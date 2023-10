Lexus kutter ut salg av hybrid-modeller i Norge fra nyttår: – Kundene våre foretrekker elbiler

FRA NYTTÅR ER DET SLUTT: Altså for salg av nye fossile Lexus-modeller i Norge. Piotr Pawlak, administrerende direktør i Toyota Norge som importerer Lexus og Jan Christian Holm, Lexus-sjef i Norge, mener uansett at kundene i det norske markedet nå foretrekker elbiler.

Lexus har for lengst droppet rene fossilbiler i Norge, og om et par måneder ryker også hybridene. Dermed blir Norge det første landet i verden der premium-merket bare selger elbiler.

Japanske Lexus var i sin tid det første bilmerket i Norge som faset ut dieselbiler i 2011, for kun å selge hybridbiler.

Sånn sett har hybridbiler langt på vei vært identiteten for merket i Norge det siste tiåret.

Lexus er Toyotas merke for luksuskjøretøy, og nå tar man der i gården et nytt steg: Fra 1. januar 2024 kun tilby helelektriske biler i Norge.

– Markedet og kundene våre foretrekker elbiler, sier Piotr Pawlak, administrerende direktør i Toyota Norge – som altså står bak Lexus.

Nye tider – men inntil videre bare i Norge

Moderskipet Toyota, på sin side, fortsetter med sine fossilmodeller så lenge de kan i Norge.

Også Lexus holder inntil videre frem med å selge hybridmodellene sine – i andre land.

Lexus har per i dag kun elbilmodellene UX 300e og RZ 450e, men har for lengst annonsert at flere er på vei:

Det var tidligere i denne uken at den norske Toyota-sjefen meldte at det blir nye og helelektriske tider for Lexus-underbruket her i landet fra nyttår:

– Det norske bilmarkedet har over tid utviklet seg og vi ser kjøpere av premiumbiler i stor grad foretrekker elbiler. Dette skiftet skal vi bidra ytterligere til ved å rendyrke vår modellportefølje til å kun å utgjøre helelektriske biler, sier Pawlak.

På Japan Mobility Show – som starter 26. oktober og vil pågå frem til 5. november – vil Lexus vise frem konseptbiler av sin neste generasjon elbiler.

Hvis en av konseptmodellene her skulle vise seg å ha solcellepanel på taket, noe flere elbilprodusenter har forsøkt seg med i det siste, kan vi tilby Lexus følgende modellnavn på bilen – helt gratis:

Solar Lexus.