Norgespremiere på Renault Megane E-tech: Blir dette en av storselgerne i 2022?

Her er Renault Mégane E-tech electric – en ny SUV med 45 mil rekkevidde. Vi gir deg førsteinntrykkene.

Ni år etter at vi stiftet bekjentskap med Zoe, er endelig Renault ute med en bil som kan lokke til seg familiefolket.

Kanskje vil denne fungere som en prispresser i det stadig tøffere familiebilsegmentet som vokste kraftig i år, etter at Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Ford Mustang Mach-e, Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5 kom inn på markedet.

De nevnte bilene over er riktignok en klasse større og selges med drift på alle fire hjul, men alle de nevnte fås også med tohjulsdrift – og det er i dette segmentet den noe mer kompakte Megane E-Tech skal hente kundene.

Her finner vi også svært mange interessante konkurrenter. Peugeot e-2008, Opel Mokka-e, til dels Citroën ë-C4, Hyundai Kona, Kia e-Niro og e-Soul.

Men det er spesielt Seat Born, VW ID.3, Tesla Model 3 og Polestar 2, sjefen for Renault i Norge, Roger Andersen ser for seg som hovedkonkurrentene:

– Megane E-tech skal ikke være noen prispresser. Vi har tro på at dette er en skikkelig bra bil, og vi skal ha betalt for bilen, sier Andersen.

22o hk – 45 mil

Renault har lenge vært en elbil-pionér, og Zoe er blitt en storselger mye takket være stadige oppgraderinger og en god pris. I 2020 var den den mest solgte elbilen i Europa, med rundt 88.000 produserte biler.

Selv i dag er Zoe blant elbilen som gir deg mest rekkevidde for pengene her hjemme i Norge.

Megane E-tech er 4,21 meter lang og 1,5 meter høy – og har en akselavstand på 2,7 meter. Det er ikke rare overhengene, og dørene går fra skjerm til skjerm. Det er en godt plassutnyttet bil.

God bagasjeplass

Bagasjerommet er maksimert med sine 440 liter. Det er dermed ganske så mye større enn flere av konkurrentene.

Det er dypt og du kan glemme flatt gulv når du legger ned setene. Det er heller ikke lagt opp til å legge en plate der heller. Man får selvsagt også en høy terskel.

Bakseteryggene er delt 40/60 og det kommer ikke noen skiluke. Frunk finnes heller ikke.

Bakseteplassen er derimot ikke like bra. Jeg, som fortsatt er 189 cm, får knærne i seteryggen når jeg «sitter bak meg selv», men det er god plass til hodet. Barneseter i de to isofix-festene i baksetet blir litt snaut dersom de foran er like lange som meg.

Det er flatt gulv, to USB-C-porter og ventilasjon i bakenden på midtkonsollen.

Store skjermer

Renault har tatt i med tanke på forsetepassasjerene. Det første som møter deg er et 12,3 tommer stort instrumentpanel med flere visningsmuligheter. Lekkert designet og lett å navigere i via trykknapper og vippebryter på rattet. Bra.

Den 12-tommer store mediaskjermen er faktisk forbilledlig oppdelt og man har de vanligste funksjonene plassert i bunnen på skjermen.

Det beste av alt er Android Auto. Den gir en opplevelse som er enklere enn å dra opp mobiltelefonen og den gir deg svar på alt du trenger å vite underveis. I tillegg har du Apple Carplay tilgjengelig trådløst.

Ellers sitter man godt i stoler med elektrisk justering. Korsryggjustering er også på plass.

Tre utstyrsnivåer

Denne bilen blir tilgjengelig i tre utstyrsvarianter, Business, Techno og Iconic.

Business blir tilgjengelig med 130 hester og 18-tommers hjul, med en stor batteripakke på 60 kWt netto. Den varianten vil få en rekkevidde på 470 kilometer.

Variantene med 200 hester har 20 tommers hjul, men mister bare 20 kilometer rekkevidde.

De to rimeligste variantene vil få to forskjellige stoffdesign i setene, Techno vil få sort skinn i første omgang, muligens hvitt etter hvert.

– Vi vil gjøre det lettere for kundene å kjøpe bil, så vi skreddersyr bilene mer, med ferdige pakker og færre enkeltvalg. Vi har ikke bestemt oss helt for utstyrsnivåer på de forskjellige modellene ennå, så prisene vil variere noe på bilene som blir solgt i Europa, sier Renault-sjef Andersen.

Rask lading

Vi vet ikke alle data på bilen ennå, deriblant egenvekt og nyttelast. Men vi vet hva den får trekke på tilhengerfestet og hva den får ha på taket.

Tallene er 900 og 75. Langt bedre enn hovedkonkurrenten, som ikke tar noe på noen av stedene.

Den står ikke noe tilbake for konkurrentene når det gjelder lading heller, i hvert fall ikke på papiret: 130 kW på hurtiglading og 22 på hjemmeladeren. Bilen har varmepumpe, så den skal i alle fall ha et visst potensial.

Kommer neste år

Renaults siste elektriske tilskudd er basert på den avanserte CMF-EV-plattformen, som den deler med Nissan og Mitsubishi.

Bilen skal bygges på Renaults Douai-fabrikk i Nord-Frankrike, og det er ventet at den elektriske Mégane skal komme på markedet i løpet av Q2.

Norge har fått tak i 200 biler i første omgang, noe som ikke høres mye ut, men kun Tyskland og Frankrike har fått mer i første produksjon.

Men Norge skal være godt prioritert for resten av året, og importøren mener de skal ha over 3000 kontrakter signert før året er omme, selv om de ikke begynner å selge denne bilen før i februar, og de ikke får levert biler før i mai.

PS: Dersom koronaviruset farer pent med oss, kommer det en prøvekjøring på elbil.no i løpet av februar.