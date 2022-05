Skal frakte passasjerer i 2023: Lager robotaxi av Hyundai Ioniq 5

Årets bil i verden menneskliggjøres i ny, storstilt videokampanje.

Ioniq 5 er blitt en stor suksess for Hyundai. Elbilen selger godt i Norge og tidligere i vår ble den kåret til årets bil i verden i den prestisjetunge kåringen «World Car of the Year».

Ioniq 5 fikk den høythengende utnevnelsen av en jury bestående av 102 motorjournalister fra 33 land over hele verden i kamp med 27 konkurrenter i alle prisklasser og segmenter. Ioniq 5 vant også i kategoriene «Årets elbil» og Årets design».

Selvkjørende på nivå 4

Nå jobber den sørkoreanske produsenten med å gjøre Ioniq 5 selvkjørende. Hyundai har inngått partnerskap med selskapet Motional, som er verdensledende på selvkjøringsteknologi. Sammen skal de tilføre Ioniq 5 utstyr og software som skal gjøre den selvkjørende på nivå 4 på SAE-skalalen.

Det var Bil24.no som skrev om dette først her hjemme.

Nivå fire betyr at bilen kan kjøre av seg selv i tilpassede områder, uten menneskelig assistanse. SAE-skalaen går fra null til fem, der nivå fem innebærer at bilen er selvkjørende under alle forhold, uavhengig av hvor den befinner seg.

Starter i Las Vegas neste år

Hyundai har laget en storstilt global videokampanje for å lansere satsingen. I den første filmen møter vi en ung dataingeniør som jobber med å gjøre Ioniq 5 selvkjørende.

I en tilbakeskuende sekvens forteller hun om hvor trygt og hensynsfullt faren hennes kjørte, og at målet hennes har vært å utstyre den selvkjørende bilen med de samme egenskapene.

I den neste filmen får vi være med når når en robotingeniørstudent og hennes to venner blir hentet av den selvkjørende bilen. I likhet med den første filmen, er stemningen god også her.

Hyundai skriver i en pressemelding at Motional skal begynne å å frakte passasjerer med selvkjørende Ioniq 5 allerede i 2023. Las Vegas er første by ut, deretter følgere flere andre amerikanske storbyer.

