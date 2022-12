Parkering for elbil

Klarte ikke levere elbilene i 2022 som avtalt: Nå dekker Toyota både moms og vektavgift for bZ4X-kundene

VENTET LENGE PÅ DENNE? Da har du kanskje i dag fått en gladmelding fra Toyota i innboksen din.

I dag kom det en gladmelding til mange tålmodig ventende elbil-kunder.

Denne onsdagen like før jul våknet mange norske Toyota-kunder – som i måneder og det som lengre er har ventet på sin bestilte elbilmodell bZ4X – til en aldri så liten julegave.

Hjulbolt-problem skapte forsinkelser

I en e-post sendt ut til de mer eller mindre tålmodig ventende kundene, innleder Toyota med dette:

«Leveringssituasjonen har dessverre ikke blitt helt som forventet – hverken for deg eller for oss.»

Forklaringen er, som mange Toyota-kunder vil vite, at leveringssituasjonen har gått skeis på grunn av noe så spesielt som hjulboltproblematikk.

«Utfordringen med hjulbolter har ført til en ekstraordinær leveringsutfordring for bilmodellen. Biler som var planlagt produsert og levert i 2022 har blitt skjøvet på i påvente av løsning. Resultatet er dessverre at mange biler ikke kan leveres før i 2023», skriver Toyota videre.

Tar ekstraregningen

«Levering i 2023 byr på nye utfordringer, da vi har en kraftig avgiftsøkning for elektriske biler som trer i kraft fra 01.01.2023. Mer spesifikt vil alle elektriske biler bli ilagt MVA for den delen av bilprisen, inkludert utstyr og tilbehør, som overstiger NOK 500.000», skriver Toyota.

I tillegg har Stortinget som kjent vedtatt en vektavgift som også gjelder for elbiler, som også vil ramme Toyta-kundene som har ventet og ventet på grunn av forsinkelsene.

«Hva avgiftsbelastningen totalt blir på den enkelte bil avhenger av bilpris og modell, men vil ligge mellom NOK 18.000,- og NOK 38.500», melder Toyata.

Så til selve julegaven:

«Toyota tar ansvar for den avgiftsmessige konsekvensen av de ekstraordinære leveringsutfordringene for bZ4X.»

Godt nytt for Ellen?

«Vi vil således dekke både MVA og vektavgift for de privatkundene som har signert kontrakt før hjulbolt-tilbakekallingen 25.06.2022, med kommunisert levering i 2022», skriver Toyota i e-posten.

Dette bør være svært gode nyheter for blant annet pensjonist Ellen Drange fra Drammen, som vi skrev om på elbil.no i høst.

Og dermed er det, i hvert fall for kundegruppen dette gjelder, bare å sette seg ned og nyte julefreden:

«Som mottaker av denne mailen er du i denne kundegruppen. Din forhandler vil sørge for at endelig bilpris ved utlevering inkluderer denne avgifts-støtten.»

Bilbransjen ber om utsatt moms på elbiler etter utleveringsforsinkelser

Det er ikke bare Toyota som har slitt med å få ut bilene sine til ventende kunder.

Lang leveringstid og forsinkelser i forbindelse med pandemi, krig i Ukraina, global chip-mangel og til overmål en solid opphopning av biler på Drammen havn, har ført til at mange kunder nå ligger an til store ekstraavgifter når de til neste år får utlevert biler enkelte kan ha bestilt allerede i fjor.

Og i går ble det kjent at bilbransjen nå ber myndighetene om å utsette momsen en måned slik at kundene som skulle fått bilen i år, slipper denne avgiften.

– Det vi ønsker er å utsette innslagspunktet til 1. februar 2023, slik at vi kan bruke januar på å få orden på alle bilene som er i kø på vei inn. Det er jo ikke snakk om en stor kostnad for myndighetene, for disse bilene skulle jo i realiteten vært levert i 2022, sier Erik Andresen i Bilimportørenes landsforening til nettstedet Tek.no.

Om bransjen får medhold av myndighetene, gjenstår å se.

I september meldte for øvrig Volvo at de tar moms-regningen for elbil-kundene som bestilte en 2023-modell i 2022 og får bilen utlevert i 2023.