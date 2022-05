Renault Vision Scenic: Kan få 80 mil rekkevidde – med litt uventet drahjelp

KONSEPTBIL: Men vi kan vel uansett slå fast at Scenic aldri har sett bedre ut enn dette.

I 2024 blir Renault Scenic elektrisk – kanskje med hydrogen på reservetanken.

Renault har funnet en ny måte å kurere rekkeviddeangsten på, og de gjør det med den mest populære flerbruksbilen sin, Scenic.

Men nå kaller de den en SUV i stedet. Det låter kanskje litt mer sexy.

Renault satser hardt på gamle merkevarer, og skal vi tro alle konseptene vi blir servert, blir merket ganske snart helelektrisk – med unntak av denne, da.

HYBRID: Batteripakke på 40 kWt gir din daglige kjørelengde. Når du skal på langtur, fyller du hydrogentanken i fronten og brenselscellene under baksetet gir deg ekstra rekkevidde.

Med hydrogen-reservetank i fremtiden?

Verdt å merke seg på dette stadiet er av Renault Vision Scenic er en konseptbil, så her kan mye skje før den blir en masseprodusert realitet.

Og vi snakker fortsatt om en elektrisk bil, med et batteri i gulvet på 40 kWt. Det bør gi 25-28 mil rekkevidde.

Motoren i hekken er på 160 kW/218 hester. Men under baksetet har de plassert brenselsceller og i fronten en 2,5 kilo hydrogentank.

Tanken er at man bruker elektrisk drift i det daglige og sparer miljøet ved å produsere mindre batterier i bilene, og at man fyller hydrogentanken på et par minutter når man skal kjøre lengre.

Brenselscellene vil kunne gi 15 kW kontinuerlig og skal ifølge Renault ta deg nesten drøyt 40 mil ekstra.

SOM ARIYA: Bilen som etter sigende skal komme i 2024 blir en ren elbil bygget på samme plattform som Nissan Ariya. Regn med samme batterialternativer, bare forhjulstrekk og omtrent samme rekkevidde.

Foreløpig er det få fyllestasjoner for hydrogen, også i Europa, men Renault tror situasjonen vil være en helt annen langs de store ferdselsårene i 2030.

Om dette blir noen realitet, avhenger trolig mest av hvor fort utviklingen av ny batteriteknologi skjer.

Får man faststoffbatterier med høy energitetthet og rask lading til en fornuftig pris, vil nok hydrogen-løsningen bli uaktuell.

GJENVUNNET: Det meste skal produseres av resirkulerte materialer, og på en slik måte at det lett kan gjenvinnes også senere.

Spennende?

Helelektriske Scenic kommer i 2024 – og bare tenk deg bilen med normal B-stolpe og dører, så er man trolig ikke langt fra hva dette vil kunne bli.

For å nå bærekraftmålene viser Renault hva de tenker for den nye bilen. Seter i resirkulerbare plastmaterialer, slik at man enkelt kan resirkulere hele setet, er et av mange eksempler på hvordan de tenker produksjon og destruksjon av fremtidige biler.

TRANSPARENT: Dette får vi neppe se snurten av i virkeligheten, men det ser imponerende ut.

Bilen, som altså kommer i 2024, vil bygges på allianseplattformen CMF-EV, som den deler med Nissan og Mitsubishi.

Det betyr forhjulstrekk og batteripakkene, og trolig tilsvarende rekkevidde, som Nissan Ariya har i dag.

Det vil si batteri på 63 eller 87 kWt.

70 prosent av materialene skal være bygget av resirkulerte materialer og Renault hevder 95 av materialene skal kunne resirkuleres.

Det er noe lavere enn Audi, som skilter med 98 prosent.

Prosessen er et ledd i Renaults mål om karbonnøytralitet innen 2040 i Europa og globalt ti år senere.

