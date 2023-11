Ny løsning kan spare strømutgifter for elbilister: Tilbyr smartlading med langtidsvarsel på strømprisen

SMARTLADING: Mange ladebokser lar brukeren styre når på døgnet man skal lade. Foto: Jamieson Pothecary/ elbil.no

Selskapene Volue og Fjordkraft går kraftig ut og mener at deres nye smartlading er smartere enn andres. Stikkord: Langtidsvarsel for strømprisen.

Smartlading går ut på at man programmerer ladeboksen til å lade når det er billigst.

Det er det flere forskjellige løsninger på, som regel via appen til strømselskapet eller ladeboksprodusenten.

Da plugger man bare kabelen i bilen, og så skal den få strøm når spotprisen er lavest og det er minst belastning på strømnettet.

Men kan det bli noe smartere enn det?

Velg riktig dag

Volue mener at dagens løsninger for smart lading tar utgangspunkt i at strømprisen settes en dag i forveien, og så legges det opp til lading på tider av døgnet med lav pris.

Det dumme med den tilnærmingen er at det ikke tas hensyn til hvor mye prisene varier i løpet av uken. Hvis man bare lader én gang i uka er det surt å lade på «feil» dag.

Det mener i hvert fall Kjetil Storset i teknologiselskapet Volue:

– Dagens smarte lading har for kort tidshorisont. Det er irriterende når du tror at du lader smart, og så oppdager at du kunne spart en hundrelapp ved å utsette ladingen en dag eller to, sier han.

Langtidsvarsel

Volue skal nå samarbeide med Fjordkraft for å analysere strømprisene og gi et mer langsiktig og forutsigbart perspektiv:

– Vår første prioritet er selvsagt å legge inn funksjoner i Fjordkraft-appen som vi tror kundene våre vil ha nytte av her og nå, og det tror vi absolutt dette har, sier forretningsutvikler Marius Øxenberg i Fjordkraft.

– Men dette handler også om å bidra til det grønne skiftet ved å hjelpe forbrukerne til å opptre fornuftig og fleksibelt i fremtidens strømmarked.

Appen skal gi et perspektiv på fem dager frem i tid, med forslag om når det er best å lade.

Volue anslår selv at en gjennomsnittlig elbilist vil spare 1000 kroner i året ved å hjemmelade på denne måten.

Selskapets app har for tiden rundt 300.000 brukere.

Smartere med solkraft

I samme slengen forteller de også at samarbeidet mellom Fjordkraft og Volue vil bære enda flere frukter jo vanligere det blir med solceller på taket.

På steder hvor strømnettet allerede er hardt presset vil det bli et marked hvor brukeren kan tjene på å produsere egen strøm og lade «nettsmart».

– Du vil rett og slett få betalt av det lokale netteselskapet for å være fleksibel. Det er billigere for nettselskapene å betale folk for å bruke strøm på dagtid når solproduksjonen er stor enn å bygge ut nettet overalt, sier Storset.