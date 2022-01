BMW i3: Legger ned produksjonen av elbil-ikon

VI KJØRER I3: Generalsektretær Christina Bu og Norsk elbilforening har fortsatt en BMW i3 som kjøres land og strand rundt.

BMW setter punktum for i3. Ingen erstatter i sikte.

Det er ni år siden BMW lanserte den dengang – og forsåvidt fremdeles -grensesprengende i3. BMW snudde hver sten og fant frem de blankeste arkene da de skulle designe en elbil fra bunnen av.

Det resulterte i en ny bilfabrikk med egen vindkraftforsyning, smart strømsparing og der alt av utslipp renses.

Bilen fikk en konstruksjon i karbonfiber og aluminium for å få ned vekt og har de smaleste dekkene på noen produksjonsbil i nyere tid for å minske rullemotstand og gi mer innvendig plass.

Planen var at bilen skulle produseres ennå et par år, men salget går så dårlig at BMW legger ned produksjonen i juli.

Det er ganske uvanlig at en bilmodell i et så populært segment avvikles uten å ha noen arvtager. Konseptbilen Vision Circular ligger nok en stund frem i tid.

Den aldrende BMW-en har fått stor konkurranse fra flere av de nyankomne elbilene, for eksempel Volkswagen ID.3 som det selges tre ganger så mange av som i3.

I Norge har den fortsatt vært en viktig bil. Det var den mest solgte BMW-en i ifjor med 1885 solgte biler, men det var en nedgang på 30 prosent i forhold til året før.

Hittil i år ligger den på 49-plass, 82 prosent lavere enn på samme tid i fjor, men nedgangen i løpet av en så kort salgsperiode kan skyldes mye.

Skal du ha deg en ny i3, må du uansett kjappe deg.