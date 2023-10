Parkering for elbil

Her er verdens første lastebil med 1000 kWt-batteri – nå går den i Norge: Klarer elbilen din 60 mil med nesten 50 tonn på slep?

VERDENSPREMIERE: Denne bilen ble presentert på fagkonferansen «Transport & Logistikk» på Nova Spektrum i Lillestrøm.

Nei, det gjør den nok ikke. Men nå kommer lastebiler som kan det. Verdens to første langtransportbiler med 1000 kWt-batteri har kommet til Norge.

Det norske transportkonsernet Litra AS tar nå i bruk verdens to første lastebiler med en batterikapasitet på 1000 kilowattimer (kWt).

Bilene det er snakk om er to trekkvogner med norske spesifikasjoner – bygget om med utgangspunkt i Volvo FH hos sveitsiske Designwerk Technologies AG.

Firmaet har i flere år bygget om lastebiler til elektrisk drift.

Bilene skal gå i matvaretransport for Nortura mellom tre terminaler; Rudshøgda på Innlandet, Malvik i Trøndelag og Sem i Vestfold.

– Med disse to bilene kan man si at det endelig finnes en bærekraftig løsning for elektriske lastebiler i norsk langtransport. Det som hittil har vært levert, fungerer ikke optimalt og er ikke bærekraftig, sier konsernsjef Vegard Narmo i Litra i en pressemelding.

Hopper bukk over potensiell ladekø med solid rekkevidde

Litra og Nortura fryktet ladekøer på strekningene sine, derfor ble løsningen lastebiler med høy rekkevidde.

– Disse bilene gir oss en transportstrekning på norske veier på hele 60 mil med 50 tonn. Lengste rute er Rudshøgda – Malvik på vel 43 mil, så vi har mye å gå på, sier Narmo.

Frykten for høy pris per kWt for hurtiglading var også en medvirkende faktor.

– Den energien har for høy pris, og verre er det at vi da ville få enda en utfordring – å overholde de gjeldende kjøre- og hviletidsreglene. Det blir derfor montert høykapasitetsladere på Norturas anlegg på de tre stedene bilene skal kjøre mellom, sier Narmo.

SVEITSER SPESSIAL: Verdens to første lastebiler for langtransport med 1000 kWt batteripakke ble kjørt gjennom Sveits og Tyskland på vei til Norge. Beregnet kjørelengde med 50 tonn under norske forhold er hele 60 mil.

Når sjåførene ankommer destinasjonen, setter de tralla ved lasterampen – og trekkvogna til lading.

I og med at bilen vil kunne lades alle tre steder den skal operere på – er det ikke behov for lange ladeperioder under normale arbeidsdager.

IKKE ALLTID VÆRT LIKE ELEKTRISK: Konsernsjef i Litra, Vegard Narmo foran en litt mer utslippsglad klassiker fra Volvo.

Mål om å få ned transport-utslippene med 80 prosent

På hver av lastebilene skal det være to sjåfører. Dette betyr at hver bil kjører 140.000 kilometer per år.

Dette skal gi ifølge Nortura gi en utslippsreduksjon på 280.000 kilo CO2 per år.

Nortura har en ambisiøs målsetting om å redusere utslipp fra transport.

– Nortura skal innen 2030 redusere utslipp fra transport med 80 prosent, og avtalen med Litra er nøkkelen til å nå dette målet. Avtalen med Litra har en intensjon om 60 prosent nullutslippsbiler før 2028, sier Cecilie Arnesen Hultmann, bærekraftsjef i Nortura.

Salget tar seg opp

Tall fra Opplysningsrådet fra veitrafikken viser at salget for elektriske lastebiler virkelig har tatt seg opp i det siste.

Likevel er andelen så langt i år på nokså beskjedne 11,18 prosent.

Biogass har en andel på 6,86 prosent.

Diesel er med andre ord fortsatt dominerende, med i underkant av 82 prosent av dagens tungtransportmarked.

Men nullutslippsteknologiene tar innpå:

Sammenligner man med samme periode i fjor, er økningen på 4,5 prosentpoeng for elektrisk, og biogass har hatt en økning på 2, 4 prosentpoeng.

Diesel har falt med cirka syv prosentpoeng.