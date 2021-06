Ladetest av Tesla Model 3: Kan bli nesten dobbelt så dyrt

Dette er det viktig å være klar for deg som forbruker. Når hurtig- og lynlading går tregt, har det som regel sammenheng med at batteriet ikke holder tilstrekkelig høy temperatur.

Tesla er en av flere produsenter som forvarmer batteriet før lading, når den vet at det skal lades. Det går automatisk når du har bestemt deg for en ladestasjon, og lagt det inn i navigasjonssystemet. Vel å merke hvis den skal lade på en Tesla-stasjon.

Den skal ta imot 170 kW under ideelle forhold, noe som det gjør klasseledende i sitt segment og prisklasse. 170 kW er rimelig mye med tanke på at batteripakka er såpass liten som 54 kWt brutto.

Det er ikke alltid lett å vite hvor mye man må betale for å lade opp batteriene, men våre ladekalkulatorer og vår prisoversikt under, gir deg en god oversikt over prisene.

