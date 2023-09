Ferieundersøkelse viser uvante ladeproblemer: – Vær grei med Leaf-folket i høstferien!

NISSAN LEAF BRUKER CHADEMO: Her en Nissan Leaf som hurtiglader. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Nå lurer du kanskje på hvorfor du skal være grei med nettopp Nissan Leaf-sjåførene? Svaret har med hurtiglading og ulike ladeporter å gjøre.

Høstferien står for tur og mange skal på langtur med elbilen. Storstilt utbygging av hurtigladere har gjort elbilferien enklere og mindre tidkrevende, og mye tyder på at ladekø er blitt et mindre problem enn det var for bare kort tid siden.

Likevel kan det i utfartsperioder som nå i høstferien fort bli ekstra trøkk på ladestolper som både har CCS-kontakt og Chademo-kontakt på samme stolpe.

– Vi oppfordrer elbilister som kan bruke hurtigladere med bare CCS-kontakt til å prøve å unngå ladestolper som også har en Chademo-kontakt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Cha-hva-da?

Ikke alle er like drevne på dette med hurtiglading, og for noen kan kanskje sitatet over fremstå som gresk.

For å forstå oppfordringen fra sjefen i Elbilforeningen, kan det være greit å nevne at vi har to ulike kontakter for hurtiglading.

Den første kaller vi Chademo, den andre er CCS. Chademo finnes i enkelte eldre elbilmodeller. CCS ble valgt som standard hurtigladekontakt i EU for noen år siden.

DELER OFTE SAMME LADESTOLPE: Vi har to ulike kontakter for hurtiglading. Den til venstre er CCS, den til høyre er Chademo. Foto: Jamieson Pothecary

Det finnes fortsatt mange Chademo-biler på veiene våre. Populære Nissan Leaf er en av dem, Kia Soul EV er en annen.

Det dreier seg totalt om i overkant av 100.000 elbiler i Norge – av en bestand på 700.000.

Chademo-bilene kan heller ikke hurtiglade på Tesla-laderne, som andre elbiler i stadig større grad kan lade på nå.

Ny undersøkelse beskriver utfordringen

Noen opplever større utfordringer med å få ladet enn andre.

I «Elbilferieundesøkelsen 2023», utført av Norsk elbilforening etter årets sommerferie, oppgir 44 prosent av de som har Chademo-biler at de har opplevd at «CCS-biler opptar Chademo-plasser».

TA HENSYN I HØSTFERIEN: Samarbeid på hurtigladestasjonene er viktig, derfor ber vi elbilistene å være obs på Chademo-laderne, sier generalsekretæren i Elbilforeningen. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

– Det er fullt forståelig at man lader elbilen sin på første ledige plass, og at dette ikke er noe man nødvendigvis reflekterer over som elbilist, sier Christina Bu.

– Men til de som ikke bruker Chademo-kontakt, er vår oppfordring: Om du kan velge en ren CCS-hurtiglader, så gjør det.

– Ellers tar du den som er ledig.

Chademo-sjåførene må planlegge mer

Selv om det bygges færre ladestolper med Chademo-kontakt enn CCS, bør det være god nok tilgang på ladeplasser for de som trenger Chademo.

Det bygges nemlig fortsatt godt med slike ladere. I 2022 kom det 359 Chademo-ladere, og så langt i 2023 har det kommet 244 nye.

I tillegg er det en del ladestasjoner som nå bygges uten et ladetilbud for elbilister som trenger Chademo-kontakt. Derfor må Chademo-brukerne i større grad enn andre planlegge ladingen.

– Om elbilister som ikke trenger det forsøker å unngå å ta en lader der det også er Chademo, altså at de velger en lader med kun CCS, så vil det kunne være til stor hjelp for Chademo-folket, avslutter Christina Bu.

Disse bilmodellene bruker Chademo-kontakt: Nissan Leaf

Kia Soul EV

Nissan e-NV200

Mitsubishi i-MiEV

Peugeot iOn

Citroën C-Zero

Citroën e-Berlingo

Xpeng G3

Xpeng G3i

Fakta om Elbilferieundersøkelsen 2023 En spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 7.august – 3. september.

2002 personer har svart på undersøkelsen.