Parkering for elbil

El-SUV-en Lucid Gravity nærmer seg landing: Skal gå 700 km (og ha plass til hele to modeller i frunken)

LUCID GRAVITY: En elektrisk SUV med mulighet for sju seter som det knytter seg store forventninger til, selv uten fotomodeller i frunken. Alle foto: Lucid Motors

Luksusmerket Lucids nye elbil skal skille seg ut både på ladefart og lagringsplass – og gå 700 km mellom ladingene.

Lucid Motors debuterte med luksus-sedanen Lucid Air, som lover rekkevidde tett opp mot 800 kilometer.

Den kom til salgs i Norge tidligere i år, og på Karl Johan i Oslo dukket det opp et fancy utstillingsrom i mars.

Luksus-elbil

Bare basismodellen av Lucid Air starter på 1,1 millioner kroner og toppversjonen godt over 2 millioner.

Men nå er altså Lucid aktuell med sin elbilmodell nummer to, en SUV ved navn Lucid Gravity.

Den kunne vi fortelle en del om allerede for ett år siden – nesten på dagen – men ting har åpenbart tatt tid for den amerikanske elbilprodusenten.

Så har det også vært litt økonomisk trøbbel for Lucid underveis, særlig det siste året:

Sparker til «batterihungrige konkurrenter

Lucid sjef Peter Rawlins er ikke sparsommelig på skrytet når han beskriver deres nye kreasjon:

– Lucids innovative proprietære drivlinjeteknologi og vår helhetlige tilnærming til kjøretøyteknikk gjorde allerede Air i stand til å omdefinere det som ble antatt mulig fra en luksuriøs sportssedan, uttaler han på Lucids egen nettside om den kommende modellen.

– Med Gravity utviklet disse innovasjonene seg og vår neste generasjons teknologi brukes med enda større effekt, noe som resulterer i en elektrisk SUV som kan oppnå over 700 kilometer rekkevidde med en batteripakke som er litt mer enn halvparten så stor som noen av våre batterihungrige konkurrenter, fortsetter han.

PREMIEREVIDEO: Men ikke helt klar til lansering av den grunn. Gravity dukker neppe opp på norske veier før i 2025.

Gravity er bygget med en egenutviklet 900-volts arkitektur og legger opp til en ladefart på maks 300 kW effekt.

Det skal under optimale forhold kunne gi over 300 kilometers kjøring på et kvarter med lynlading.

Målene er 1656 i høyden, 2215 i bredden og 5035 i lengden, med akselavstand på 3035 mm. Hengerfestet tar imot solide 2,7 tonn.

Bilen kommer også som sjuseter. Hvis du legger ned seteradene utvider du bagasjerommet til 3171 liter, mens «frunken» har plass til hele 226 liter.

Det velger Lucid å illustrere slik:

BIL ELLER BENK: I Lucid Gravity er frunken så stor at du får plass til hele TO modeller i den.

Ikke sparsommelig

På innsiden kombineres infotainment og instrumentpanel i en buet 34-tommers OLED-skjerm foran rattet, pluss en ekstra kontrollskjerm midt i, med fysiske knapper knyttet til seg.

STILIG: Mange av designelementene fra Lucid Air er med videre i Gravity.

I baksetene fortsetter luksusen med god beinplass, touch-skjerm, bord og glasstak.

TO RADER: Godt med beinplass bak forsetene.

Prisen er ikke fastsatt enda, men Lucid anslår at den skal ligge under 80.000 dollar. Det vil bety cirka 850.000 norske kroner, ikke medregnet moms eller vektavgift.

Produksjonen er satt til å begynne sent i 2024, uten noen kunngjøring om når den forventes klar til salg.

Altså kan vi neppe forvente å se Gravity gravitere til norsk jord før i 2025, selv om Norge nok vil være blant de første markedene der modellen dukker opp – med modeller i frunken eller ei.