Polestar 2 BST-Edition 270: Knapt 20 av denne kommer til Norge

TØFFING: Striper, felger og speil i sort, samt hvitlakkerte detaljer og hardcore senket understell er ingrediensene i det svenske beistet.

Polestar lager en begrenset serie av «The Beast». Snaut 20 biler kommer til Norge. Da er det greit å vite at du kan bygge nesten den samme bilen selv.

Polestar utvider sin tuningbaserte Polestar Engineered-produktportefølje med introduksjonen av Polestar 2 BST edition 270.

Denne versjonen er resultatet av flere tiår med tuningerfaring, og er Polestars mest sportslige elbil til nå.

Som navnet antyder, skal det kun lages 270 biler. Bilene bygges eksklusivt for markeder i Europa, Nord-Amerika og Kina. Færre enn 20 biler planlegges for Norge.

Vi så første glimt av bilen på Ingstagram-kontoen til Polestar-sjef Thomas Ingenlath. Senere ble den vist frem offentlig under Goodwood Festival of Speed i 2021.

Samme endringer som testbilen Arctic Circle

Egentlig er veldig mye likt i «The Beast» som i vinterbilen vi fikk sitte på med på Golsfjellet i vinter (se video over).

Det er i hvert fall snakk om de samme Øhlins-demperne med reservoarer på det ettermonterte tårnstaget i motorrommet.

I motsetning til Arctic Circle-versjonen, har denne fått 25 millimeter lavere bakkeklaring, 20 prosent strammere fjæringsoppsett og spesiallagde 21-tommere i sort, inspirert av felgene på Polestar 1.

Pirelli P Zero-dekkene i dimensjonen 245/35R21 er utviklet spesielt for denne bilen. De originale firestemplede Brembo-bremsene beholdes.

Drivlinjen med to elektriske motorer og 78 kWt-batteri har Performance-oppgraderingene, som du kan kjøpe over the air til din eksisterende Polestar.

Effekten økes fra 408 til 476 hk. Da får du maks dreiemoment på 680 Nm, samt forbedret pedalrespons.

Vi har testet hvordan det fungerer. Sjekk videoen under:

BST Edition 270 fås i fargene Thunder eller Snow, sammen med Charcoal WeaveTech-interiør, hellakkert frontfanger/sideskjørt og matt-svart fartsstripe, som er valgfri. Det samme er halvmatt Battleship Gray-helfolie.

Sidespeilene har en blank-svart finish. De karakteristiske detaljene i «Swedish gold» beholdes – inkludert bremsekaliperne, demperdetaljer, ventilhetter og setebelter.

Så har du en Polestar 2 med Performance-pakka, er du med andre ord så å si i mål allerede.

