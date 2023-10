Parkering for elbil

Ladeselskapet Eviny tester ut ny norskprodusert lynlader på 420 kW: Lynlader raskest i Europa

LADER RASKEST I EUROPA: Med flere tunge, elektriske anleggsmaskiner på byggeplassen øker behovet for raske ladeløsninger. Fra venstre Camilla Moster, leder for Mobil energi i Eviny, Jørgen Alvheim, teknisk prosjektleder i samme avdeling og Thomas Tyssøy, maskinfører i Sartor & Drange. Alle foto: Eyvind Bohne-Kjersem / Eviny

Kan få fart i elektrifiseringen av anleggsmaskiner på byggeplasser.

Eviny tester ut en ny norskprodusert lynlader på 420 kW.

Den er raskest i Europa og gjør det mulig å ta i bruk større anleggsmaskiner på utslippsfrie byggeplasser.

Kan lynlade to gravemaskiner i lunsjen

– Entreprenørene tar i bruk stadig tyngre elektriske kjøretøy med økt effektbehov. Det krever også kraftigere ladere. Den nye laderen har to ladepistoler som gjør det mulig å lynlade to store elektriske gravemaskiner i lunsjpausen, sier Camilla Moster i en pressemelding i dag.

Moster er leder for mobil energi i Eviny.

Dermed går mindre tid vekk til å vente på lading. Dette vil kunne gjøre det enklere og mer attraktivt for bygg- og anleggsbransjen å gå over til utslippsfrie løsninger, tenker man i Eviny.

– Rask lading nøkkelen til god drift

Eviny skal i første omgang tilby den mobile laderen til bygge- og anleggsplasser for å lade elektriske anleggsmaskiner, men den kan også brukes til lading av biler.

Den første testen skjer på Bergen Travpark, der entreprenøren Sartor & Drange utfører et miljøprosjekt for Bergen kommune.

– Rask lading er nøkkelen til god drift på elektriske anleggsmaskiner. Vi får bedre flyt i produksjonen, og maskinførere kan ha fullt fokus på oppgaven som skal utføres, uten å måtte tenke så mye på lading. At flere kan lade samtidig med stor kapasitet, er også en fordel, da flere av maskinene er direkte avhengige av hverandre i produksjonen, sier Roger Bøe, prosjektleder i Sartor & Drange.

LADER I LUNSJEN: Med det nye utstyret er det mulig å lynlade to store elektriske gravemaskiner i lunsjpausen.

Utviklet av bergensselskap

I Enova-prosjektet «Pilotering av elektrisk infrastruktur til utslippsfri anleggsplass» har Eviny fått støtte av Enova til å utvikle og prøve ut nytt utstyr som skal muliggjøre omstilling til nullutslippsprosjekter innenfor bygg og anleggsbransjen.

Det er bergensselskapet Ayond som har produsert rekordladeren på 420 kW.

Laderen har standard CSS2-ladeplugg, og kan dermed brukes av både personbiler og tyngre kjøretøy.

– For oss har det vært en spennende utfordring å bli først i Europa med en lader på over 400 kW. Vi håper laderen vil bidra til enda raskere overgang til nullutslippsløsninger i bygg- og anleggsbransjen. Det er helt nødvendig for å lykkes med klimamålene, sier Joar Vik Larsen, teknisk sjef i Ayond.

Ayond er for øvrig eid 50 prosent av Eviny og 50 prosent av BOS Group AS.

Lynladeren fra Ayond er også den raskeste i verden med luftkjøling. Kina tok i slutten av mars i bruk en lynlader med vannkjølingsteknologi, men den er ikke i kommersiell bruk utenfor Kina.

Stor omstilling i bygg- og anleggsbransjen

Innen 2030 skal halvparten av alle klimagassutslippene i bygg og anlegg kuttes.

Bruk av utslippsfrie maskiner og kjøretøy på bygg- og anleggsplasser medfører et midlertidig høyt energibehov. Eviny leverer blant annet kraftige mobile batterier og ladere til bruk i byggeperioden.

– Behovene vil variere stort fra byggeplass til byggeplass. Derfor blir det viktig med lade- og energiløsninger som kan tilpasses de faktiske behovene på hvert sted. Med økende antall tunge, elektriske anleggsmaskiner på byggeplassen vil også behovet for flere raske ladeløsninger øke betydelig, sier Camilla Moster i Eviny.