Nye eSprinter lanseres i år: Allsidig med opptil 400 kilometer rekkevidde

MERCEDES ESPRINTER: Denne klassikeren er klar for å fullastes i slutten av 2023.

Den kommende elektriske varebilen kommer med tre ulike batteripakker og blir tilgjengelig i flere varianter.

Før jul skrev elbil.no om testturen som ble gjort med en pre-produksjonsutgave av den kommende eSprinter fra Mercedes. Der imponerte den elektriske varebilen:

Varebilen er forventet lansert i slutten av 2023, og nå har den norske bilimportøren kommet med mer informasjon i en pressemelding.

Tre moduler

Nye eSprinter bygges på et konsept bestående av tre moduler.

Foran finnes alle høyspentkomponenter som kan kombineres med alle varianter av nye eSprinter – uavhengig akselavstand og batteristørrelse.

Batteriet er plassert så lavt som mulig mellom akslingene for å spare plass. Dette gir et lavt tyngdepunkt som, ifølge bilprodusenten, har positiv innvirkning på kjøreegenskaper og -sikkerhet.

Den tredje modulen er bakakselen, der den elektriske motoren også er integrert. Disse modulene gir Mercedes mer frihet til utvikling og design av ulike ombygginger.

TILPASNINGSDYKTIG: Mercedes eSprinter kommer i flere varianter til ulikt bruk. Den elektriske varebilen kan skreddersys kundenes behov.

– Med nye eSprinter viser vi tidenes mest allsidige og effektive elektriske varebil fra Mercedes-Benz, sier Per Ragnar Johansen, salgsdirektør hos Bertel O. Steen.

Mercedes har foreløpig ingen informasjon om hvilken pris markedet kan forvente.

– Dessverre er det for tidlig å si noe om pris nå, sier Johansen.

Tre batteristørrelser

Varebilen kommer med tre ulike batteristørrelser: 56 kWt, 81 kWt og 113 kWt.

Ombordladeren har en maksimal effekt på 11 kW, og den kan lades med opptil 115 kW på hurtigladestasjoner.

Lader man med optimal kapasitet er det forventet at man lader fra 10 til 80 prosent på rundt 28 minutter med den minste batteristørrelsen på 56 kWt. Ved den største batteristørrelsen tar det rundt 42 minutter.

Rekkevidden er forventet å være på opptil 400 kilometer (etter WLTP-standarden).

Vekt på inntil 4,25 tonn

Motoren blir tilgjengelig i to effektnivåer: 100 kW eller 150 kW, med et dreiemoment på opptil 400 Nm.

MEN LASTEPLAN: Tre varianter av eSprinter er blitt presentert fra den tyske bilprodusenten. Denne har lasteplan med karmer.

Den nyutviklede elektriske bakakselen gjør det mulig å ha ulike chassisvarianter – i tillegg til den tradisjonelle varebilen.

Dette bidrar til at varebilen kan ha en totalvekt på inntil 4,25 tonn og tilhengerlast på opptil 2.000 kilo.

Infotainment og navigasjon

Den kommende eSprinter leveres med Mercedes sitt infotainmentsystem MBUX (Mercedes-Benz User Experience), som tidligere bare var tilgjengelig i personbilene.

Her er det en rekke ulike funksjoner og tjenester.

Systemet vil også fungere bedre for hver kjøretur, ettersom det tilpasser seg sjåførens vaner.

INFOTAINMENT: Varebilene kommer nå med den nyeste programvaregenerasjonen, som tidligere kun var kjent i Mercedes-Benz personbiler.

Med Electric Intelligence skal det også bli enklere å planlegge underveis i allslags vær og veiforhold.

Systemet samler informasjon om blant annet raske ruter, batteriets ladenivå samt ladeinfrastruktur.

Når det er aktivert sørger det også for at temperaturen ved ladepunktet er optimalt for effektiv lading.

I Europa vil den første varianten av eSprinter bli lansert i slutten av 2023, med gradvis introduksjon av chassisutgaven og andre batterivarianter senere.