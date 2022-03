Test: Polestar 2 Long range Dual motor Polestar Engineered: Så enkelt kan du trimme bilen din

Det kommer til å bli enkelt å trimme bilen i fremtiden. Du trenger ikke engang å være i nærheten av den når du gjør det.

Det er blitt veldig mye enklere å trimme en bil. Du trenger ikke å finne frem verktøykassa, ikke vippe opp et lokk en gang.

Du setter deg ned ved PC-en og bestiller en ny programvare, og vipps så har du mye mer effekt neste gang du setter deg i bilen.

Ihvertfall hvis du har en Polestar 2 Dual motor.

INNENFOR BOKSEN: Et lite firkantet merke i fronten er det eneste som antyder at dette er den sterkeste utgaven av Polestar 2.

Vi vil trolig se mye mer av dette også hos veldig mange andre produsenter i fremtiden. Antagelig vil vi også få leasing-modeller, der du kan leie mer effekt over en periode. Det vil antagelig gjelde utsyrsgrad også. At man kan leie alt fra autonome tjenester til kjøling av setene.

PÅ ISEN: Vårt første bekjentskap med oppgraderingen. Da med piggdekk.

Fra 408 til 476 hester

Vi sitter i en Polestar 2 Long Rang Dual motor med den kledelige Performance-pakka som gir deg gule setebelter, større, ventilerte Brembo-bremser (375×35 mm foran, 340×20 mm bak) og manuelt justerbare Öhlins Dual Flow Valve støtdempere som kan justeres i 22 trinn.

De mest oppmerksomme får med seg den lille hvite firkanten på grillen der det står Polestar Engineered med tynne bokstaver. Den viser at du har oppgraderingen fra 408 til 476 hester og en økning i dreiemoment fra 660 til 680 Nm.

Merket får du i posten, sammen med klistremerker til dørene som viser 350 kW i stedet for 300. Så noe manuelt arbeid får du – hvis du vil.

BEDRE BATTERISTYRING: Effekten er økt til 350 kW, mens batteriet er det samme. Det er bedre styring av batteritemperaturen som har tillatt at man øker effekten.

Sprek

Vi fikk første møte med tuning-oppgraderingen på Tisleiefjorden på Golsfjellet. Da satt vi i spesialmodellen Arctic Circle med rallypigg. Det var skikkelig med power. Sjekk filmen under.

Da fikk vi anledning til å kjøre bilen vi tester nå , den også med piggdekk. Denne testbilen har noe mer grepvennlige piggfrie Hakkapeliitta R3 i dimensjonen 245/40 på smidde 20-tommers felger.

Den ekstra kraften skal være tilgjengelig som en boost mellom 70 og 130 km/t og akselerasjonen fra 80-120 km/t skal nå ta 2,2 sekunder, et halvt sekund raskere enn standardbilen. Det får ikke vi testet, siden vi ikke har tilgang på en bane.

Derimot får vi sjekket 0-100 km/t, som skal senkes fra 4,7 til 4,4 sekunder. Vi klokker den inn på pene 4,16 sekunder – på myke vinterdekk.

PERFORMANCE: Det blir litt kluss i formidlingen når man både kan bestille Performance Pack og Performance Upgrade.

For å få maksimalt ut av bilen, må batteriet være temperert og over 70 prosent oppladet. Mellom 70 og 40 prosent senkes effekten gradvis ned mot originalens 300 kW/408 hk.

I tillegg til økt effekt får man en svært kledelig og kvikkere pedalrespons. Nå slår du hodet i nakkeputa på mellomakselerasjoner.

Og hva gjør den med rekkevidden? Ingenting. Den er som før, mellom 455 og 482 kilometer. Siden dette er en nullutslippsbil, vil det ikke påløpe noen avgifter med effektøkningen.

SPRETTEN: Kombinasjonen kombi med høy bakkeklaring er litt uvanlig, men på en eller annen måte ganske spenstig.

Slik gjør du det

Performance software upgrade kjøpes i Polestars nettbutikk og installeres ved en trådløs oppdatering.

Da får du samtidig digital dokumentasjon når du skal vise bilen hos Statens vegvesen. Du må nemlig melde det inn som en ombygging av bilen, siden den har endringer i forhold til original typegodkjent bil.

PLASS NOK: Polestar har ikke det største bagasjerommet, men den lille skiluka takler 4 par slalomski. Og både staver, hjelmer, støvler og bagasje får plass i bilen. Da må riktignok hattehylla ligge igjen hjemme.

Du må regne med å vise bilen. De tar et kontrollgebyr for å gi deg et oppgradert vognkort. Husk å melde fra til forsikringsselskapet også. I noen tilfeller vil det gi en litt høyere forsikringssum.

Fortsatt billig … potensielt

Polestar 2 er faktisk blant de rimeligste elektriske firehjulstrekkerne på markedet. Forhjulstrekkeren starter på 349.000 kroner, mens Dual motor koster 80.000 ekstra.

Vår testbil koster 582.000 kroner. Da har den alt utstyr, inkludert hengerfeste og vinterhjulpakke.