turen måtte Arne ta med sykkelen på ferge.

Organiserer for andre

Som primus motor for foreningen han startet opp, har Arne organisert mange turer for godt voksne.

– Har det vært noe ulykker?

– Nei. Men det hender det er noen som velter, fordi de glemmer å gire ned i motbakkene. Da blir det tungt, og det er ikke alle som rekker å sette ned føttene.

Men Arne Sauar vil likevel anbefale elsykkel for alle som vil komme seg ut på tur – også når knær og kondis ikke spiller på lag med deg lenger.

– Som pensjonist har du gjerne både frihet og økonomi. Denne tiden kan bli den beste i livet hvis du holder deg frisk.

Arnes tips for langtur med elsykkel Finn ut hvor det er campingplasser underveis og planlegg etter det. Skal du lade batteriet, kan du ikke overnatte langt ute i skogen.

Unngå de mest trafikkerte veiene.

Ha med et batteri nummer to.

Ha med deg tilhenger, der får du plass til mye.

En hengekøye er fint å ligge i mens du venter på at batteriet skal lade, og den veier lite.

Husk klær til all slags vær.

Husk å gire ned før oppoverbakker.

GA UT BOK: Arne Sauar skrev bok om erfaringene sine fra langturen på elsykkel.