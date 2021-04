Nye Mercedes EQB: 7-seter, firehjulstrekk og helt elektrisk

Den gjør endringer underveis etter for eksempel trafikksituasjoner eller din kjørestil. Dersom du følger planlagt ladestopp, sørger bilen for optimal temperatur på batteriet før du plugger inn ledningen.

Den lange akselavstanden på nær 282 cm og en veldig firkantet form gjør at selv sju voksne kan få plass med litt godvilje. Tredje seterad er tilleggsutstyr og skal funke for passasjerer med en høyde på opptil 1,65 meter. Bagasjerommet er fleksibelt siden setene i andre seterad går på skinner.

Det kommer en EQB 350 4Matic med over 200 kW /272 hk. Den skal ha en rekkevidde på 419 km og et WLTP-forbruk på 18,1-19 kW, avhengig av utstyr.

Det lades med opptil 11 kW via ladeboks ved hjelp av ombordladeren. På hurtigladestasjon kan EQB lade med opptil 100 kW. Mercedes oppgir ladetid fra 10-80 prosent batterikapasitet på litt over 30 minutter.

