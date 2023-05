Parkering for elbil

Ny elektrisk varebil fra Mercedes – her er eCitan: Kompakt og smidig «trilling»-bror

NYE ECITAN: Mercedes eCitan har kompakte utvendige dimensjoner, men tilbyr allikevel godt med plass og en høy lastekapasitet. Den elektriske varebilen er forventet på sensommeren. Alle foto: Mercedes-Benz

Den nye eCitan fra Mercedes blir en liten og nett elektrisk varebil som glir godt inn i trange bygater. Men vent … har vi ikke sett både én og to modeller som ligner veldig?

Mercedes har avlevert et nytt medlem i den elektriske varebilfamilien.

Hvis denne bilen minner deg om noe, har du helt rett. Dette er egentlig en bil som også fås som Renault Kangoo og Nissan Townstar – bare med annen front.

Dette er naturlig, med tanke på at de tre bilfabrikantene har hatt en samarbeidsavtale siden 2010.

Teknisk sett er varebilene like, men Mercedes setter fortsatt sitt avtrykk på varebilen – også når det gjelder prisen.

Kommer over sommeren

De første varebilene forventes på norske veier mot slutten av sommeren.

– Med nye eCitan tilføyes ytterligere et elektrisk alternativ til Mercedes-Benz Nyttekjøretøy sin elektriske modellrekke, der eVito og EQV allerede er på plass. I tillegg til den kommende nye eSprinter, sier Per Ragnar Johansen, salgsdirektør for Mercedes-Benz Nyttekjøretøy, hos Bertel O. Steen, i en pressemelding.

Men det kan være smart å legge inn bestilling før 31. mai, siden Enova nylig varslet at støtten for elektriske varebiler fjernes.

Og da har du ikke mange dagene på deg, akkurat.

God plass inni

Varebilens dimensjoner gjør at dette er en kompakt varebil, mens både plass og lastekapasitet er utnyttet godt.

Med en skyvedør som åpner bredt, og en lasteterskelhøyde på 57 cm, er varebilen praktisk å håndtere. Sammen med bilens kompakte ytre gjør dette ifølge produsenten at selv lasting på tette og trange plasser kan gjøres smidig.

Topphengslet bakluke er standard, men bilen kan også bestilles med doble bakdører som kan låses i en 90-graders posisjon og svinges til siden med opptil 180 grader.

PRAKTISK: Skyvedørene åpner bredt, og har en lav lasteterskelhøyde på kun 57 centimeter

I to utgaver

Ecitan kommer i to utgaver – A1 og A2. Det eneste som skiller utgavene er lengden. Utover det leveres utgavene med helt like spesifikasjoner.

A2 er den lengste utgaven og har en lasteromslengde på 3,41 meter – mens den mer kompakte utgaven, A1, har en lengde på 3,05 meter.

Dette gjør at A2 får et større lastevolum og kan ha en nyttelast på opptil 722 kilo – der A1 har maks nyttelast på 544 kilo.

Et tilhengerfestet som kan trekke opptil 1.450 kg er tilgjengelig som ekstrautstyr på begge utgavene.

YDMYK KAPASITET: ECitan har en elektrisk motor med en maksimal effekt på 90 kW (122 hk) som driver forhjulene og en oppgitt WLTP-rekkevidde på opptil 258 kilometer.

Mye utstyr inkludert

Mercedes eCitan kommer med standardutstyr som LED-belysning innvendig, høydejusterbart førersete, Thermotronic automatisk klimaanlegg, ryggekamera, MBUX (Mercedes-Benz User Experience) mulitimediasystem og mye mer.

Standardutstyr: Høyde- og lengdejusterbart ratt MBUX multimediasystem med DAB+ Skinntrukket multifunksjonsratt Smartphone integrasjonspakke Ryggekamera KEYLESS-GO startfunksjon Varmedempende glass THERMOTRONIC automatisk klimaanlegg LED-belysning Skillevegg med vindu Cruise control Lakkerte dørhåndtak og skinner Skyvedører på begge sider med vindu LED High Performance hovedlys

MBUX-infotainment-systemet, som før bare kom i personbilene til Mercedes, er nå blitt mer vanlig i varebilene til det tyske selskapet.

Infotainment-systemet byr på blant annet stemmestyringsassistent og smarttelefonintegrasjon med Apple CarPlay eller Android Auto.

I forbindelse med MBUX har kundene tilgang til tjenester som Live Traffic Information.

INFORMASJONSHJELP: Akkurat som sitt større søsken Sprinter, og personbilmodellene fra Mercedes-Benz, har nye eCitan MBUX infotainment-system som standard.

Den elektriske varebilen kommer med forhjulsdrift og har en systemeffekt på 90 kW (122 hk), med et dreiemoment på 245 Nm.

Batterikapasiteten er på rolige 45 kilowattimer, med en oppgitt WLTP-rekkevidde på 284 kilometer, ifølge Mercedes.

Litium-ion-batteriet er plassert foran bakakselen, noe som gjør at det skal være bedre beskyttet ved en eventuell kollisjon.

Ecitan kommer med en ombordlader på 22 kW og har da altså muligheten til å laderaskt på ladebokser hjemme eller på arbeidsplassen.

Bilen hurtiglader ikke kjemperaskt, men med effekt på opptil 80 kW. Tall fra Mercedes forteller at en ladeøkt fra 10 til 80 prosent da skal ta rundt 38 minutter.

Mercedes er tydelige på at sikkerhet er en viktig verdi når de utvikler biler. Med omfattende kjøreassistentsystemer som kommer som standard, vil sikkerhetsnivået være høyt i eCitan.

Nye eCitan er for eksempel utstyrt med seks kollisjonsputer som standard.

«Dagslys» i mørket

LED High Performance-lykter med sin bredere lysfordeling gir større sikkerhet om natten – og kommer som standard. Fargen på lyset skal minne om dagslys, ifølge Mercedes.

Lyktene kan kombineres med fjernlysassistent.

LYSREGULERING: ECitan har LED High Performance-lykter som standard. De gir større sikkerhet om natten takket være en bredere lysfordeling.

Med et kamera installert bak frontruten overvåker systemet kontinuerlig trafikken. Har du en hastighet høyere enn 40 km/t vil lysfordelingen reguleres på best mulig måte.

Lyset tilpasses også for møtende trafikk eller kjøretøy som ligger foran, noe som er spesielt fint under kjøring i by eller tettbebygde strøk.

Så var det prisen, da. De to utgavene av Mercedes eCitan får henholdsvis en startpris på 437.900 kroner (A1) og 457.900 (A2).

Det er som nevnt få dager igjen av støtteordningen til elektriske varebiler fra Enova. Vi har regnet ut at de som eventuelt måtte bestille bilen før mai er omme, kan spare inntil 28.320 kroner.

Tekniske spesifikasjoner for Mercedes eCitan:

Motor og batteri eCitan Motor Elektrisk motor Drivlinje Forhjulstrekk Effekt 122 hk Dreiemoment 245 Nm Toppfart 132 km/t Batterikapasitet (anvendbar) 45 kWt Rekkevidde (WLTP) 284 km Kombinert forbruk (WLTP) 18,96 kWt/100 km Kombinert CO2-utslipp (WLTP) 0 g/km

Mål og vekt eCitan A1 eCitan A2 Lengde / bredde / høyde 4.498 / 1.859 / 1.819 mm 4.922 / 1.859 / 1.830 mm Akselavstand 2.716 mm 3.100 mm Lastevolum 2,9 m3 3,62 m3 Nyttelast 532 – 544 kg 710 – 722 kg Totalvekt 2.220 – 2.240 kg 2.480 – 2500 kg Taklast 80 kg med takstativ 80 kg med takstativ Tilhengervekt 1.450 kg 1.450 kg