Xpeng G3i og P5: Sjekk de nye modellene fra Xpeng

Xpeng viser nyheter i sitt like nye showroom: P5 er en mellomklasse sedan og G3 har fått en skikkelig ansiktsløftning – under navnet G3i.

Torsdag åpnet Xpeng dørene på sitt aller første showroom i Norge.

Det kinesiske bilmerket har allerede slike lokaler i Danmark, Sverige og Nederland, men i motsetning til den generelle trenden ellers, begynte man altså ikke med Norge i dette tilfellet.

Xpeng blir for øvrig da det tredje kinesiske merket med et slikt utstillingslokale sentralt i hovedstaden, der Polestar var først ute, etterfulgt av Nio.

XPENG-BUTIKK/SHOWROOM: Bilmerket Xpeng åpnet torsdag sin første Xpeng Store i Norge, nærmere bestemt på Bjørvika i Oslo, der også de nye modellene ble vist for første gang.

Xpeng i Norge fikk en litt rykkete start med importøren Zero Emission Mobility. Senere har de blitt overtatt av den nyopprettede firmaet XBI Norge. Bak selskapet står Motor Gruppen, som også importerer Renault, Mitsubishi, Hongqi og Dacia.

Uansett: Det ruller nå nesten 1.000 Xpeng-biler på norske veier så langt. 795 av dem er G3, 178 er P7.

Og med dagens nye modeller, vil det nok fort bli flere.

G3i – en facelift med viktige oppdateringer

Nå er det klart for relansering av G3 igjen. Det mest iøynefallende er den nye fronten, som ikke var det mest flatterende på den forrige modellen.

Nå får den langt mer familielikhet med P7, med todelte lykter samt lyslist tvers over hele fronten. Det ser faktisk fantastisk mye bedre ut.

NY SMINKE: Hele fronten er ny og gir et kjærkomment bedre utseende og mer familielikhet med det foreløpige flaggskipet P7. Skulte dørhåndtak er arvet fra storebroen P7 og gir lavere luftmotstand og vindstøy.

Den har også fått større og finere 17-tommere å gå på, og de innfelte dørhåndtakene fra P7, mens hekken fortsatt er den samme.

Asur-grønn er et nytt fargevalg, ellers er det mulig å få to-tonelakk. Lengden har økt med 45 millimeter og er 4,49 cm lang. De andre dimensjonene er de samme, 1,82 bred og 1,61 høy.

Det er fortsatt snakk om en ren forhjulstrekker, og motoren er den samme:

TESLA-INSPIRERT: Det er en dårlig skjult hemmelighet at Tesla S og X har stått modell. Det betyr også at brukervennligheten er blitt bra.

145 kW /197 hk og 300 Nm og bilen klarer 0-100 på 8,6 sekunder, noe takket være lav vekt på 1.637 kilo. Toppfarta er på 170 km/t.

Bilen fås med tre batteripakker i Kina, i Norge får vi den største pakka på 66,5 kWt.

Den har en WLTP rekkevidde på 420 kilometer og ladetiden fra 30-80 prosent er på bedagelige 35 minutter via en cHAdeMO-plugg.

Kraftigere prosessor

Den har fått en oppfriskning innvendig også. Nå er det nappaskinn som gjelder.

Man har fortsatt den store panoramafrontruta og solskjermene som er rene kopier fra Tesla Model X.

Teslakopieringen er påfallende når man ser symboler og visning i instrumentpanelet på 12,3 tommer og den 15,6-tommer store stående skjermen også, men nå har G3i fått en enda raskere prosessor, Snapdragon 820A.

GOD PLASS: Vi har prøvesittet og godkjent baksetet og kan melde om om god plass til voksen, så å si flatt gulv og Isofix i baksetene.

Allerede da vi testet P3 for to år siden, var Hello-funksjonene fantastisk raske, men man måtte snakke på engelsk til den, noe du fortsatt må.

Men bilen kjenner altså igjen hvem som snakker, og til og med baksetepassasjerene kan gi sine egne kommandoer, noe som muligens kan gi begrepet «baksetesjåfør» nye dimensjoner.

G3 imponerer på enkelte funksjoner, blant annet har den et ganske avansert selvparkeringssystem for sin størrelse og prisklasse. Den har full oppdatering over lufta og den nye modellen har fått 15 store oppdateringer og 55 nye funksjoner, noen av dem i selvkjøringsprogrammet i Xpilot 2,5.

DOBBELT OPP: Stadig flere kjører smale kjørelys og separate hovedlys under. Mange tenker på Citroën, men BMW har også lansert samme konsept.

Man har også gjort endringer i oppsettet på skjermen slik at man har fått smartere snarveier til navigasjon, setevarme/kjøling og den slags.

Den kompakte SUVen har et bagasjerom på 380 liter men har dessverre ikke delbar bakseterygg.

Du får den bare i én toppspesifisert utgave med alt tenkelig utstyr. Prisen er ikke fastsatt ennå, men den havner trolig under 400.000 kroner.

Da vil den konkurrere direkte med blant annet Renault Megane E-Tech.

SVÆRING MED SMÅ HJUL: Med sine 4,8 meter i lengde er den faktisk lengre enn Passat, og bare 8 cm kortere enn den linjelekre P7.

P5 – en ny sedan

Denne bilen har vært i det kinesiske markedet en stund og ble faktisk lansert i Sverige før den nå endelig har kommet til Norge.

Den har faktisk ikke helt det samme designuttrykket som G3 og P7, men har også de samme dørhåndtakene.

TRE OG NAPPA: Xpeng frister med gode materialer innvendig.

Bilen deler all teknikk med G3i. Det vil si det ganske avanserte operativsystemet med de selvkjørende egenskapene, samt motor og drivlinje. Men den har noe mer effekt.

Her snakker vi 155 kW/211 hk, trolig fordi den veier noen kilo mer.

De har også den samme batteripakka, men rekkevidden er noe lengre, opptil 465 kilometer.

STORT: Under den lille bagasjeromsåpningen åpenbarer det seg hele 520 liter der inne. Man har et akseptabelt stort rom under gulvet også.

Vil koste under 400.000

Dette er en langt større bil. Den er 4,80 cm lang, 1,84 cm bred og 1,52 cm høy.

Akselavstanden er 1,43 cm lengre. Det kommer baksetepassasjerene til gode, mens totallengden synes i bagasjerommet. Det er på hele 520 liter.

Hadde den i tillegg hatt en kombiluke, ville det ha vært enda mer tilgjengelig også. Men bilen har faktisk både 40/60-deling av baksetet og en skiluke, til glede for nordmenn.

GOD PLASS: Lengre akselavstand gir også god plass i baksetet.

Heller ikke her kan importøren gi noe klart svar på hva den vil ligge på i pris riktig ennå, men også P5 skal havne på riktig side av 400.000 kroner.

Og det bør den, for dens argeste konkurrent vil være Tesla Model 3 Standard range, som koster fra 409.990 kroner. Da får du 490 kilometer rekkevidde, 220 kw/300 hester og rask ladehastighet.

På Xpengs showroom møtte vi også Claes Persson, administrerende direktør i Xpeng Norge. Her kan du se hva han hadde å si:

