Forberedt på noe elbilmoms: – Må skje gradvis og varsomt

VIKTIG POENG: – Det er helt avgjørende at regjeringen sikrer elbilenes konkurransedyktighet mot de forurensende bilene, sier Elbilforeningens generalsektetær Christina Bu.

Hvordan regjeringen faser inn kjøpsavgifter neste år, avgjør skjebnen til elbilsatsingen, mener Elbilforeningen.

I morgen, torsdag 12. mai, legger regjeringen frem forslag til revidert statsbudsjett. Der er det ventet signaler om hvordan elbilpolitikken blir fra 2023.

På grunn av regjeringserklæringen og de høye elbilandelene i nybilsalget, er det grunn til å tro at politikken med fullt momsfritak for elbiler endres fra nyttår.

Med en elbilandel av nybilsalget på godt over 80 prosent, er Elbilforeningen innforstått med at tiden er kommet for å forsiktig fase inn moms også på elbiler fra 2023. Dette har Elbilforeningen forankret i sitt politiske program, vedtatt på organisasjonens landsmøte.

– Det forutsettes at dette gjøres på en klok måte. Det må skje gradvis og varsomt, og det er helt avgjørende at regjeringen samtidig sikrer elbilenes konkurransedyktighet mot de forurensende bilene, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen minner om at regjeringen har forpliktet seg til at alle nye biler skal være utslippsfrie i 2025. Så selv om elbilandelen i nybilsalget nå er høy, skal den videre oppover i årene som kommer.

Målet om utslippsfritt nybilsalg omfatter også lette varebiler, der elbilandelen i dag er i underkant av 20 prosent.

– Politikerne må huske at moms slår hardere ut for elbiler enn for bensin- og dieselbiler fordi elbiler har høyere importpris enn tilsvarende biler med utslipp. Så nå er det helt avgjørende at regjeringen opptrer klokt, sier Bu.

Ny lav sats eller toppmoms

Regjeringen har til nå tatt til orde for en toppmomsmodell, der beløpet over 600.000 kroner ilegges moms. Elbilforeningen mener en slik modell vil ivareta behovet for forsiktig innfasing. Et annet alternativ Elbilforeningen har pekt på som en mulighet, er å starte med en lav momssats på hele kjøpsbeløpet.

– Vi vil isåfall foreslå å begynne på maks fem prosent moms for utslippsfrie biler og så nøye vurdere hvordan elbilsalget påvirkes av det, sier Bu.

Elbilforeningen mener samtidig at en styrket miljøprofil i engangsavgiften for forurensende biler kan ivareta konkurransekraften til de utslippsfrie bilene når moms forsiktig fases inn.

– Norge har i flere tiår ført en politikk der avgiftssystemet har gjort elbilene stadig mer konkurransedyktige. Det er denne strategien som har gitt oss verdensrekord i elektrisk nybilsalg. Derfor kan man holde fast ved strategien selv i en tid da det skal gjøres endringer. For denne strategien kan ta oss i mål og gjøre Norge til det første landet i verden som elektrifiserer nybilsalget, sier Bu.

Endelig forslag til høsten

Etter at regjeringen har lagt fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, skal den forhandle med SV om flertall.

Det endelige forslaget til bilavgifter for 2023 er ventet først i forslaget til statsbudsjett for neste år, som legges frem til høsten. Også her er SV forventet forhandlingspartner.

Forslag til revidert statsbudsjettet legges frem torsdag kl 10.45. Finansdepartementet kommenterer ikke spekulasjoner på forhånd.