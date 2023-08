Ladeselskapet Kople "er ikke så opptatt av priskrig": Nå har de likevel redusert prisene sine

KOPLER SEG PÅ: Priskrig eller ei, nå koster det 5,89 kroner å både lynlade og hurtiglade hos Kople. Foto: Kople

Etter at de fleste ladeselskapene har kuttet ganske kraftig i prisene sine, har nå Kople «lyttet til kundene» sine.

Mot slutten av forrige uke hadde så godt som alle ladeselskapene kuttet mer eller mindre kraftig i ladeprisene sine, og en oppsummering av hvor ladelandet nå ligger prismessig, finner du i denne saken:

Et vennlig spark til priskrig-hisserne

Også Kople var blant dem som nylig hadde redusert prisene sine, men ikke like mye som flere av de andre aktørene.

Kanskje som et lite spark til elbil.no og andre som har omtalt de siste ukenes priskutt som en priskrig, skrev Kople dette på sin Facebook-side fredag:

«Er det priskrig på hurtiglading? Vi er ikke så opptatt av begrepet, men vi er opptatt av å lytte til kundene våre. Vi har derfor gjort en ny vurdering av hvilke priser vi har mulighet til å gi nå, og har satt ned ladeprisen ytterligere.»

Om det nå egentlig var fordi de har lyttet til kundene sine eller skjelt til konkurrentens priser, skal ikke vi spekulere for mye i – her er i hvert fall Koples nye ladepriser:

5,89 kroner per kilowattime (kWt) for lyn- og hurtiglading.

4,49 kroner per kWt for normallading.

Samme pris over hele landet – og slutt på prisskillet mellom lyn- og hurtiglading

I forkant av fredagens prisjustering hadde Kople allerede nylig redusert prisene sine slik:

I Sør-Norge senket de prisen for lynlading fra 7,59 til 6,99 kroner per kWt, men prisen på hurtiglading gikk ned fra 7,21 til 6,99.

I Nord-Norge justert de prisene litt ned: Lynlading gikk fra 7,49 til 6,69 kroner, mens hurtiglading gikk ned fra 6,99 til 6,69 kroner per kilowattime.

Det som i tillegg er nytt, ved siden av selve prisreduksjonen, som altså nå ligger på lang mer konkurransedyktige 5,89 per kWt – er at prisen er den samme for både lyn- og hurtiglading, og at ladeprisen hos Kople nå er lik uansett hvor i landet du lader.