Test av Lexus UX 300e: Komfortsjef svikter på det viktigste

Den eneste elbilen fra Lexus er kanskje best i sin klasse på komfort, men ellers er det dessverre ganske mye å trekke for.

Vi testet en prototyp av UX 300e allerede på denne tiden i fjor, og når vi nå kjører den på nytt, er det klart at de store justeringene ikke ble gjort før markedsintroduksjonen.

Vi hadde flere anmerkninger til hvordan bilen framsto, og meldte fra om dem, men bilen vi tester her er i praksis den samme. Derfor ser vi i denne testen hovedsakelig på forskjellene mot fjorårstesten.

UX 300e kunne vært svært konkurransedyktig i 2017 og 2018. I dag trumfer den i praksis kun med kjørekomfort, men der er den til gjengjeld i det ypperste sjiktet.

Denne elbilen kan altså være en nytelse dersom du stort sett kjører i lokalområdet, men på langturer vil du trolig angre på at du ikke la pengene hos en konkurrent.

Stadig lavere pris

Den ønsker å tilhøre i premiumsegmentet, men en stadig nedsatt basispris – nå sist til til 349.900 kroner – gjør at den blander seg inn blant de mer folkelige modeller.

Testbilen her er den mest påkostede (kalt Luxury), til 443.300 kroner.

LES OGSÅ: Lexus planlegger 10 nye elbiler fram mot 2025 – her er den første

Instrumentpanelet bærer inntrykk av å være en kvasiløsning. Bensinmodellens analoge tankmåler viser cirka hvor mye strøm det er igjen, men vi savner en mer håndfast batteriprosent.

En annen sak er infotainment-systemet som styrer en 10,3 tommers skjerm via en sterkt haptisk berøringsflate. Den krever nennsom fingerføring for å levere det du vil at den skal gjøre, og er ikke en optimal løsning i vår bok.

Opel hadde noe lignende for en tid tilbake, men de har gått bort fra det. De har også en kontroll med sirlig utdelte knapper, som trenger tilvenning for å sitte i fingrene.

Samtidig finner du velfungerende navigasjon, med online kartoppdateringer, og smarttelefontilkobling via Apple CarPlay og Android Auto, er på plass.

Med Lexus Link-appen kan eieren sjekke ladenivå i prosent og rekkevidde, forhåndsinnstille lading/forvarming, bestille service eller finne igjen bilen.

Først og fremst komfortabel

Motoreffekten er 150 kilowatt eller 204 hestekrefter, og det gjør at UX 300e er ganske kvikk, uten å være sporty i oppførselen. Styringen er fin og dempingen godt avstemt.

Toppfarten er helt gjennomsnittlige 160 km/t, men den er samtidig relativt kvikk til 100 med 7,5 sekunder.

Man sitter godt og støydempet foran i skinnkledde elektrisk justerbare stoler, og den har dessuten elektrisk fireveisjustering av rattet. Men det bidrar naturligvis til at testbilen er den dyreste UX 300e-utgaven i lista.

LES OGSÅ: Sjekk nye Cupra Born

Baksetene er blant de trangere målt mot bilstørrelse, både når det gjelder innsteg – på grunn av takets utforming – og plass inni. Men personer opp til 180 centimeter sitter greit bak. Det er lite plass inn under setene, og gulvet ligger noe høyere enn vi er vant til.

Forklaringen på det ligger i at UX 300e ikke er bygd på en elbildedikert plattform.

Bilen har to Isofix-plasser, og altså intet i passasjersetet foran, men våre to teststoler får god plass. Plassen som blir igjen i midten, er snau for en passasjer, men det er ikke spesielt for UX 300e-modellen i kompaktklassen.

Bagasjerommet er på 367 liter, og dermed under gjennomsnittet i kompaktklassen.

Det er gjort plass til ladekabler, dekkreparasjonssett og førstehjelp under gulvet. Bakseteryggen er 40-60 delbar.

Tørst på landeveisrunden

Man forventer at en komfortabel premiumbil anno 2021 skal ha godt over gjennomsnittlig rekkevidde, selv om den er i kompaktsegmentet. Batteripakka, som skal ha en bruttokapasitet på 54,3 kilowattimer (kWt) tilbyr ikke det.

Av dette synes netto tilgjengelig til kjøring å ligge på 50-51 kWt.

LES OGSÅ: Tronskifte på elbiltoppen

Det gir en offisiell rekkevidde etter WLTP-målesyklusen på 313 kilometer. Det er i snaueste laget for mange, og en klar begrensning selv under vår testdag med fast kjørerute, motorveitest og generell kjøring.

Vi målte et strømforbruk på 1,77 kWt/mil på den faste runden, med gjennomsnittsfart på 67 km/t. Da vi kjørte prototypen av samme modell tidlig i mai i fjor, endte vi på 1,62. Da var temperaturene vesentlig høyere, noe som illustrerer at forholdene ikke var optimale under denne testen.

På motorveien endte vi på 2,12 på mila. Heller ikke det er alt for imponerende, selv om den lukker den gapende kjeften når farta øker.

Oppsummert betyr det rekkevidder på 230-280 kilometer i denne testen, og det er i minste laget vurdert mot den stadig økende konkurransen.

Ved sommertemperatur bør det uansett ikke være noe problem å komme på riktig side av 300 kilometer ved landeveiskjøring.

Hurtigladingen skuffer igjen

Hurtigladingen viser seg å være den største skuffelsen ved bilen. Først og fremst fordi du må finne fram CHAdeMO-pluggen på hurtigladestasjonen, og dermed bare 50 kW teoretisk makseffekt.

Men når vi aldri kommer over 40 kW, tar det faktisk 44 minutter å lade fra 20 til 80 prosent. Det er absolutt i lengste laget til å se på UX 300e som en ypperlig elbil for langtur.

TEST: Tesla Model 3 Standard Range – det beste elbilkjøpet?

En gjennomsnittseffekt på 36,4 kW er intet annet enn en skuffelse:

Da vi testet hurtigladefarten på prototypen i fjor, i noe varmere vær, kom vi vesentlig høyere på gjennomsnittseffekt. Det til tross for at den aktuelle bilen hadde begrensninger på hurtiglading.

Når vi setter UX 300e opp mot et par aktuelle konkurrenter (under), blir det tydelig hvor stor forskjellen faktisk er:

Resultatet i denne testen kan helt klart forbedres i sommervarme, men vi tror likevel det skal godt gjøres å komme noe særlig under 40 minutter på 20-80-intervallet.

Konklusjon: Komfortabel nærkjøring er greia

Treg hurtiglading og kortere rekkevidde enn konkurrenter er de viktigste motargumentene mot denne komfortable crossoveren. Basisprisen er imidlertid, etter flere runder med justeringer, satt ned til relativt greie 349.900 kroner.

Da blir det plutselig like attraktivt å sammenligne den med såpass forskjellige alternativer som Kia e-Niro, MG ZS EV, Peugeot e-2008 og Mazda MX-30. Tesla Model 3 SR+ føyer seg også inn i rekken.

Trenger du ikke lang rekkevidde og stort sett lader hjemme, kan plutselig denne kompakte bilen gi deg anstendig luksus for pengene.

Samtidig er det verdt å minne om at testbilen her var en maksutstyrt utgave, og at innstegsmodellen vil by på mindre av det den testede Luxury-utgaven tross alt gjør veldig bra.

Tre pluss

Vesentlig nedjustert pris

Svært komfortabel

God kvalitetsfølelse

Tre minus

Treg hurtiglading

Høyt strømforbruk

Kan ikke trekke tilhenger

LES OGSÅ: Her er Toyotas nye elbil – Bz4x