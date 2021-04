Kia EV6 kommer snart – nå er prisene klare

Kia EV6 har det meste vi nordmenn ønsker oss av en elbil: God rekkevidde, lynrask lading, firehjulstrekk og mulighet til å dra stor tilhenger eller campingvogn. Her er prisene.

EV6 er en crossover med rekkevidde på inntil 510 km, 800 V ladesystem og hengervekt på 1600 kg.

Den markerer starten på «nye Kia», og er den første elbilen som er bygd på bilprodusentens dedikerte elbilplattform. I dag kunne importøren presentere priser og lanseringsmodeller for Norge.

– Det er veldig god interesse for EV6, som vi er trygge på blir en aktuell og konkurransedyktig bil i Norge. Mange har satt seg på interesselista, og de har i dag fått mail med priser og utstyrsversjoner på vår nye elbil, sier Irene Solstad, konserndirektør for Kia i Bertel O. Steen.

Prisene lokker

Bilen lanseres i tre utstyrsnivåer, og forventet utlevering av EV6 Exclusive og EV6 GT-Line er i 4. kvartal 2021. Produksjonen av GT-modellen starter senere, og den vil kunne leveres fra 4. kvartal 2022.

Alle bilene blir levert med den største batteripakka – det vil si 77,4 kWt.

Exclusive-utgaven blir bare å få med bakhjulstrekk, mens de to GT-modellene har firehjulstrekk. Og ønsker du en rakett av en bil, kan du bestille toppmodellen GT som får solide 585 hestekrefter.

Exclusive: 469.900 kroner. 170 kW/228 hk, 350 Nm, 0–100 på 7,5 sek. Rekkevidde 510 km.

170 kW/228 hk, 350 Nm, 0–100 på 7,5 sek. Rekkevidde 510 km. GT-Line: 529.900 kroner. 239 kW/325 hk, 605 Nm, 0–100 på 5,4 sek. Rekkevidde 460 km.

529.900 kroner. 239 kW/325 hk, 605 Nm, 0–100 på 5,4 sek. Rekkevidde 460 km. GT: 599.900 kroner. 430 kW/585 hk, 740 Nm, 0–100 på 3,5 sek. Rekkevidde 400 km.

Godt utstyrt

Alle versjonene av EV6 leveres med mye utstyr. Blant annet kommer den standard med to 12,3’’ skjermer, Lane Following Assist, Smart Elektrisk bakluke, innfelte automatiske «flush»-dørhåndtak, Meridian lydanlegg med 14 høyttalere og ASD (Active Sound Design), OTA (Over The Air-oppdatering) og Head-up display med Augmented Reality.

GT og GT Line modellene har funksjonen vehicle-to-load (V2L) som gjør det mulig å hente strøm fra batteriet. V2L-funksjonen støtter opptil 3,6 kW, slik at den for eksempel kan drive en 55-tommers TV og et klimaanlegg samtidig i mer enn 24 timer. Systemet kan også brukes til å lade en annen elbil.

I tillegg har de utstyr som BCA (Blind Collision Avoidance Assist), BVM (Blind Spot View Monitor), og fjernstyrt parkeringsassistanse (RSPA, Remote Smart Parking Assist).

EV6 kan lades med 800 og 400 V, uten behov for ekstra komponenter eller adaptere. Det betyr at bilen kan hurtiglades fra 10 til 80 prosent på bare 18 minutter, og for versjonen med batteripakken på 77,4 kWt og 2WD, kan lading i 4,5 minutter gi 100 km rekkevidde.

11 nye elbiler innen 2026

EV6 er første bil fra Kia som bygges på den nye dedikerte elbilplattformen E-GMP, og er den første av 11 nye elbiler frem mot 2026. Syv av de vil bygges på E-GMP-arkitekturen, og fire baseres på eksisterende modeller.

EV6 markerer også starten på Kias langsiktige fokus på bærekraftig mobilitet med overgangen til utslippsfri transport og produksjon samt utslippsfrie produkter og materialer.

Eget ladeabonnement

Kia opplyser at EV6-kundene vil få med 12 måneders abonnement på Kia Charge og Ionity, som blant annet gir lading på norske Ionity stasjoner for kr. 1,65 pr. kW (priser gjeldende pr. april 2021).

Abonnementet gir også rabatterte priser på Ionity i hele Europa. Kia Charge lanseres i Norge i august.