Nå åpner Tesla superladere for alle

TRANGERE OM PLASSEN: Det er som regel god plass ved Tesla-ladestasjonene. Nå blir de bedre utnyttet.

De begynner med 10 ladestasjoner i Nederland, og snart rulles det ut for fullt. Men det er fortsatt uvisst når alle andre bilmerker kan lade på Teslas superchargere i Norge.

20. juli tvitret Elon Musk at Tesla ville åpne sine drøyt 25.000 superchargere på verdensbasis for andre bilmerker i inneværende år, nærmest i en bisetning.

«We created our own connector, as there was no standard back then & Tesla was only maker of long range electric cars. It’s one fairly slim connector for both low & high power charging. That said, we’re making our Supercharger network open to other EVs later this year.»

Han var veldig lite spesifikk på hvor i verden de ville åpne opp sine stasjoner og hvilke biler som vil bli velkomne.

Det man med sikkerhet kan si er at det kun vil gjelde ladere med CCS-kontakter, noe de fleste har allerede, og at biler med Chademo fortsatt må holde seg til ladestolpene med egne kontakter. Det er kun Nissan Leaf, Lexus UX og Zpeng G3 som selges med CHAdeMO-kontakt i Norge nå.

10 stasjoner i Nederland

Tesla starter nå et prosjekt i Nederland hvor 10 av totalt 35 Supercharger-stasjoner åpnes for at andre bilmodeller kan lades der.

Det eneste kundene trenger å gjøre, er å laste ned Tesla-appen for tilgang og mulighet for betaling.

– Vår ambisjon har alltid vært å åpne Supercharger-nettverket for andre elektriske biler enn Tesla. Dette for å oppmuntre flere bileiere til å velge elektrisk og for å akselerere verdens overgang til bærekraftig energi, skriver Tesla i en melding de har lagt ut på sine egne nettsider.

Enkel løsning

Tesla-eierne har vært de mest privilegerte elbileierne så langt. Det eneste man må gjøre er å følge kartet til neste ladestasjon, mens bilen varmer opp batteriet, plugge inn kontakten og vente. Regningen følger bilen som du allerede har registrert med bankkonto. Ingen app, sms, QR-kode, brikke eller bankkort som må opp når det skal lades.

Til alt overmål var gratis strøm i hele bilens livslengde innbakt i prisen frem til 1. april 2017.

Her er Teslas egne svar på spørsmål rundt lading på Teslas supercharger-stasjoner

Hvilke Supercharger-steder er åpne for andre biler enn Tesla?

Nederlandske brukere av andre elektriske biler enn Tesla kan for øyeblikket lade ved 10 Supercharger-steder over hele landet:

Sassenheim

Apeldoorn Oost

Meerkerk

Hengelo

Tilburg

Duiven

Breukelen

Naarden

Eemnes

Zwolle

Kan jeg superlade hvis jeg besøker Nederland?

Prosjektet for evaluering av superladere for andre biler enn Tesla er for tiden begrenset til eiere av elektriske biler som bor i Nederland. Vi utvider snart til flere markeder. Tesla-eiere fra alle land kan lade som vanlig på disse stedene.

Vil flere steder åpne for andre biler enn Tesla?

Vi begynner med et begrenset antall steder for å skaffe erfaring, overvåke populariteten og vurdere tilbakemeldinger før vi utvider. Fremtidige steder vil kun bli åpnet for andre biler enn Tesla hvis det er ledig kapasitet.

Kan Tesla-eiere fortsatt bruke disse stedene?

Ja. Tesla-eiere vil ikke merke noen forskjell ved disse superladerne.

Jeg kjører Tesla. Hvilke ekstra fordeler får jeg sammenlignet med førere av andre elektriske biler?

Som Tesla-eier kan du glede deg over sømløs integrering av ladestolpe og bil, optimert ruteplanlegging og forberedelse av batteriet før lading. Med Tesla har du også tilgang til de laveste Supercharger-prisene.

Tesla-app

Hvordan lader jeg hvis jeg ikke kjører en Tesla?

Last ned Tesla-appen (versjon 4.2.3 eller høyere) for iOS eller Android, og opprett en Tesla-konto. Velg «Lad din ikke-Tesla» og finn Supercharger-stedet ditt. Legg til betalingsmåte, plugg inn bilen, velg en bås og trykk «Start lading». Velg «Stopp lading» for å fullføre økten.

Hvordan vet jeg hvilken Supercharger-stolpe å velge i Tesla-appen?

Hver Supercharger-stolpe har en etikett med en unik identifikator nederst. Hvis du tar kabelen fra stolpe 4A, velger du bare stolpe 4A i Tesla-appen for å begynne å lade. Vær oppmerksom på at hvis du ikke kobler til i løpet av to minutter etter at du har valgt en stolpe, vil økten din gå ut på tid, og du må starte på nytt.

Vil Tesla-eiere se superladere for andre biler enn Tesla i appen, slik at de kan lade andre elektriske biler og få tilgang til Tesla-produktene sine fra én og samme konto?

Ja. Alle Tesla-produkter og -tjenester er tilgjengelige via Tesla-appen. Tesla-eiere kan bruke sin eksisterende konto til å lade andre biler enn Tesla.

Kan jeg se stedets tilgjengelighet og serviceinformasjon i appen?

Ja. Du ser informasjon om Supercharger-stedets tilgjengelighet i Tesla-appen.

Priser

Blir det nye Supercharger-priser for Tesla-eiere?

Tesla-eiere kan fortsette å lade for samme pris.

Hvor mye koster lading for andre biler enn Tesla?

Prisene for andre biler enn Tesla gjenspeiler påløpte merkostnader for å lade ulike biltyper og tilpasse stedene våre slik at de kan imøtekomme disse bilene. Prisene varierer fra sted til sted, og du kan se ladeprisene i Tesla-appen. Prisen per kWt kan senkes med et lademedlemskap.

Påløper sperreavgifter for andre biler enn Tesla?

Ja. Den samme logikken og avgiftsstrukturen gjelder for alle elektriske biler, enten Tesla eller ikke, for å sikre at båsene er åpne for alle som vil lade. Les mer om hvordan sperreavgifter virker.

På stedet

Rekker Supercharger-kabelen til alle elektriske biler?

Enkelte Supercharger-steder har kanskje en layout som ikke passer alle biler. Vær vennlig å ikke stenge for andre biler ved å parkere over linjene hvis kabelen ikke når bilen din.

Støtter Supercharger-stolpene alle kontakttyper?

Dette evalueringsprosjektet er kun tilgjengelig for CCS-kompatible biler. Hvis en Supercharger-stolpe har to kabler, kan andre biler enn Tesla bare lade med CCS-kontakten. Hvis kontakten ikke passer til bilen din, ber vi deg rapportere dette til Teslas kundeservice.