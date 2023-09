Parkering for elbil

Finnmark elbilforening: Jubler over nye hurtig­ladere – i Finland

GLADNYHET: For Finn Helge Lunde i Finnmark elbilforening og mange andre som ferdes med elbil langt mot nord, er det gode nyheter at det nå har blitt bygget en høvelig stor hurtigladestasjon i Enare i Finland. Foto: Martin Thronsen / elbil.no

– Dette har stått på ønskelista vår, sier nestlederen i Finnmark elbilforening om ladestasjonen som nå har dukket opp i nabolandet.

Ikke vet vi, men hvis du har ledig plass bak øret, kan du i alle fall notere deg dette:

Enare – eller Inari som stedet heter på finsk i det tospråklige Finland – har fått seg hurtigladestasjon.

Bra for dem, tenker du kanskje, men for mange norske elbilister langt mot nord er dette en aldri så liten gladnyhet.

TJENARE, ENARE: De åtte Tesla-ladestolpene i Enare er åpne for alle. Det gjelder selvsagt også for Recharge-hurtigladeren til høyre. Foto: Finn Helge Lunde / Finnmark elbilforening.

– Et hull i ladenettverket

Nestlederen i Finnmark elbilforening, Finn Helge Lunde, sier til iFinnmark at han er svært glad for at dette nå har kommet på plass.

Han forteller at det lenge har stått på ønskelista til Finnmark elbilforening at man skal få opp et ladepunkt i Enare.

– Du får mye bedre dekning. Det har vært et hull i hele ladenettverket i Barentsregionen. Denne delen av Lappland har ikke hatt gode hurtigladere. Det har påvirket trafikken øst-vest i Finnmark, og det påvirker selvfølgelig kjøringen mellom Norge og Finland. Nå blir det slutt på det, sier Lunde til lokalavisa.

Lunde kom nylig selv kjørende fra Tromsø til Kirkenes i sin Tesla, og fikk dermed testet ut en av de nyåpnede hurtigladerne i nabolandet.

Den nye Tesla-ladestasjonen – som er blant de stadig flere Tesla-ladestasjonene som er åpne for alle elbiler og ikke bare for Teslaer – har åtte ladestolper.

I tillegg er det én Recharge-lader på samme lokasjon, noe som er gunstig hvis du kjører en elbil med Chademo-kontakt, som for eksempel en Nissan Leaf.

Lunde er selv bosatt i Kirkenes, og han peker på at særlig folk i Øst-Finnmark vil kunne ha nytte av den nye hurtigladestasjonen.

– Hvis du for eksempel skal kjøre fra Kirkenes til Karasjok via Finland, og ikke har en bil med så god rekkevidde, må du ha et sted du kan lade på veien, og det har det ikke vært fram til nå, utdyper Lunde til iFinnmark.