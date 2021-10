Statsbudsjettet 2022: Dyrere å eie og kjøpe brukt elbil – Men nå strammes det endelig inn for ladbare hybridbiler

AMBIVALENT: Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen er fornøyd over endringen i engangsavgiften, men skuffet over at brukte elbiler rammes av dyr omregistreringsavgift.

Momsfritaket videreføres, men regjeringen foreslår full årsavgift og omregistreringsavgift for elbiler.

Det innføres full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften. (Tidligere kjent som årsavgiften.)

Fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften avvikles.

De gunstige reglene for ladbare hybridbiler i engangsavgiften strammes inn.

CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler økes.

Lyttet til Elbilforeningen

Ladbare hybridbiler er taperen i forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

Allerede i mars ga Elbilforeningen følgende innspill til regjeringen:

Øke konkurransekraften til elbil ved å øke engangsavgiften på forurensende biler. Miljøprofilen i engangsavgiften kan styrkes ved å øke satsene i CO2-komponenten og senke innslagspunktene.

Øke kravet for at ladbare hybrider skal få full rabatt i vektkomponenten i engangsavgiften fra dagens 50 km til minst 100 km elektrisk rekkevidde, og fase ut rabatten innen 2023 – i tillegg til å senke vektfradraget fra 23 til 15 prosent.

Her har Elbilforeningen fått et viktig gjennomslag.

– Det er overhodet ingen grunn til sterke avgiftsfordeler for ladbare hybrider lenger. Elbilene er nå gode nok for alle, og elbilsalget slår rekorder også i Distrikts-Norge. Her har regjeringen lyttet til Elbilforeningen. Dette grepet er helt avgjørende for å nå målet om utslippsfritt nybilsalg i 2025, og noe den nye regjeringen er nødt til å videreføre, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen har pekt på at ladbare hybrider til nå i stor grad har vært skjermet for engangsavgift. Halvparten av ladbare hybrider så langt i år har ingen avgift. For å fase inn ny miljøteknologi er det effektivt å øke engangsavgiften på biler som forurenser, slik at elbil vinner konkurransen.

– Støre får nå stafettpinnen og skal løpe sjarmøretappen for å nå Stortingets 2025-mål. De neste årene blir utrolig viktige for klimaet. En første jobb er å sikre elbiler konkurransemessig i varebil- og næringsmarkedet.

Delt bilbransje

Bilbransjen i Norge er delt etter å ha lest forslaget rundt de nye bilavgiftene.

Importøren Harald A. Møller (VW, Audi, Skoda og Seat) takker Solberg-regjeringen.

– Vi har nå hatt åtte år med en elbilpolitikk som har virket, med et særlig engasjement fra Venstre. Med dagens statsbudsjett legger Solberg-regjeringen til rette for at elbilsuksessen de har vært med å skape kan rulle videre de kommende årene, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller.

Hos Toyota Norge er man naturlig nok svært skuffet over at ladbare hybridbiler får mer i engangsavgift.

– Dersom forslaget vedtas, vil avgiftene på Toyota RAV4 Plug-in hybrid øke med cirka 43.800-48.200 kroner, avhengig av modellvariant, i 2022, opplyser informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

– Nå tar de i prinsippet livet av ladbare hybrider, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening til bransjenettstedet Bilnytt.no, som også har regnet på hva avgiftsøkningen vil utgjøre for de ladbare hybridene.

For Volvo sin del, som har solgt XC60 og XC90 T8 i hopetall, vil det bety en prisøkning på henholdsvis 79.002 og 83.685 kroner.

– Omregistreringsavgift rammer

Men på to andre områder opplever elbilister nå en smell.

Elbiler får nå samme trafikkforsikringsavgift som fossilbiler. Dette gjør at det å ha en elbil blir rundt 900 kroner dyrere i året. Det utgjør en økning fra 5,85 til 8,25 kroner per dag.

Det blir også innført omregistreringsavgift på elbil. Det regner regjeringen med å tjene 300 millioner kroner på i løpet av 2022.

Disse forslagene bør ikke vedtas, mener Elbilforeningen og minner om at det fortsatt krever en del av forbrukerne å gå over på ny teknologi.

– Når man innfører full omregistreringsavgift på elbil, blir brukte elbiler dyrere. Faktisk opp til 6.681 kroner for inntil tre år gamle biler. For biler fra 2017-2010 vil det koste 4.034 kroner. Dette rammer alle som ønsker å kjøpe brukte elbiler. Folk flest kjøper bruktbil, og for dem blir det nå dyrere å ta et miljøvennlig valg, sier Christina Bu.

– Vi er på god vei til å nå vårt mål om at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025. Bilavgiftene har vært et viktig verktøy for å endre bilparken i miljøvennlig retning, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) om budsjettforslaget.

– Momsen er viktigst

Elbilforeningen er fornøyd med at momsfritaket for elbil videreføres nok et år, slik regjeringen tidligere har varslet.

– Skal 2025-målet om utslippsfritt nybilsalg nås, er det etter Elbilforeningens mening flere grep som må tas før Jonas Gahr Støre og den nye regjeringen vurderer innfasing av moms på elbiler, sier Christina Bu.

– Støre bør også unngå å kjøre seg fast i ørkesløse debatter om bensinpriser. Husk hvilken miljøavgift som er mest effektiv og som gir folk et reelt valg. Dette er miljøavgiften på nye forurensende biler som ennå ikke er kjøpt. Den gjør at elbiler vinner, sier Bu, som også ber den nye regjeringen se på skjevheten i leasing-markedet.

– Biler med utslipp har i praksis lav momskostnad i leasing-markedet. Det gjør elbilpolitikken mindre effektiv. Dette er nå det største hinderet for 2025-målet om kun salg av utslippsfrie elbiler i 2025, sier hun.

Statistikk:

Elbilandelen totalt i nybilmarkedet så langt i år: 62,5 prosent

Elbilandelen i privatmarkedet så langt i år: 81 prosent

Elbilandelen i leasingmarkedet så langt i år: 41 prosent

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken