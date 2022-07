Chevrolet Blazer EV: Denne hadde funket i Norge

EL FOR FAMILIEN: Blazer EV blir den første reelle elbilen fra Chevrolet, og vil først og fremst gå i krig mot Mustang Mach-e.

Helelektriske Chevrolet Blazer EV er General Motors’ svar på Ford Mustang Mach-e og hadde vært perfekt for Norge.

Nå begynner det elektriske bilmarkedet virkelig å røre på seg i USA.

General Motors (GM) har allerede kommet med den sinnssyke Hummer EV og snart kommer Chevrolet Silverado.

Men først nå kommer en bil som kan appellere til massene.

Ingen importør i Norge

Chevrolet har ingen importør i Norge for øyeblikket, dermed er det lite trolig at vi får se spesielt mange av disse her hjemme.

Men det er likevel interessant å se hva GM her har kommet opp med, og det skal vi straks se nærmere på.

TOPPMODELLEN HETER SS: (Ja, det er visst lenge siden krigen) Toppmodellen SS vil få en langt mer aggressiv front, detaljer i blank sort og større hjul. Og ikke minst: rikelig med krefter.

Chevrolet Blazer EV har ingenting til felles med dagens bensindrevne Blazer, men er i stedet bygget på deres dedikerte og svært fleksible elbilplattform Ultium, som også Hummer og Silverado er bygget på – og som vi vil se en haug med modeller av i årene som kommer.

Blazer EV skal utrolig nok tilbys både med forhjulsdrift, bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

SS-FRONT: Selv om luftingen er fake, gir SS-fronten en klart mer aggressiv look.

Råtass

Den dyreste modellen er SS-versjonen med 451 kW / 565 hester 877 Nm og firehjulsdrift.

Den skal klare 0-96 km/t (0-60 miles) under fire sekunder og ha en rekkevidde på 470 kilometer. Den får frekke 22-tommere, bremser fra Brembo og lys mellom frontlyktene, inkludert logoen.

1LT og 2 LT er billigvariantene med respektive 398 og 471 kilometers rekkevidde.

De er med andre ord ikke i nærheten av hva Mustang Mach-e leverer, men det er verdt å nevne at dette er EPA-tall, altså den amerikanske standarden, som er noe strengere enn WLTP, som brukes i Europa.

MYE KNAPPER: Det er godt å se at noen fortsatt velger knapper for betjening av temperatur, volum og lignende. Girspaken er bak rattet, som på Mercedes og Tesla.

Billigversjonen har 19-tommers hjul og driver på forhjulene.

Du får også en sportslig RS-versjon. Den fås faktisk med både forhjulstrekk, bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

Vi antar at det er den forhjulsdrevne versjonen som oppnår den lengste rekkevidden på 515 kilometer.

EGEN LOGO: E-en signaliserer at dette er elbil. Til nå kan vi ikke komme på andre enn Ford Transit som tilbyr både drift på forhjul, bakhjul og alle fire, på én og samme bilmodell.

Lader raskt

Samtlige modeller har 11,5 kW ombordlader og vil lade opp til 190 kW på lynlader, men GM har ikke sluppet data for batteristørrelse ennå.

Bilen åpnes og startes uten nøkkel og startknapp, og har alle avanserte hjelpesystemer som nødbrems i begge retninger, avansert parkeringshjelp og deres Super Cruise, som kjører bilen selv på motorvei og klarer filbytte på egenhånd.

ELEKTRISK: Man åpner nærmest hele siden på bilen når den skal lades. USA bruker ikke CCS.

Instrumentpanelet domineres av de to skjermene på 11 og 21 tommer, samt fysiske knapper for de mest aktuelle funksjonene. Sporty og kult.

Første biler ut sommeren 2023 blir 2LT og RS for 473.000, respektive 517.000 kroner – altså regnet om til norske priser.

Senere kommer SS for 655.600 kroner og til slutt den billigere LT1 fra 447.000 kroner.

Men: Chevrolet har altså ingen importør i Norge for øyeblikket, så de norske prisene vi regnet om til, var mest for å vise hvor nivået ligger.

SPORTY: Nye Blazer EV er ikke helt ulik dagens bensindrevne versjon, men er bygget på en helt egen plattform.

PS: I tillegg har GM utviklet en Blazer EV spesielt for politiet. Den får de største motorene og det største batteriet, pluss en egen innredning.

Bli medlem! Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også