Her får du oversikten etter ladeselskapenes priskrig den siste uka: Så mye billigere har det blitt å hurtiglade

PRISKRIG PÅ HURTIGLADING: I det siste har så godt som samtlige ladeselskaper redusert prisene sine, til glede for elbilister som lader langs veien i en tid der det meste ellers bare blir dyrere. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

De siste dagene har ladeselskapene kuttet i prisene sine, én etter én – noen av dem så det virkelig monner. Her får du oversikten over hva det koster å hurtiglade nå.

Midt i forrige uke melde elbil.no at ladeselskapet Ionity skrudde ned ladeprisene sine – og nestlederen i Elbilforeningen, Petter Haugneland, mente at han været at en priskrig var i emning blant ladeselskapene.

Det skulle han få helt rett i.

Vil du ha oversikten kjapt? Du finner vår oppdaterte prisliste for de ulike ladeselskapene nederst i denne artikkelen.

Så fulgte Tesla på …

For allerede dagen etter viste det seg at Tesla, som fra før var billigst på lademarkedet, i løpet av natten hadde senket ladeprisene i sitt eget nettverk, som etter hvert i stor grad har blitt åpnet for andre elbilister.

Og prisreduksjonen var stort sett av det kraftige slaget:

På Teslas ladestasjoner er det lokale prisvariasjoner fra stasjon til stasjon, men på svært mange av Tesla-ladestasjonene var prisreduksjonen på rundt 25 prosent.

Dermed er Tesla fortsatt klart rimeligst – enten du kjører Tesla selv eller en annen elbil, så lenge du har muligheten til å lade hos dem.

Deretter fulgte flere etter

Dette ble det åpenbart vanskelig for de andre ladeselskapene å sitte stille i båten og se på.

Og ganske riktig: Ladeselskapet Eviny hadde allerede redusert prisen på hurtiglading med 80 øre i sommer, til 6,99 kr/kWt for stasjonene i Sør-Norge – men bare i løpet av de neste timene satte Eviny ned prisen ytterligere:

Brått kostet det 5,89 kroner per kilowattime for hurtiglading og lynlading hos Eviny.

Samtidig fulgte også Recharge på:

Recharge er Norges største ladeselskap med sine over 3000 ladepunkter, – og dermed var det ikke lenger noen tvil om at det måtte være greit å bruke ordet priskrig.

Ladeselskapet senket prisen på lynlading fra 7,49 kroner per kWt til 5,99.

Det utgjør en reduksjon på 1,50, og dermed har Recharge over natten gått fra å være en av de dyreste ladeselskapene, til en av de rimeligste.

Ønsker du heller å hurtiglade hos Recharge, er prisen for dette nå satt ned til 5,49 kroner i Sør-Norge.

Og enda flere …

Så svarte endelig Mer, Norges nest største ladeselskap:

Nå koster det 5,99 kroner per kWt for hurtig- og lynlading hos Mer, etter en prisreduksjon på en krone. Disse prisene gjelder for hele landet.

Også ladeselskapet Kople har senket prisene.

I Sør-Norge har de senket prisen for lynlading fra 7,59 til 6,99 kroner per kWt, men prisen på hurtiglading har gått ned fra 7,21 til 6,99.

I Nord-Norge har Kople også justert prisene litt ned: Lynlading har her gått fra 7,49 til 6,69 kroner, mens hurtiglading har gått fra 6,99 til 6,69 kroner per kilowattime.

Også Cirkle K har skrudd ned sine priser.

Drop-in-prisen for hurtiglading er nå satt ned fra 7,09 kroner per kWt til 6,59.

Tilsvarende er drop-in-prisen for lynlading nå satt ned fra 7,49 til 6,89 kroner per kilowattime. Registrerte kunder slipper ytterligere ti øre per kWt.

Her får du oversikten:

Totalt sett ser da prisbildet slik ut:

