MG Marvel R Electric: Her er prisene på den nye SUVen

MG lanserer en ny og sprek firehjulstrekker. Og den blir billig!

MG har hatt suksess her i Norge. Til høsten kommer de med den spreke SUV-en Marvel X og prisene er klare.

MG fikk umiddelbar respons da de lanserte kompakt-SUV-en ZS EV til en pris nordmenn ikke kunne si nei til. Siden lanseringen er det blitt registrert 4.674 biler i Norge.

Sprek familie-SUV

Marvel R Electric viser en helt annen teknologi enn ZS EV. Denne går i langt sterkere i konkurranse med Skoda Enyaq, VW ID.4 , Hyundai Ioniq 5, Tesla Model Y og Nissan Ariya med flere.

Og den har noen sterke kort på lager. Den kommer fra start med firehjulstrekk fra hele tre motorer. To bak og en foran.

Effekten er på 288 hester og kraftfulle 665 Nm. Det skal gi en akselerasjon fra stillestående til 100 på 4,9 sekunder og en toppfart på 200 km/t.

Du får den også som bakhjulstrekker. Da med to motorer bak.

Det som kanskje er viktigere, er at den har en elektrisk rekkevidde på 370 kilometer for firehjulstrekkeren og 402 kilometer for bakhjulstrekkeren, målt etter WLPT.

Begge modeller får et batteri på 70kWt og det skal ha varmepumpe for optimal temperaturstyring.

Batteriet tar i mot 11 kW på hjemmelader. Det er foreløpig ikke oppgitt hvor mye den tar i mot på hurtiglader, men den skal kunne hurtiglades fra 5-80 prosent på 43 minutter.

Powerbank

Som mange elbiler fra Kina om dagen, er bilen klargjort med V2L (vehicle-to-load). Teknologien gjør et mulig å overføre energi fra batteriet til strømnettet eller andre strømkilder. Du kan for eksempel lade opp en annen bil, altså en gedigen powerbank.

Bilen er 4,67 m lang, 1,92 m bred og 1,62 m høy. Akselavstanden er lang, hele 2,8 m, slik at det potensielt er rikelig med plass i kupeen.

Bagasjerommet er derimot på forholdsvis beskjedne 357 liter. Når baksetet legges ned, øker kapasiteten til 1396 liter. I tillegg har den et romslig bagasjerom under panseret på 150.

MG Marvel R Electric veier 1920 kg som firehjulstrekker og 1810 som bakhjulstrekker og kan trekke tilhenger på opptil 750 kg.

Enorm skjerm i midten

Interiøret er ikke grensesprengende nytt, men en gedigen 19,4-tommers berøringsskjerm og et 12,3-tommers digitalt instrumentpanel er det mest oppsiktsvekkende.

Bilen skal ha 5 G operativsustem og kunne snakke med biler rundt seg. Akkurat hvor selvkjørende den blir vet vi derimot ikke ennå.

MG Marvel R Electric vil koste fra 338.900 kroner og bakhjulstrekkeren kommer i utstyrsversjonene Comfort og Luxury.

Firehjulstrekkeren kommer kun i en topputstyrt Performance-utgave og med mer effekt. Den koster fra 418.900 kroner.

– Det er den utgaven vi tror kundene vil velge, sier Dag Asbjørnsen, direktør i Norwegian Mobility Group AS.

Det er ikke opplyst hva slags utstyr de forskjellige versjonene har, men det later til at de er ferdig utstyrt uten mulighet for endringer. For dyreste versjon er din for 418.000 kroner. Da har du trolig en kvikk og avansert SUV som vil kunne bite fra seg i et stadig tettere familie-SUV-marked.

Nye MG Marvel R Electric lanseres i Europa i mai. Nye MG5 Electric blir tilgjengelig fra oktober.

