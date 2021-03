Lexus planlegger 10 elbiler fram mot 2025 – her er den første

Med firehjulsdrift, et batteri på 90 kWt, rekkevidde på 60 mil og 0-100-sprint på 3 sekunder skal konseptbilen LF-Z vise vei inn i elbilverdenen.

Lexus er Toyotas luksusmerke og har gjort det skarpt med sine hybridbiler. Blant annet er hybrid-SUVen 400h solgt i hele to millioner eksemplarer siden den kom i 2005.

De har allerede en elbil i stallen – UX300e – men mange har lurt på når de kommer med noe stort.

Vel, det skjer nå!

Med LF-Z viser Lexus hvilket designspråk de skal legge seg på.

Dette utseendet vil bli brukt når de skal rulle ut ikke mindre enn 20 helt nye Lexuser innen 2025. Noen vanlige hybrider og noen ladbare hybrider, men Lexus opplyser at de skal komme med hele 10 helelektriske biler i løpet av fire år.

0-100 på 3,0 sek.

Batteriet på konseptbilen LF-Z er på 90 kWt. Det skal gi en WLTP-rekkevidde på 60 mil– noe som betyr at den skal være dørgende effektivt. Den skal kunne lades med 150 kW.

Det er ingenting å si på ytelsene: Lexus lover 536 hestekrefter, 700 Nm, toppfart på 200 km/t og en sprint til hundre på tre blank!

Det er solide tall for en ganske røslig bil. LF-Z er nemlig 488 cm lang, 196 cm bred og 160 cm høy. Og den veier inn på 2,1 tonn.

Alt nytt under solen

Lexus er som kjent i solid tospann med Toyota, som har utviklet den nye skalerbare plattformen e-TNGA. Den kan ta batteristørrelser på alt fra fra 50 til 100 kWt, og det er all grunn til å anta at LF-Z har denne sålen under karosseriet.

Her har de også bygd et nytt firehjulsdrift-system de kaller «Direct4′». Det skal gi en uavhengig kontroll av motorens drivkraft til alle fire hjul. Den vil tilpasse seg for å gi front-, bak- eller firehjulsdrift etter behov i enhver kjøresituasjon – og vil gi mer presisjon.

Mer revolusjonerende er styringen, som er full-wire. Det vil si ledning og ingen mekanisk forbindelse til styreakselen. Det vil gi en mer direkte styrefølelse ved lav hastighet og mer stabilitet på motorveier.

Kunstig intelligens

Batteriet ligger som en flat plate under gulvet, motorene er pakket bort i nærheten av akslene og det er ingen girkasse. Plasseringen av batteriet skal holde støyen nede, dempe vibrasjoner fra veien og gjøre turen stille og komfortabel – noe Lexus har vært kjent for.

Av andre hippe detaljer, er et AR Head Up-display, dørhåndtak som kommer ut automatisk når du berører dem og et såkalt elektrokromisk glasstak.

Ved hjelp av kunstig intelligens (AI) skal bilen lære sjåførens preferanser og atferd, slik at den kan komme med nyttige forslag underveis. Som for eksempel detaljer om ruteveiledning og destinasjoner.

Hest er best

Det nye Tazuna-konseptet for cockpiten skal visstnok være inspirert av forholdet mellom hest og rytter, der kommandoer kommuniseres ved bruk av tøylene. På Lexus-språket tolkes dette som en tett koordinering av brytere på rattet og et head-up display. Målet er at dette skal gi føreren tilgang til funksjoner og informasjon intuitivt, uten å måtte bevege synsfeltet bort fra veien. Eller å si «Prrrrro».

Det nye lydsystemet fra Mark Levinson skal ha en aktiv støyreduksjon, som vi er kjent med fra hodetelefoner. Det skal filtrere ut lyder fra omgivelsene, noe som gjør det lettere for passasjerene å føre en samtale med hverandre underveis. Om det finnes en egen knapp for å skru av svigermor eller skrikete unger, er dog uvisst.

En digital nøkkel skal gi familie og venner tilgang til bilen uten å måtte dele en fysisk nøkkel. En del andre funksjoner skal også kunne betjenes ved hjelp av en smarttelefon.

Nytt Lexus-senter

Lexus skal samle sine teknologi-, design- og planleggingsteam i et nytt forretnings- og teknologisenter i Shimoyama, Japan, i mars 2024. Her starter en ny epoke.

Men skal vi tro Koji Sato, president og Chief Branding Officer Koji Sato i Lexus International, vil det komme to nye Lexus-biler ganske så snart.

– Fra og med de to nye modellene som skal lanseres i år, vil vi fortsette å utvikle innovative produkter som vil gi farger til den varierende livsstilen til våre kunder, sier han poetisk.

LF-Z ELECTRIFIED – tekniske spesifikasjoner

• Lengde 488 cm

• Bredde: 196 cm

• Høyde: 160 cm

• Akselavstand: 295 cm

• Vekt: 2100 kilo

• Rekkevidde: 600 km (WLTP)

• Batteritype: Lithium-ion

• Batterikapasitet: 90 kWt

• Ladehastighet: 150 kW

• 0-100 km/t: 3,0 sek

• Toppfart: 200 km

• Ytelse: 536 hk (400 kW)

• Dreiemoment: 700 Nm