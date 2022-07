Chevrolet Equinox EV: Kompakt el-SUV fra Chevrolet – kan komme til Norge

Amerikanerne girer virkelig opp produksjonen av elbiler. Aldri har de vært mer aktuelle for Norge, og kanskje kommer elektriske General Motors-modeller også hit.

Kort etter at Chevrolet trakk duken av neste års Blazer EV, oppdaterte de hjemmesiden for fremtidige modeller med et silhuett-bilde av Equinox EV.

Den største nyheten ved dette, er at de nærmest bekrefter at den kommer sent i år.

Det var nettstedet Motor1.com, som først omtalte at modellen plutselig hadde dukket opp på Chevrolets hjemmesider.

Midt i et populært segment

Bilen ble først vist i januar, da både som innstegsmodellen LT og den langt sportsligere RS.

Bilen på hjemmesiden er vist i blå metallic med hvitt tak og hvite speilhus, og en helt tett front med en innramming i sort og en tynn LED-stripe tvers over fronten.

SKREMMER INGEN: Frekk design, store hjul, lys tvers over front og hekk og lukket front er nye designtrekk vi lett venner oss til.

RS får en mer skulpturert fremside som mer minner om en tradisjonell grill i fronten, og langt mer aggressiv look og trolig større hjul, akkurat som den større Blazeren.

Hekken er noe mer tradisjonell, med dagens typiske mote med heldekkende baklykter og i det hele tatt en design som er enkel å svelge for de fleste, med moderne former og store hjul.

FREKK RS: Tydelig tofargekombo, trolig i blank sort som detaljfarge på RS-modellen. Legg merke til den fargede grillen, som gir en noe mer aggressiv fremtoning.

Ladeporten er på skjermen på venstre side og trolig en standard GM vil gå for. Om den får 11,5 kW normallading og 190 kW på lynlader som Blazer, gjenstår å se.

Vi vet heller ikke om den får forhjulstrekk, bakhjulsdrift eller drift på alle fire.

Dagens bensindrevne versjon har en 1,5 liters firesylindret bensinmotor på 170 hk og 6-trinns automat, samt firehjulsdrift.

Dersom den elektriske nykommeren får omtrent samme ytre mål som bensinversjonen – 1,65 lengde, 1,84 m bredde og 1,66 m høyde – vil den gå rett inn i det populære familiesegmentet som er anført av VW ID.4 i dag.

CROSSOVER: Designmessig skiller den seg fra bilen i samme størrelse med en tykk D-stolpe fremfor sidevindu. Sånn sett får vi neppe en SUV og coupé-versjon her.

Kan komme til Europa og Norge

I dag finnes det ikke noe forhandlernettverk for GM i Europa, men det betyr ikke at det ikke kan bli det.

Nettstedet Bilnytt skrev tidligere i år at GM utvikler en ny strategi i Europa og at det har vært kontakt med Norge også.

Da er det kun snakk om elektriske biler, for GM, som mange andre, har et ønske om å bli større enn Tesla på elbiler.

Foreløpig har GM Europe etablert seg i Zurich med 21 personer, og etablere en direktesalgsmodell i Sveits som foreløpig selger noe så motstrøms som Cadillac XT4 og Corvette, begge med store bensinmotorer.

Enn så lenge vet vi bare at de satser på Cadillac, som kommer med Blant annet SUV-en Lyric, og merkelig nok Corvette, samt at de ser på flåteløsninger for transport med elektriske SUV-er.

General Motors har merkene Chevrolet, Buick og GMC, som nye elektriske Hummer ligger under.

KNAPPER OG GLANSBILDER: Interiøret med dobbel midtkonsoll er relativt knappefylt, sammenlignet med hva vi er vant til i nye biler for tiden.

Foreløpig har ikke GM Europe offisielt nevnt noen av disse merkene som aktuelle for Europa.

